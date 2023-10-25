Прежде чем устанавливать дверь в квартиру, выясните размеры проема и установите, какое открывание у вашей старой двери (левое или правое). Наш совет: лучше обратиться в компанию, где вы планируете покупку. Там вам предложат сделать замер бесплатно или за небольшую оплату.

Плюсов у такого решения много:

Вы снимаете с себя ответственность за замеры. И, если вдруг, дверь окажется не того размера, вам ее заменят. Просто нужно будет подождать, пока придет новая дверь.

Еще до того, как старую дверь демонтируют, опытный мастер по установке сможет определить, по замеру от своих коллег, правильная дверь пришла или нет. Может случиться такая ситуация (когда вы сами и замерщик и установщик), что старая дверь демонтирована, а новая не подходит. И вам придется устанавливать обратно старую дверь и перезаказывать “правильную”.

Но если вы уверены в своих силах и готовы взяться за этот процесс, читайте алгоритм действий ниже.

Какие размеры проема входной двери необходимы

Это элементарно. Высота, ширина и глубина. Обратите внимание, что “правильный” размер - самый маленький из всех. Учитывайте неровность стен и углов. И даже если вам кажется, что стены идеально ровные, в 99% случаев это не так.

Измеряем ширину проема входной двери

Берем измерительную ленту и замеряем в следующих точках:

В верхней точке, средней и в нижней точке. Точно от края до края.

Сначала с одной стороны проема, затем повторяете с другой стороны.

Помним. Нам нужен самый маленький размер.

Вас интересует “чистый” размер проема. Поэтому наличники и откосы не берите в расчет.

Если вам кажется, что стены идеально ровные, в 99% случаев это не так.

Измеряем высоту проема входной двери

Замеряем в следующих точках:

От края сверху до чистового пола. Если пол пока в черновом варианте, вычитайте примерную планируемую высоту напольного покрытия.

Замеряйте в 3 точках, по примеру ширины проема. Только теперь не сверху вниз, а слева направо.

Сначала с одной стороны проема, затем повторяете с другой стороны.

Помним. Нам нужен самый маленький размер.

Измеряем глубину проема входной двери

Замеряем в следующих точках:

Сначала с правой стороны в трех местах сверху вниз, затем с левой.

Повторяем действия с верхней частью проема.Помним. Нам нужен самый маленький размер.

Замер глубины (Заменить на такую же схему с глубиной)

Вычисляем габариты новой входной двери

После того, как вы сделали замеры проема двери по нашему алгоритму, приступим к вычислению габаритов новой двери.

Вычисляете самые маленькие размеры проема и вычитаете из них 20 - 30 миллиметров. Обратите внимание. Не стоит “на всякий случай” вычитать больший размер. В конечном итоге дверь с такими размерами будет сложно установить качественно. А также это повлечет за собой понижение таких характеристик как звукоизоляция и сохранение тепла в квартире.

В случае, когда размеры двери больше или меньше стандартных, которые продаются в магазинах, рассмотрите для себя вариант изготовления двери на заказ.

В случае, когда размеры двери больше или меньше стандартных, которые продаются в магазинах, рассмотрите для себя вариант изготовления двери на заказ.

Определяем открывание входной двери

Это важный нюанс, который лучше определить сразу. Делается это очень просто. Встаньте лицом к двери и откройте ее. Какой рукой вы это сделали? Правой? Значит открывание - правое. Левой? Соответственно открывание - левое.

Есть еще один способ вычислить направление открывания. Со стороны подъезда посмотрите, с какой стороны расположены дверные петли. Левая или правая сторона локации петель укажет на направление открывания.

Информация для тех, кому важны все нюансы и детали. Новая дверь должна быть с таким же открыванием, что и старая. Менять направление открывания на двери противозаконно. Этот фактор влияет на противопожарную безопасность дома. И смена направления открывания двери может мешать смежным дверям.





Риски самостоятельного замера проема входной двери

Проведение замеров профессионалами - всегда самое выгодное решение для клиента. Это гарантирует вам заказ и установку новой двери быстро и без дополнительных финансовых вливаний. При самостоятельном замере вероятность ошибки большая. Казалось бы, дело нехитрое. Взять рулетку и измерить проем. Но на деле существует огромное количество нюансов и тонкостей, о которых вы не могли даже догадываться.

В итоге дверь может оказаться больше или, наоборот, намного меньше проема. В этом случае будут нарушены прямые функции входной двери. Безопасность и теплоизоляция. А менять и заказывать новую дверь вам придется за свой счет. А “ошибочную” продавать или отправить на дачу.

Нестандартный проем двери приведет к тому, что придется заказывать дверь на 40-50% дороже и ее изготовление займет больше времени, чем заказ стандартной линейки со склада.

Если вы не уверены на 500% в своих силах - обратитесь к опытным специалистам. Это сэкономит ваше время, нервы и деньги.

Что делать, если проем входной двери больше или меньше обычного

Бывает так, что проем двери оказывается нестандартного размера. Что делать в этой ситуации? Идеальный вариант - подогнать проем под стандартные размеры дверей.

Почему?

Стандартные размеры дверей хранятся на складе и после оплаты договора доставка и установка будут в течение недели.

Стандартные модели на 40-50% ниже по стоимости не типовых моделей. Этот фактор сэкономит вам кругленькую сумму.

Но иногда сузить или расширить проем нет возможности. И тогда выход только один - заказ нестандартных дверей. И ожидание изготовления минимум 4 недели.

Когда замерять дверной проем: правила и стандарты

Перед покупкой двери необходимо знать точные размеры дверного проема. Их можно получить только тогда, когда все черновые работы закончены. И уже выполнены чистовые. Есть ламинат или плитка, выведены чистовые размеры проема по стенам.

Но если вы сейчас мониторите информацию и находитесь на начальном этапе ремонта, сделайте предварительный замер. И с ним обратитесь в дверной салон. Вам подскажут какой проем вам нужно сделать в чистовом варианте, чтобы не переплатить за нестандарт.

Самое простое будет - уменьшить проем и подогнать под серийную линейку дверей. А вот расширение проема осуществляйте с осторожностью, чтобы не повредить прочность стен и их несущие функции



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1. Замер высоты и ширины проема производится от стены и до стены. Если в проеме установлена дверь, то это можно сделать только при снятых наличниках.

2. Если проем не соответствует стандартным размерам дверных блоков (проверить это можно по таблице на этой странице), его необходимо увеличить или уменьшить. Эта мера позволит сузить зазор между дверной конструкцией и стенами и максимально надежно закрепить блок.

3. Часто проем, в который планируется установка новой двери, находится не в лучшем состоянии. Причина – осыпающаяся стена или некачественно выполненные отделочные работы. В такой ситуации не стоит самостоятельно выполнять замер: пригласите специалиста, который произведет осмотр и даст профессиональные рекомендации.