Керамогранит – популярный отделочный материал для просторных квартир и частных домов. Последние десять лет количество людей, которые выбрали его увеличилось в почти в пятнадцать раз. Керамогранит – это прочный материал, характеризующийся практически нулевой пористостью (и, следовательно, водопоглощением).

А глазурованный керамогранит сохраняет эти преимущества, добавляя ему ценности. Кроме того, он обладает высокой эстетической отдачей по сравнению с обычным.

Что такое глазурованный керамогранит

Глазурованная керамическая плитка относится к “семейству” керамогранита и получается путем нанесения на плитку слоя эмали. Дизайнеры отдают предпочтение именно ей, поскольку в готовом проекте она будет выглядеть как единая поверхность без стыков, а в зависимости от вида добавлять приятный блеск в помещении.

Таким образом, некоторые коллекции отличаются более продуманной и утонченной эстетикой. Однако не стоит забывать, что глазурованный керамогранит более хрупкий чем обычный. Поэтому его применение ограничено, и стоит заранее определить его нахождение в доме.

Схема производства глазурованного керамогранита:

Он состоит из смеси глины, молотого песка, полевой шпат и так далее. Далее он попадает под пресс с силой до 500 килограмм на сантиметр квадратный;

Обжиг сырой заготовки до 1270 градусов, после на протяжении долго времени охлаждается.

Далее полученный материал подвергается специальной обработке, чтобы в результате получить нужный рельеф.

Последний этап – нанесение эмали.

Преимущество глазурованного керамогранита в качестве напольного покрытия

В конце 1970-х годов в области керамики произошел важный поворотный момент: производство керамогранита. Это привело к кардинальным изменениям в отрасли.

Керамогранит отличается от традиционной керамики составными элементами: в глину добавляют мелкомолотый и прессованный песок, что делает материал менее пористым, более плотным, прочным и гибким. Именно пластичность делает керамогранит уникальным продуктом, напоминающим материалы, начиная от металлов и тканей и заканчивая природными элементами.

Керамогранит против паркета

Сегодня в плане технологических инноваций керамогранит достиг такого уровня, что может принимать вид натурального дерева – настолько, что разницы на глаз и на ощупь практически нет.

В то время как дерево является деликатным материалом, требующим регулярного и постоянного ухода (требуется время от времени смазывания маслом, воском и шлифованием, что связано с затратами), керамогранит не требует большого количества процедур по уходу. Это связано с его способностью не впитывать воду и устойчивостью к царапинам.

Кроме того, древесина имеет ограничения по своей природе: она не подходит для помещений с интенсивным движением или влажностью. Керамогранит идеально подходит для обеих сред. LVT (роскошная виниловая плитка), ПВХ и ламинат также предлагаются в качестве альтернативы дереву.

Однако с эстетической точки зрения винил и ламинат слишком однообразны по дизайну и не дадут «богатого и разнообразного» вида.

Керамогранит против мрамора

Ключевым преимуществом керамогранита является его низкая пористость: это делает его устойчивым к загрязнениям и простым в уходе. Эстетически керамогранит хорошо сочетается с мрамором. Благодаря современным технологическим разработкам получаются высококачественные результаты, которые переосмысливают более сложные прожилки редких и востребованных мраморов, гарантируя тональную стабильность.

Из полированного керамогранита с эффектом мрамора можно создавать роскошные полы, которые привнесут элегантность и яркость в любое пространство.

Легкость керамогранита также облегчает его обработку, резку и сборку. Наконец, выбор керамогранита вместо мрамора оказывается более рациональным решением. Керамика имеет более длительный жизненный цикл, чем ее «натуральный аналог».

Керамогранит против натурального камня

Керамогранит обладает многими техническими характеристиками природного камня, в том числе долговечностью, устойчивостью к морозу, атмосферным воздействиям и ударам. На самом деле, при одинаковой толщине керамогранит является более стойким материалом.

Но истинная красота керамогранита заключается в его широкой цветовой гамме, характеристики которой улучшаются со временем. Также, в отличие от камня, керамогранит обладает высокой электропроводностью. Благодаря этому он идеально подходит для внутренних полов вблизи систем лучистого отопления. Еще одним преимуществом керамогранита является его устойчивость к бактериям и плесени, которые легче размножаются на камне.

Также в этом случае нельзя забывать о простоте монтажа и обращения с плитами из керамогранита, толщина которых меньше толщины камня. Таким образом, керамогранит позволяет создать ощущение единой поверхности. То есть использовать только один материал для внутренних перекрытий, зон обслуживания, наружных площадей и так далее.

Отличие глазурованного керамогранита от неглазурованного

Для того чтобы выбрать между этими двумя видами, необходимо знать в какой комнате они будут. Для помещений с повышенной влажностью, например: ванные комнаты, санузлы, бассейн и так далее пойдет обычный керамогранит.

Поскольку у него намного выше устойчивость к скольжению. В остальных помещениях смело можно использовать глазурованную плитку.

Неглазурованная плитка также более устойчива к царапинам, что делает ее идеальной для помещений, подверженных интенсивному пешеходному движению, а также для наружного применения, железнодорожных вокзалов, аэропортах и магазинов розничной торговли. Если помещение используется часто и по нему постоянно ходят люди, то следы износа станут заметны в скором времени.

Виды глазурованного керамогранита

У глазурованного керамогранита есть четыре вида, отличающихся по толщине смальты:

матовый;

полированный;

полуматовый;

глазурованный с восковым блеском.

Еще одно отличие между обычным керамогранитом и глазурованного в том, что у обычного видны стыки на местах присоединения, а у второго же ощущение, что это сплошная поверхность.

Матовый глазурованный керамогранит

Температура обжига обычно не влияет на цвет, хотя некоторые могут получить более глубокий цвет. Текстура становится более бархатной, чем выше температура обжига. Отблеск придает тонкий слой мальты сверху.

Плитки с матовой поверхностью после не подвергаются механическим обработкам, кроме подрезки. Огромным плюсом этого материала, то, что даже будучи влажным он не допускает скольжения.

Полированный глазурованный керамогранит

Слой смальтовый после обжига остается довольно мягким. В это время его можно выровнять, в случае если обнаружены неровности или отшлифовать для глубины цвета. Стоит учитывать, что полированный керамогранит очень скользкий.

Даже при попадании небольшого количества воды. Его не рекомендуется класть в ванных комнатах и кухне, а также комнатах, где есть риск столкновения с водой.

Полуполированный глазурованный керамогранит

Может показаться, что техника производства схожа с полностью полированным керамогранитом. Но это не так. До обжига и нанесения смальты материал подвергается наложению неоднородного рельефа.

Во время шлифовки он получается гладким, а сам рисунок неоднородным. За счет чего получается интересная структура, с разными участками внутри.

Глазурованный керамогранит с восковым блеском

Для мягкого, едва заметного блеска используется модифицированный тип покрытия. Содержит большое количество прозрачных кристаллов. Обжиг, шлифовка ничем не отличается от других вариантов. Разница только в блеске. Он не ясен и не имеет четкого контура. Поверхность не скользкая.

Скользкий или нет глазурованный керамогранит

Из всех перечисленных материалов только «матовый» не скользкий, он не скользит при ходьбе, при попадании воды. Исключения составляют масла, чистящие жидкости и другие по своей сути смазывающие жидкости.

«Воск» тоже можно отнести к нескользящим, он будет скользить только при попадании воды. Но все же восковое покрытие более травмоопасно, чем матовое.

Преимущества использования глазурованного керамогранита во внутренней отделке

За последние несколько лет исследования подтвердили, что мы - поколение, живущее в закрытых помещениях, проводящее 90% своего времени (более 20 часов в день) в плохо освещенных, плохо вентилируемых, закрытых помещениях. Это не совсем полезно для здоровья.

Отделочные материалы также влияют на здоровье и благополучие жильцов зданий через ряд факторов:

Качество воздуха – материалы не должны выделять вредных веществ.

Акустические характеристики – материалы должны снижать уровень шума.

Визуальное качество – поверхности играют фундаментальную роль в определении визуального комфорта и цветовой гаммы интерьера.

Керамогранит гарантирует непревзойденные эксплуатационные характеристики без ущерба для внешнего вида, когда дело доходит до выбора напольных, настенных покрытий и так далее. Комоды, столы и полы потенциально являются наиболее загрязненными частями жилого пространства, потому что каждый день они соприкасаются с обувью и сумками для покупок, а также по ним ходят домашние животные.

В общественных местах, таких как отели и рестораны, в частности, важно обеспечить клиентам надлежащий уровень чистоты.

А поверхности керамогранита легко поддаются дезинфекции с использованием нейтральных моющих средств. Однако, при необходимости они в равной степени выдерживают дезинфекцию более агрессивными средствами. Также керамогранит не горит и не выделяет токсичных или вредных газов в случае пожара или воздействия пламени.

Его устойчивость к пятнам и солнечному свету позволяет покрытиям сохранять свой внешний вид неизменным в течение многих лет, максимизируя отдачу от первоначальных инвестиций в качественный продукт.

Преимущества глазурованного керамогранита для наружного использования

Керамика находит множество применений в архитектуре, но в последние несколько лет все большее внимание снижению энергопотребления зданий способствовало развитию технологии вентилируемых фасадов.

Вентилируемые фасады представляют собой многослойные системы, в которых облицовочные элементы устанавливаются с помощью механических креплений таким образом, чтобы между несущей конструкцией и самой облицовкой оставалась полость. Облицовка обычно состоит из изолирующего слоя, все чаще и чаще покрываемого плитами из керамогранита.

Отличительной особенностью вентилируемых фасадов является зазор, оставленный между стеной и облицовкой, который генерирует конвекционные потоки и помогает зданию дышать. Более того, вентиляционная воздушная полость в сочетании с изоляционным материалом снижает теплопотери зимой и предотвращает накопление тепла в здании летом.

Керамогранитные плиты идеально подходят для покрытия строительных систем такого типа, поскольку они:

легкие, высокопрочные и могут быть легко разрезаны до требуемого размера;

они также обеспечивают большую универсальность в отделке фасада, позволяя создавать сложные геометрические формы и сложные дизайны.

Как выбрать глазурованный керамогранит

Полированный керамогранит не рекомендуется использовать в ванных комнатах и на открытых площадках. Он менее скользкий, чем другие популярные материалы, такие как гранит, габбро и так далее.

Керамогранит явно менее устойчив к истиранию, поэтому в доме, где из него сделан пол, его нужно часто чистить.

Для внутренней отделки выбирайте полуматовую мраморную или каменную плитку.

Для балкона чаще всего используют матовые покрытия. Они более устойчивы к истиранию и долго сохраняют внешний вид.