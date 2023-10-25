Особое место среди всего разнообразия напольных покрытий занимает керамическая плитка. Материал подкупает своей эстетической привлекательностью и долговечностью.





Чтобы все сильные стороны керамической плитки для пола раскрылись максимально, к выбору покрытия нужно подойти со всей ответственностью, ознакомиться с особенностями материала и условиями эксплуатации.





Виды плитки для пола

1. Керамическая

Использование керамики в качестве облицовочного материала началось еще в первом тысячелетии до нашей эры. Пройдя длительный процесс развития и усовершенствования, сегодня керамика уже не просто закаленная глина, а сложный состав с дополнительными добавками в виде кварцевого песка, полевого шпата и алебастра.







Все добавки экологически безопасные, токсичные вещества при производстве керамической плитки не используется.





Специальные добавки позволяют всем полезным свойствам глины раскрыться в многократном объеме. Улучшаются показатели прочности, долговечности и устойчивости к истиранию.







Под высоким давлением смесь спрессовывают и затем обжигают при температуре 1000-1200 градусов. В зависимости от вида производимой керамики обжиг бывает одинарным, двойным или тройным. Последний вариант применяется к декоративным элементам.

Преимущества керамической плитки:

водостойкость – показатель водопоглощения менее 3 %. Это позволяет использовать плитку в помещениях с повышенной влажностью и на уличных объектах;

стойкость перед температурными перепадами. Керамическую плитку можно использовать совместно с системой теплый пол;

высокие показатели гигиеничности. На керамической плитке не развиваются плесень, грибок и другие болезнетворные бактерии;

простота в уходе. Благодаря низкой степени пористости на поверхности плитки не скапливается грязь, пыль и жировая основа;

устойчивость к истиранию и износу;

пожаробезопасность. Керамика не горючий материал, при высоких температурах не выделяет токсичных веществ, так как их нет в составе.





К недостаткам керамической плитки относятся:

слабость перед механическими воздействиями. Несмотря на высокие показатели прочности, если с большой высоты на плитку упадет что-то тяжелое, она может расколоться, дать трещину или образуется скол;

сложности с демонтажем и монтажом отдельных элементов. Если потребуется заменить один или несколько элементов могут возникнуть сложности с поиском подходящей плитки, особенно если ремонт был сделан давно;

низкие звукоизоляционные качества, поэтому продумать и установить звукоизоляцию нужно еще до этапа кладки плитки.





Важно: выбирать керамическую плитку для покрытия пола нужно с учетом достоинств и недостатков материала, а также особенностей эксплуатации и назначения помещения.









2. Керамогранит

Одним из видов керамической плитки является керамогранит. Главное отличие материала от привычной керамики заключается в особенностях производства – используется более высокое давление при прессовании и обжиг при температуре 1300 градусов.







Цвет керамограниту придается еще в процессе замешивания смеси. Поэтому материал не тускнеет со временем и не выцветает.







Преимущества керамогранита:

высокие показатели прочности – за счет усиленного воздействия температурой и давлением, материал получается более прочным по сравнению с классической керамической плиткой;

износостойкость – при условии, что при монтаже материала соблюдены все правила, керамогранит служит более 15 лет без потери первоначальных внешних характерстик;

огнеупорство – материал не горит и не плавится. При воздействии высоких температур не выделят в окружающую среду токсичных веществ;

стойкость перед температурными перепадами, можно использовать совместно с системой теплый пол;

экологическая безопасность – в составе керамогранита только натуральные компоненты;

возможность имитации поверхностей под натуральные материалы;

низкая степень водопоглощения – до 0,15%.





К недостаткам керамогранита относятся:



низкая теплопроводность – полы из керамогранита всегда холодные;

высокая стоимость;

отсутствие вариантов с рисунками, за счет особенностей введения пигмента еще на этапе замеса состава;

сложности в подготовке основания – поверхность должна быть идеально ровной.





Керамогранит в основном используется в качестве напольного покрытия, так как вес отдельных элементов довольно большой. Но некоторые, более тонкие и легкие модели, можно применять для облицовки стен.













3. Мозаика

Еще один вид керамической плитки – мозаика. Это маленькие детали, размерный ряд которых от 10х10 мм до 70х70 мм.







Мозаика бывает нескольких видов:

отдельные небольшие элементы;

декоры из мозаики, вырезанные на поверхности керамической плиты;

мелкая мозаика, собранная в панно и закрепленная тыльной стороной к сетке.





Мозаика может использоваться как элемент декора или для покрытия пола по периметру всей комнаты. За счет небольшого размера элементов, швов получается больше, соответственно, антискользящие свойства повышаются.

Мозаику часто используют для покрытия пола в местах повышенной влажности.



Мозаика производится не только из керамики. К более декоративному и дорогому виду относится мозаика из металла, стекла, натурального или искусственного камня.















4. Бесшовная

Название условное и швы у такой плитки есть, но они практически незаметны, что создает визуальное ощущение монолитного интерьера. Чтобы получить возможность укладывать плиты стык в стык, кромки каждого полотна дополнительно обрабатываются, убираются фаски. Процесс получил название ректификация.







Достоинства ректифицированного керамогранита:

гигиеничность стыков – достигается за счет практически полного отсутствия швов;

эстетическая привлекательность – отсутствие очевидных границ между плитами создает ощущение монолитного покрытия.





К недостаткам относятся:

сложность облицовки – новичку за такую укладку лучше не браться. Монтаж должен выполнять опытный специалист;

зональные и температурные ограничения – при наличии швов у керамики есть запас на «движение», которое может спровоцировать усадка дома, сейсмическая активность, термоперепады. У ректифицированного керамогранита такого запаса нет.

Безшовная плитка отлично смотрится в интерьере, но ее укладка в только что построенном доме и районах с повышенной сейсмической активностью не рекомендована.

Основные качества, которыми должна обладать плитка для пола

Независимо от вида керамической плитки, выбранной для укладки на пол, нужно учитывать общие требования к напольным покрытиям.

Они должны соответствовать следующим показателям:



повышенная прочность;

простота в уходе;

антискользящая поверхность;

высокая сопротивляемость к механическим воздействиям;

для помещений с повышенной влажностью показатели влогопоглощения должны быть минимальными.

Технические характеристики напольной плитки из керамики

1. Матовая и глянцевая поверхность

По типу обработки поверхности плиточная керамика делится на два вида: матовая и глянцевая. В первом случае материал обладает более высокими показателями антискольжения, приятный на ощупь и менее капризный в уходе, так как на матовой поверхности загрязнения видны меньше.







Глянцевая поверхность более привлекательна с эстетической стороны, но и в уходе более капризна. Все брызги, разводы, налет и подтеки бросаются в глаза. Для напольного покрытия в помещении с повышенной влажностью лучше использовать матовую плитку.







2. Показатели сопротивления скольжению

Это важный параметр, который нужно учитывать при укладке плитки в комнатах с повышенной влажностью.

Согласно международной классификации, коэффициент противоскольжения делится на пять классов:

R9 – покрытие подходит для помещений, где ходят босиком, но нет прямого контакта с водой; R10 – для помещений с небольшой степенью влажности; R11 – влажные помещения – ванная комната, улица, например, полы на террасе; R12 – для зоны с повышенной влажностью, например, область около бассейна; R13 – места, где на полы попадает много жидкости, например, аквапарк.

Информация по коэффициенту противоскольжения указывается производителем в сертификате качества на товар.





3. Износостойкость

Показатели износостойкости напрямую влияют на сферу использования керамического покрытия.

Различают 5 степеней:

Первая и вторая – используется для облицовки стен;

Третья – используется для покрытия пола в помещениях слабой и средней активности;

Четвертая и пятая – используется в качестве напольного покрытия в любых помещениях, в том числе и на улице.

Плиты с коэффициентом четыре и пять могут использоваться в общественных местах с повышенными эксплуатационными условиями.

4. Размеры



Для укладки на полу рекомендовано использовать плиты толщиной не менее 6 мм. Для санузла и ванной комнаты используют плиты размером 30х30 мм. Для жилых комнат – 60х60 мм.







В последнее время набирает популярность использование габаритных плит размером от 120х120 мм. Материал быстрее и проще монтировать, швов получается меньше, но нужно учитывать, крупноформатную плитку можно укладывать только в помещениях больше 8 квадратных метров.





Плитка удобный материал, с помощью которого можно визуально изменить, подкорректировать параметры комнаты. Мелкие элементы способствуют внешнему расширению пространства. Выкладка под углом 45 градусов вытягивает комнату.





Крупная плитка делает помещение просторнее только в том случае, если оно изначально имеет достаточную площадь. Мелкоформатная плитка в больших комнатах создает иллюзию хаотичности и беспорядка.

Согласно исследованиям специалистов, такой интерьер оказывает негативное влияние на психику.

5. Выбор цвета



Ведущие дизайнеры рекомендую отдавать предпочтение темным тонам плитки для укладки пола. Отчасти это объясняется простотой в уходе. Но если интерьер требует другого оттенка, не стоит от него отказываться.







Керамическая плитка не прихотлива в уходе. С ней легко справляется современная техника, пылесосы. При мытье полов не обязательно использовать дополнительные моющие средства.







Выбирая керамическую плитку для пола, важно учитывать особенности материала и назначение помещения.

Правильно сделанный выбор важно закрепить качественным монтажом, потому что практически все недостатки керамики в качестве напольного покрытия проявляются при дефектах укладки.





