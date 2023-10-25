Ремонт квартиры – дело непростое. Причиной, по которой владельцы начитают этот процесс, различные. Кто-то приобрёл квартиру во «вторичке», кому-то по наследству перешла жилплощадь от пожилых членов семьи. Результат обычно один: существенные материальные, психологические и физические вложения. Если первые неизбежны, то последние можно уменьшить, обратившись к мастерам фирмы, специализирующейся на ремонтных работах в любых помещениях «под ключ».

Какие виды работ выполняют, в какой очерёдности и какова их стоимость – эти вопросы мы рассмотрим в этой статье.

Что входит в ремонт гостиной «под ключ»

Это понятие нельзя отнести к какому-то одному помещению в квартире. В лучшем случае можно получить несоответствие стилей. Поэтому специалисты определяют под этим понятием ремонт во всей квартире до уровня полноценного проживания в ней владельца.

То есть вошёл, разложил личные вещи и живи спокойно без доделок, приобретения и расстановки мебели. Ну разве что расставить милые сердцу фотографии в рамках и сувениры из путешествий.

Квартира, а в нашем случае - гостиная, после такого ремонта полностью соответствует образу жизни, распорядку и вкусовым предпочтениям заказчика и членов его семьи, если они проживают в этой квартире. Такого результата можно добиться только в том случае, если составлен качественный профессиональный дизайн-проект с учётом всех желаний владельца и нюансов его жизни. Такой подход требует и от заказчика серьёзной подготовки перед общением с дизайнером фирмы.

Следует выбрать стиль, в котором должна быть оформлена комната или вся квартира, сформулировать свои пожелания по отделке стен, виду межкомнатных дверей, освещению и распределению розеток, внешнему виду мебели и её расстановки.

Этапы ремонта «под ключ» гостиной комнаты

Выполнение работ можно разделить на три этапа:

подготовка к ремонту;

отделка поверхностей: пол, стены, потолок;

меблировка.

Каждый из них включает в себя определённые операции, материалы, методы, которые в свою очередь влияют на размер конечной стоимости произведённого ремонта.

Когда разработан дизайн проект, согласован с заказчиком, выбраны материалы, мебель, текстиль и утрясены все финансовые вопросы, можно приступать к первому этапу. Первым делом необходимо полностью освободить помещение от мебели, демонтировать старые настенные, потолочные и напольные покрытия. При необходимости по составленному дизайн-проекту производят работы по перепланировке квартиры: демонтаж перегородок, расширение дверного проёма, объединение гостиной с другими помещениями квартиры. Параллельно выполняют монтаж новой разводки электричества, штрабление стен, размещение розеток. Далее ведутся работы по продолжению черновой отделки комнаты, которые включают в себя грунтовка, шпаклёвка, выравнивание поверхностей различными специальными специями.

Отделка поверхностей в помещениях «вторичек» имеет свои специфические черты. В своём большинстве гостиные не обладают большим количеством квадратных метров, поэтому, выбирая материал, следует отдать предпочтение тем, что способствуют визуальному увеличению полезной площади. В гостиных с низкими потолками рекомендуют отказаться от сложных конструкций, отдавая предпочтение побелке или покраске. Современные материалы могут продолжительное время сохранять привлекательный внешний вид и подвергаться при необходимости периодическому мытью. Можно выбрать вариант оклейки обоями – флизелиновыми ил виниловыми. Они могут легко скрыть неровности на потолке, устойчивы к влаге и приспособлены к покраске. Если выбран натяжной потолок, то лучше использовать глянцевый материал, способный свет. Лёгкость и простор в комнате создадут светлые тона отделки стен: бежевый, жемчужный, персиковый, песочный. Краска такой цветовой гаммы способна превратить стены гостиной в арт-объект. Учитывая при этом простоту нанесения, невысокую стоимость материала и работы при хорошо выравненных стенах, это один из удачных выборов. Оклейка стен обоями, подходящими по стилю, цвету и фактуре, ещё один простой вариант. Огромный ассортимент в магазинах представляет покупателям виниловые, флизелиновые, текстильные, жидкие и стеклообои. Вариант отделки стен фактурной штукатуркой имеет много положительных сторон: экологичность, устойчивость к влаге и естественному свету, уникальный дизайн. Минус только один – сложный процесс нанесения на стены. На пол практически можно уложить любое половое покрытие. Но специалисты рекомендуют использовать: ламинат - материал с высокой износостойкостью, широкий диапазон цвета, фактуры, крепления; линолеум – нетребовательный в уходе, но нуждающийся в ровной поверхности чернового пола;

ковролин – тактильно приятный материал, создающий уют в гостиной, его минус в необходимости постоянного ухода.

Этот этап ремонтных работ зависит от площади гостиной и её геометрии. Разместить мебель можно двумя способами, имеющими большую распространённость у заказчиков: свободная расстановка, наиболее подходящая для квадратных помещений, с некоторым отступлением от стен, создающим дополнительное ощущение пространства;

расстановка вдоль стен удобна в узких и вытянутых гостиных. При дизайне гостиных во «вторичке» при небольшой площади стоит избегать классического стиля. А вот современные стилевые направления будут полностью подходить к геометрии небольшой комнаты. Неплохо в современных квартирах смотрится модный стиль – лофт. В любой гостиной мягкая мебель – необходимый элемент меблировки. Это место отдыха и просмотра ТВ хозяевами, удобного размещения пришедших гостей. Наиболее популярный вариант – угловые комплекты, способные заполнить места, часто остающиеся пустыми.







Стоимость ремонта гостиной «под ключ» в Москве

Приведённые ниже в таблице цены средние по Москве. Но, ориентируясь на них, можно определить, соответствуют ли финансовые возможности воплощению желаний.

№ п\п Наименование Стоимость, руб. 1. Производимые работы: демонтаж старых покрытий;

доработка системы отопления и электропроводки;

отделка стен;

монтаж потолка;

монтаж розеток, светильников;

укладка напольного покрытия;

установка плинтусов;

установка межкомнатных дверей. от 3000 руб./кв. м 2. Материалы: межкомнатные двери;

штукатурка, шпатлёвка, краска, фактурная штукатурка;

обои;

розетки, выключатели, электрический провод, люстры, светильники;

радиаторы, фитинги;

натяжные потолки с комплектующими;

напольное покрытие, плинтуса, комплектующие. от 2200 руб./ ка. м 3. Меблировка гостиной по договорённости

Для любой квартиры гостиная – визитка хозяев. Здесь встречают гостей, которые по стилю и состоянию помещения формируют своё впечатление о доме и его владельцах. Помимо этого, в этой комнате вечерами собирается вся семья для просмотра ТВ, чтения книг, бесед. Возможно, владелец самостоятельно отдыхает от тяжёлого трудового дня. В уютном интерьере провести комфортно время всегда приятно.

Принимая во внимания эти доводы и решаясь на ремонт, следует руководствоваться некоторыми критериями:

определиться с финансовыми возможностями;

составить требования и пожелания по параметрам ремонта и конечному результату;

оформить официальный договор;

зафиксировать окончательную стоимость;

получить гарантию на соблюдение сроков окончания работ;

уточнить систему скидок на приобретение материалов;

познакомиться с системой гарантий на ремонтные и отделочные работы.

В договор входят следующие пункты:

Бесплатный выезд специалистов от фирмы для замеров и составления дизайн-проекта. Выезжают прораб и дизайнер, оценивают состояние помещения, обговаривают нюансы, необходимые для составления дизайн-проекта. Подготовка окончательного дизайн-проекта и составление сметы и прочей документации. Сюда входят схемы, экспликации, планы, визуализация, развёртки, перечень подобранных материалов, смета. Приобретение необходимых материалов по оптовым ценам, предметов меблировки, электроприборов. Закупка качественных материалов по оптовому прайсу, дающему возможность экономии, и их доставка осуществляется по мере их необходимости в процессе ремонта. Подготовка гостиной для проведения ремонтных работ. Производят заклейку дверных проёмов и окон защитной плёнкой, демонтаж старой отделки, дополнительные работы по электрике и сантехнике. Чистовая отделка гостиной. Финишная отделка и уборка отремонтированного помещения. Расстановка мебели согласно дизайн-проекту. Мебель, цифровую технику приобретают по согласованию с клиентом. Производят сборку мягкой и корпусной мебели. Расставляют элементы декора по дизайн-проекту. Сдача отремонтированного помещения заказчику. Составляется акт сдачи и приёмки объекта.

Надеемся, подобранная информация позволит в результате ремонтных работ получить стильную, комфортную гостиную в квартире.