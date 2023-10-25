Ремонт квартиры – дело непростое. Причиной, по которой владельцы начитают этот процесс, различные. Кто-то приобрёл квартиру во «вторичке», кому-то по наследству перешла жилплощадь от пожилых членов семьи. Результат обычно один: существенные материальные, психологические и физические вложения. Если первые неизбежны, то последние можно уменьшить, обратившись к мастерам фирмы, специализирующейся на ремонтных работах в любых помещениях «под ключ».
Какие виды работ выполняют, в какой очерёдности и какова их стоимость – эти вопросы мы рассмотрим в этой статье.
Что входит в ремонт гостиной «под ключ»
Это понятие нельзя отнести к какому-то одному помещению в квартире. В лучшем случае можно получить несоответствие стилей. Поэтому специалисты определяют под этим понятием ремонт во всей квартире до уровня полноценного проживания в ней владельца.
То есть вошёл, разложил личные вещи и живи спокойно без доделок, приобретения и расстановки мебели. Ну разве что расставить милые сердцу фотографии в рамках и сувениры из путешествий.
Квартира, а в нашем случае - гостиная, после такого ремонта полностью соответствует образу жизни, распорядку и вкусовым предпочтениям заказчика и членов его семьи, если они проживают в этой квартире. Такого результата можно добиться только в том случае, если составлен качественный профессиональный дизайн-проект с учётом всех желаний владельца и нюансов его жизни. Такой подход требует и от заказчика серьёзной подготовки перед общением с дизайнером фирмы.
Следует выбрать стиль, в котором должна быть оформлена комната или вся квартира, сформулировать свои пожелания по отделке стен, виду межкомнатных дверей, освещению и распределению розеток, внешнему виду мебели и её расстановки.
Этапы ремонта «под ключ» гостиной комнаты
Выполнение работ можно разделить на три этапа:
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подготовка к ремонту;
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отделка поверхностей: пол, стены, потолок;
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меблировка.
Каждый из них включает в себя определённые операции, материалы, методы, которые в свою очередь влияют на размер конечной стоимости произведённого ремонта.
1. Подготовка к ремонту
Когда разработан дизайн проект, согласован с заказчиком, выбраны материалы, мебель, текстиль и утрясены все финансовые вопросы, можно приступать к первому этапу. Первым делом необходимо полностью освободить помещение от мебели, демонтировать старые настенные, потолочные и напольные покрытия.
При необходимости по составленному дизайн-проекту производят работы по перепланировке квартиры: демонтаж перегородок, расширение дверного проёма, объединение гостиной с другими помещениями квартиры. Параллельно выполняют монтаж новой разводки электричества, штрабление стен, размещение розеток.
Далее ведутся работы по продолжению черновой отделки комнаты, которые включают в себя грунтовка, шпаклёвка, выравнивание поверхностей различными специальными специями.
- ламинат - материал с высокой износостойкостью, широкий диапазон цвета, фактуры, крепления;
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линолеум – нетребовательный в уходе, но нуждающийся в ровной поверхности чернового пола;
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ковролин – тактильно приятный материал, создающий уют в гостиной, его минус в необходимости постоянного ухода.
Отделка поверхностей в помещениях «вторичек» имеет свои специфические черты. В своём большинстве гостиные не обладают большим количеством квадратных метров, поэтому, выбирая материал, следует отдать предпочтение тем, что способствуют визуальному увеличению полезной площади.
В гостиных с низкими потолками рекомендуют отказаться от сложных конструкций, отдавая предпочтение побелке или покраске. Современные материалы могут продолжительное время сохранять привлекательный внешний вид и подвергаться при необходимости периодическому мытью.
Можно выбрать вариант оклейки обоями – флизелиновыми ил виниловыми. Они могут легко скрыть неровности на потолке, устойчивы к влаге и приспособлены к покраске. Если выбран натяжной потолок, то лучше использовать глянцевый материал, способный свет.
Лёгкость и простор в комнате создадут светлые тона отделки стен: бежевый, жемчужный, персиковый, песочный. Краска такой цветовой гаммы способна превратить стены гостиной в арт-объект. Учитывая при этом простоту нанесения, невысокую стоимость материала и работы при хорошо выравненных стенах, это один из удачных выборов.
Оклейка стен обоями, подходящими по стилю, цвету и фактуре, ещё один простой вариант. Огромный ассортимент в магазинах представляет покупателям виниловые, флизелиновые, текстильные, жидкие и стеклообои.
Вариант отделки стен фактурной штукатуркой имеет много положительных сторон: экологичность, устойчивость к влаге и естественному свету, уникальный дизайн. Минус только один – сложный процесс нанесения на стены.
На пол практически можно уложить любое половое покрытие. Но специалисты рекомендуют использовать:
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свободная расстановка, наиболее подходящая для квадратных помещений, с некоторым отступлением от стен, создающим дополнительное ощущение пространства;
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расстановка вдоль стен удобна в узких и вытянутых гостиных.
Этот этап ремонтных работ зависит от площади гостиной и её геометрии.
Разместить мебель можно двумя способами, имеющими большую распространённость у заказчиков:
При дизайне гостиных во «вторичке» при небольшой площади стоит избегать классического стиля. А вот современные стилевые направления будут полностью подходить к геометрии небольшой комнаты.
Неплохо в современных квартирах смотрится модный стиль – лофт.
В любой гостиной мягкая мебель – необходимый элемент меблировки. Это место отдыха и просмотра ТВ хозяевами, удобного размещения пришедших гостей. Наиболее популярный вариант – угловые комплекты, способные заполнить места, часто остающиеся пустыми.
Стоимость ремонта гостиной «под ключ» в Москве
Приведённые ниже в таблице цены средние по Москве. Но, ориентируясь на них, можно определить, соответствуют ли финансовые возможности воплощению желаний.
|
№ п\п
|
Наименование
|
Стоимость, руб.
|
1.
|
Производимые работы:
|
от 3000 руб./кв. м
|
2.
|
Материалы:
|
от 2200 руб./ ка. м
|
3.
|
Меблировка гостиной
|
по договорённости
Для любой квартиры гостиная – визитка хозяев. Здесь встречают гостей, которые по стилю и состоянию помещения формируют своё впечатление о доме и его владельцах. Помимо этого, в этой комнате вечерами собирается вся семья для просмотра ТВ, чтения книг, бесед. Возможно, владелец самостоятельно отдыхает от тяжёлого трудового дня. В уютном интерьере провести комфортно время всегда приятно.
Принимая во внимания эти доводы и решаясь на ремонт, следует руководствоваться некоторыми критериями:
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определиться с финансовыми возможностями;
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составить требования и пожелания по параметрам ремонта и конечному результату;
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оформить официальный договор;
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зафиксировать окончательную стоимость;
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получить гарантию на соблюдение сроков окончания работ;
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уточнить систему скидок на приобретение материалов;
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познакомиться с системой гарантий на ремонтные и отделочные работы.
В договор входят следующие пункты:
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Бесплатный выезд специалистов от фирмы для замеров и составления дизайн-проекта. Выезжают прораб и дизайнер, оценивают состояние помещения, обговаривают нюансы, необходимые для составления дизайн-проекта.
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Подготовка окончательного дизайн-проекта и составление сметы и прочей документации. Сюда входят схемы, экспликации, планы, визуализация, развёртки, перечень подобранных материалов, смета.
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Приобретение необходимых материалов по оптовым ценам, предметов меблировки, электроприборов. Закупка качественных материалов по оптовому прайсу, дающему возможность экономии, и их доставка осуществляется по мере их необходимости в процессе ремонта.
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Подготовка гостиной для проведения ремонтных работ. Производят заклейку дверных проёмов и окон защитной плёнкой, демонтаж старой отделки, дополнительные работы по электрике и сантехнике.
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Чистовая отделка гостиной.
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Финишная отделка и уборка отремонтированного помещения.
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Расстановка мебели согласно дизайн-проекту. Мебель, цифровую технику приобретают по согласованию с клиентом. Производят сборку мягкой и корпусной мебели. Расставляют элементы декора по дизайн-проекту.
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Сдача отремонтированного помещения заказчику. Составляется акт сдачи и приёмки объекта.
Надеемся, подобранная информация позволит в результате ремонтных работ получить стильную, комфортную гостиную в квартире.