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Межкомнатные одностворчатые двери-купе: описание, преимущества, цены

#Межкомнатные двери #Дизайн #Двери #Советы эксперта
Межкомнатные одностворчатые двери-купе: описание, преимущества, цены

Раздвижные двери-купе с одной створкой – это настоящая палочка-выручалочка в малогабаритных квартирах, деловых и офисных центрах. Если правильно подобрать дизайн и материал, такие модели прекрасно вписываются в любой интерьер, включая колоритные национальные и новомодные стили. Не удивительно, что опытные дизайнеры любят работать с таким благодатным материалом, и часто предлагают владельцам недвижимости проекты с раздвижными межкомнатными дверями.

Дверь-купе имеет довольно простую конструкцию. К дверному полотну из различных материалов крепятся роликовые механизмы, которые обеспечивают мягкое и легкое скольжение по направляющим. В отличие от распашных моделей, полотно двигается вдоль стены, полностью или частично открывая дверной проем.

Компании-производители идут в ногу со временем, регулярно предлагая на суд потребителей все более совершенные и интересные модели. Благодаря своим достоинствам, двери-купе постепенно вытесняют традиционные модели. О том, какие преимущества и возможности открывают двери-купе, расскажем в этой статье.

История появления раздвижных дверей-купе

Данная конструкция имеет длинную историю. Сдвигающиеся вбок, вдоль стены, двери впервые начали использовать в глубокой древности, во втором веке до нашей эры. Они закрывали входы в храмы Египта. Причем открывались и закрывались они автоматически, под воздействием паров воды, вращающих механизмы. Не отставали от египтян римляне и греки, используя удобные запорные устройства для потайных комнат или лазов.

Но самой яркой ассоциацией с дверями-купе, благодаря кинематографу и увлечению Восточной культурой, стали японские скользящие перегородки фусума или сёдзи. Они также появились за два столетия до нашей эры, и представляли собой решетчатые реечные рамы с натянутой на них рисовой бумагой. Такая экономия древесины не случайна – в те времена дерево на островах было дефицитным и очень дорогостоящим материалом.

Современные изделия намного более прочны и совершенны, чем их прототипы, ведь технический прогресс не стоит на месте. При производстве продукции компании используют не только привычное дерево, но и плиты МДФ, стекло и зеркала, ударопрочные пластики.

Основные достоинства одностворчатых межкомнатных дверей-купе

Раздвижные двери-купе по праву заслужили симпатии пользователей.

Кроме оригинального, модного дизайна, они обладают рядом преимуществ:

  • Заметно экономят пространство помещений. Чтобы открыть такую дверь, не требуется оставлять свободное пространство на всю ширину дверного полотна. Такая конструкция незаменима в узких коридорах, малогабаритных помещениях, плотно заставленных мебелью;

  • Не мешают при открывании свободно передвигаться по коридору другим посетителям или домочадцами. Исключается вероятность травмирования при открывании или закрывании створки;

  • Их можно открыть полностью или частично, на половину или треть дверного проема. При этом створка не двигается под воздействием сквозняка, не хлопает;

  • Современные роликовые механизмы и алюминиевые направляющие дают возможность сдвигать без малейших усилий даже тяжелые полотна из массива дерева;

  • Конструкция не предусматривает порогов, которые мешают при передвижении. А направляющие и опорные элементы чаще всего размещаются над дверным проемом, что заметно облегчает процесс уборки напольных покрытий. Напольное размещение практикуют только для тяжеловесных полотен с зеркалами, из массива дерева.

Есть у дверей-купе и некоторые недостатки:

  • Монтаж рекомендуется производить опытному мастеру. Малейшая неточность, отклонение от горизонтали, сказываются на эксплуатационных характеристиках и долговечности изделия;

  • Сложная конструкция, с роликами и направляющими, поднимает стоимость дверей в комплекте.

Кроме того, из-за неплотного прилегания полотна к стене снижается степень звуко- и теплоизоляции.

 

Разновидности одностворчатых дверей-купе

Фирмами-производителями выпускаются самые разные виды одностворчатых дверей-купе:

  • с наружным расположением и внутренним, при котором полотно прячется в специальную нишу-пенал;

  • с направляющими, роликами в верхней части дверного проема и навесного полотна;

  • с креплением роликов в нижней части;

  • с использованием самого разного сырья – шпонированного и ламинированного МДФ, закаленного стекла, массива различных пород древесины, ПВХ, со встроенными зеркалами.

Благодаря широкому ассортименту подобрать качественный, недорогой вариант дверей-купе несложно. Они великолепно впишутся в стиль помещений, не перегружая интерьер.

Особенности одностворчатых дверей-купе

Межкомнатные двери выбирают с учетом дизайна комнат, коридоров и окружающей обстановки. Они должны идеально сочетаться с интерьером, стать интересной «изюминкой» или очаровательным, стильным дополнением к общему стилю. Чаще всего, покупатели выбирают изделия со стеклянными вставками разной степени прозрачности, а также зеркалами.

В зависимости от комплектации, можно приобрести недорогие модели, либо остановить свой выбор на продукции премиум-класса.

Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Белое сатинато Остекленная Царговая
 
9 506
Дверь стеклянная межкомнатная "Купе Лайт" Белое Сатинато
Дверь межкомнатная Купе Лайт Стеклянные Белое сатинато Остекленная Царговая
 
10 206
Дверь межкомнатная стеклянная "Диана" Сатинато белое
Дверь межкомнатная Диана Стеклянные Белое сатинато Остекленная Царговая
7 826
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Бронза Сатинато
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Бронза сатинато Остекленная Царговая
 
11 886

 

Бюджетные модели межкомнатных дверей

Изделия с недорогой стоимостью характеризуются:

  • простыми полотнами, прямыми или филенчатыми, без вычурных украшений;

  • стальным профилем в качестве направляющих и самой простой фурнитурой;

  • легким весом и наружным расположением.

Могут присутствовать вставки из стекла, что немного поднимает цену конструкции, но придает ей более элегантный и изысканный вид. Стоимость таких моделей стартует от 3,5 тысяч рублей.

Двери купе премиум-класса

Стоимость элитных дверей-купе может составлять от 30 до 100 тысяч рублей. Расценки зависят от использованных при изготовлении материалов, сложности дизайна. Каковы особенности таких моделей?

При изготовлении используются:

  • разные виды стекла: матированное, с травлением, молированное, с разнообразными рисунками и фотопечатью;

  • ценные породы древесины, зеркала;

  • надежная и долговечная фурнитура, алюминиевый профиль;

  • множество интересных декоративных элементов – рельефные узоры, резьба по дереву, витражи.

Такие двери изготавливаются, в основном, под заказ и по индивидуальным дизайн-проектам.

Дверь раздвижная «Твигги-11.3» White Matt остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 Эмалит White Matt Остекленная Царговая
4 763 5 292 ₽ -10%
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Grey Melinga остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 Экошпон Grey Melinga Остекленная Царговая
5 152
Пенал для раздвижной двери BTD-90x2 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-90x2 (одностворчатый)
27 300

 

Как рассчитывается стоимость межкомнатных дверей-купе (в рублях)

  • полотно из массива дерева, ДСП или МДФ с ламинацией или окрашенное – 4 000;

  • дверной короб с наличниками по выбору клиента – 2 000;

  • стальные или алюминиевые направляющие, роликовые механизмы, крепежи – 5 000;

  • декоративный карниз, закрывающий металлические «рельсы» и ролики – 300;

  • дверные ручки в количестве двух штук – 400.

Средняя стоимость дверей-купе в комплекте составляет 15 000 рублей, что совсем недорого. Расчеты производятся индивидуально, так как заказчик может выбирать разные типы фурнитуры, материал и размеры полотна, наличников.

Ламинированная межкомнатная дверь "6С" Итальянский орех остекление белое матовое
Дверь межкомнатная 6С Ламинированные Л-11 (ИталОрех) Остекленная Каркасно-щитовая
 
2 772
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-13» (С усилением) Л-11 (ИталОрех) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-13 Ламинированные Итальянский орех Остекленная Каркасно-щитовая
 
4 746
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (C усилением) Л-16 (Серый) глухая
Дверь межкомнатная Гост-3 Ламинированные Серый Остекленная Каркасно-щитовая
 
5 026
Ламинированная межкомнатная дверь "32C" Л-01 (ИталОрех), стекло Magic Fog
Дверь межкомнатная 32С Ламинированные Л-01 (ИталОрех) Остекленная Филенчатая
4 007 4 452 ₽ -10%

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