Раздвижные двери-купе с одной створкой – это настоящая палочка-выручалочка в малогабаритных квартирах, деловых и офисных центрах. Если правильно подобрать дизайн и материал, такие модели прекрасно вписываются в любой интерьер, включая колоритные национальные и новомодные стили. Не удивительно, что опытные дизайнеры любят работать с таким благодатным материалом, и часто предлагают владельцам недвижимости проекты с раздвижными межкомнатными дверями.

Дверь-купе имеет довольно простую конструкцию. К дверному полотну из различных материалов крепятся роликовые механизмы, которые обеспечивают мягкое и легкое скольжение по направляющим. В отличие от распашных моделей, полотно двигается вдоль стены, полностью или частично открывая дверной проем.

Компании-производители идут в ногу со временем, регулярно предлагая на суд потребителей все более совершенные и интересные модели. Благодаря своим достоинствам, двери-купе постепенно вытесняют традиционные модели. О том, какие преимущества и возможности открывают двери-купе, расскажем в этой статье.

История появления раздвижных дверей-купе

Данная конструкция имеет длинную историю. Сдвигающиеся вбок, вдоль стены, двери впервые начали использовать в глубокой древности, во втором веке до нашей эры. Они закрывали входы в храмы Египта. Причем открывались и закрывались они автоматически, под воздействием паров воды, вращающих механизмы. Не отставали от египтян римляне и греки, используя удобные запорные устройства для потайных комнат или лазов.

Но самой яркой ассоциацией с дверями-купе, благодаря кинематографу и увлечению Восточной культурой, стали японские скользящие перегородки фусума или сёдзи. Они также появились за два столетия до нашей эры, и представляли собой решетчатые реечные рамы с натянутой на них рисовой бумагой. Такая экономия древесины не случайна – в те времена дерево на островах было дефицитным и очень дорогостоящим материалом.

Современные изделия намного более прочны и совершенны, чем их прототипы, ведь технический прогресс не стоит на месте. При производстве продукции компании используют не только привычное дерево, но и плиты МДФ, стекло и зеркала, ударопрочные пластики.

Основные достоинства одностворчатых межкомнатных дверей-купе

Раздвижные двери-купе по праву заслужили симпатии пользователей.

Кроме оригинального, модного дизайна, они обладают рядом преимуществ:

Заметно экономят пространство помещений. Чтобы открыть такую дверь, не требуется оставлять свободное пространство на всю ширину дверного полотна. Такая конструкция незаменима в узких коридорах, малогабаритных помещениях, плотно заставленных мебелью;

Не мешают при открывании свободно передвигаться по коридору другим посетителям или домочадцами. Исключается вероятность травмирования при открывании или закрывании створки;

Их можно открыть полностью или частично, на половину или треть дверного проема. При этом створка не двигается под воздействием сквозняка, не хлопает;

Современные роликовые механизмы и алюминиевые направляющие дают возможность сдвигать без малейших усилий даже тяжелые полотна из массива дерева;

Конструкция не предусматривает порогов, которые мешают при передвижении. А направляющие и опорные элементы чаще всего размещаются над дверным проемом, что заметно облегчает процесс уборки напольных покрытий. Напольное размещение практикуют только для тяжеловесных полотен с зеркалами, из массива дерева.

Есть у дверей-купе и некоторые недостатки:

Монтаж рекомендуется производить опытному мастеру. Малейшая неточность, отклонение от горизонтали, сказываются на эксплуатационных характеристиках и долговечности изделия;

Сложная конструкция, с роликами и направляющими, поднимает стоимость дверей в комплекте.

Кроме того, из-за неплотного прилегания полотна к стене снижается степень звуко- и теплоизоляции.

Разновидности одностворчатых дверей-купе

Фирмами-производителями выпускаются самые разные виды одностворчатых дверей-купе:

с наружным расположением и внутренним, при котором полотно прячется в специальную нишу-пенал;

с направляющими, роликами в верхней части дверного проема и навесного полотна;

с креплением роликов в нижней части;

с использованием самого разного сырья – шпонированного и ламинированного МДФ, закаленного стекла, массива различных пород древесины, ПВХ, со встроенными зеркалами.

Благодаря широкому ассортименту подобрать качественный, недорогой вариант дверей-купе несложно. Они великолепно впишутся в стиль помещений, не перегружая интерьер.

Особенности одностворчатых дверей-купе

Межкомнатные двери выбирают с учетом дизайна комнат, коридоров и окружающей обстановки. Они должны идеально сочетаться с интерьером, стать интересной «изюминкой» или очаровательным, стильным дополнением к общему стилю. Чаще всего, покупатели выбирают изделия со стеклянными вставками разной степени прозрачности, а также зеркалами.

В зависимости от комплектации, можно приобрести недорогие модели, либо остановить свой выбор на продукции премиум-класса.

Бюджетные модели межкомнатных дверей

Изделия с недорогой стоимостью характеризуются:

простыми полотнами, прямыми или филенчатыми, без вычурных украшений;

стальным профилем в качестве направляющих и самой простой фурнитурой;

легким весом и наружным расположением.

Могут присутствовать вставки из стекла, что немного поднимает цену конструкции, но придает ей более элегантный и изысканный вид. Стоимость таких моделей стартует от 3,5 тысяч рублей.

Двери купе премиум-класса

Стоимость элитных дверей-купе может составлять от 30 до 100 тысяч рублей. Расценки зависят от использованных при изготовлении материалов, сложности дизайна. Каковы особенности таких моделей?

При изготовлении используются:

разные виды стекла: матированное, с травлением, молированное, с разнообразными рисунками и фотопечатью;

ценные породы древесины, зеркала;

надежная и долговечная фурнитура, алюминиевый профиль;

множество интересных декоративных элементов – рельефные узоры, резьба по дереву, витражи.

Такие двери изготавливаются, в основном, под заказ и по индивидуальным дизайн-проектам.

Как рассчитывается стоимость межкомнатных дверей-купе (в рублях)

полотно из массива дерева, ДСП или МДФ с ламинацией или окрашенное – 4 000;

дверной короб с наличниками по выбору клиента – 2 000;

стальные или алюминиевые направляющие, роликовые механизмы, крепежи – 5 000;

декоративный карниз, закрывающий металлические «рельсы» и ролики – 300;

дверные ручки в количестве двух штук – 400.

Средняя стоимость дверей-купе в комплекте составляет 15 000 рублей, что совсем недорого. Расчеты производятся индивидуально, так как заказчик может выбирать разные типы фурнитуры, материал и размеры полотна, наличников.