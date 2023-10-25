Дом, в котором мы живём, должен быть удобным, красивым и функциональным. Одну из самых важных ролей в создании такой среды играют межкомнатные двери. Они выполняют и практическую, и эстетическую функцию. Сейчас можно наблюдать, как во многих квартирах обычные двери заменяют раздвижные, которые работают по принципу купе.

Преимущества раздвижных дверей

Причины такой востребованности легко объяснить.

Большая эргономичность. Они помогают экономить пространство, что очень важно в условиях малогабаритных квартир.

Большой функционал – их можно установить в любых помещениях, пригодных для жилья, они могут разбить комнату на зоны.

Безопасность в использовании – такая дверь не захлопнется самопроизвольно, ей невозможно травмироваться.

Разнообразный дизайн. Большой выбор материалов изготовления и конструкции позволяет вписать двери в любой интерьер, и они, конечно, станут его изюминкой.

Популярность раздвижных дверей вдохновляет дизайнеров на создание разнообразных интересных конструкций.

Разновидности межкомнатных раздвижных дверей

Сегодня у этой системы есть следующие разновидности: купе, кассетные, радиусные, складные, каскадные двери.

Самые популярные и распространённые – двери-купе. В этом случае дверные полотна перемещаются параллельно друг другу или стене и не требуют дополнительного места для открывания. О них и пойдёт дальше речь.

Как различаются двери-купе

Двери-купе всегда выглядят стильно и придадут вашему интерьеру изысканность и оригинальность. Они различаются:

по материалу изготовления;

типу крепления;

количеству створок;

материалу профиля.

Основные виды межкомнатных дверей-купе

Компании-производители предлагают вниманию потребителей разные типы дверей-купе для жилых и коммерческих помещений. Они существенно различаются размерами и особенностями конструкции, изготавливаются из разных материалов. Каждая категория имеет свои эксплуатационные особенности.

Чтобы двери-купе идеально подошли для конкретного дверного проема и интерьера, их подбирают с учетом всех факторов, тщательно изучив предложенный ассортимент.

Одностворчатые межкомнатные двери-купе

Предназначены для узких дверных проемов и малогабаритных помещений. Прекрасно вписываются в узкие коридоры, небольшие ниши.

Дают возможность значительно сэкономить пространство, благодаря компактным размерам и характерной для таких дверей-купе системе открывания-закрывания вдоль одной стены.

Монтаж не представляет особых затруднений. Для таких конструкций не нужны надежные опоры и дверная коробка. Так как пороги не устанавливаются, мастерам намного легче настилать напольные покрытия, меньше материала уходит в обрезки. А хозяева получают возможность свободно передвигаться и убирать комнаты, не запинаясь о порог.

Направляющие можно устанавливать к стене, над дверным проемом, или к потолку.

Расценки изделий ниже, чем на более сложные, многостворчатые модели.

Так как дверная коробка не устанавливается, необходима тщательная финишная отделка проема и косяков.

Двустворчатые межкомнатные двери-купе

Представляют собой два раздельных полотна, выполненных в едином дизайне, которые можно сдвигать совместно или раздельно.

Используются для широких дверных проемов, а также в качестве разделяющих ширм.

Служат подлинным украшением интерьеров в любой стилистике. Создают ощущение простора и свободы, обилия света и воздуха. Особенно интересно смотрятся модели из разных видов стекла, с фотопечатью или колоритными узорами в национальном стиле, например – в арабском, китайском.

Вторая створка может быть зафиксирована неподвижно. В этом случае она служит в качестве декоративной детали.

Распашные двустворчатые двери-купе

У данной категории свободно двигаются обе створки. При необходимости полностью открыть дверной проем, их раздвигают в разные стороны до упора.

Такие двери-купе рекомендуется устанавливать только на большие дверные проемы, шириной не менее 1,5 метров.

Часто используются для декорирования просторных гостиных, кухонь-гостиных и столовых, холлов. Благодаря оригинальному дизайну, они создают атмосферу роскоши, необычного восточного колорита.

Цены на такие изделия выше, чем на одностворчатые. Конкретная стоимость зависит от комплектации, размеров и использованных материалов, фурнитуры, поэтому можно найти и бюджетные, и элитные варианты.

Стеклянные межкомнатные двери-купе

Двери-купе из закаленного стекла – один из самых востребованных вариантов на сегодняшний день. Они выглядят изящно, элегантно. Благодаря свободно проходящему через стекло дневному и искусственному свету, в помещениях, коридорах становится намного светлее, уютнее.

Стеклянные полотна прочно фиксируются в рамах из массива дерева, алюминиевого профиля. Для установки и нормального функционирования таких дверей требуется специально разработанная фурнитура.

Такие модели обеспечивают хорошую звукоизоляцию в помещениях. Не боятся повышенной влажности и частых уборок. Отличаются долговечностью.

Цены на стеклянные двери-купе выше, чем на аналоги из массива дерева или MDF.

Межкомнатные двери-купе с пеналом

В комплектацию раздвижных дверей-пеналов входят специальные кассеты, в которые «прячется» дверь при открывании. По принципу работы они напоминают школьные пластиковые пеналы для ручек и карандашей, у которых внутренняя часть выдвигается при необходимости.

В отличие от остальных типов раздвижных дверей, данные модели не требуют наличия свободного пространства сбоку, так как «заезжают» в свою нишу-пенал. Следовательно, на этом месте можно установить столик или шкаф, занять свободную площадь стеллажом, полками.

Монтаж и демонтаж таких дверей очень прост, а функционируют они совершенно бесшумно.

Могут использоваться как в жилых помещениях, так и в офисах.

Межкомнатные двери-купе по материалу изготовления

Материал изготовления – первое, на что обращает внимание покупатель при выборе двери. И это не удивительно, именно он отвечает за внешний вид двери.

Дверные полотна могут быть изготовлены:

Из массива дерева. Безусловно, очень красиво и престижно, великолепно смотрятся на фоне паркетных полов и солидной мебели, вариант для роскошных стилей. Однако они имеют большой вес, требуют усиленных роликовых систем и дорого стоят. Если вы живёте в своём доме – подойдут, для городской квартиры – не очень. Из экошпона – прекрасная альтернатива натуральному дереву. Один из самых востребованных вариантов из-за своей практичности и доступности. Комбинированные двери-купе – используются самые разные материалы – пластик, ДСП, древесина, декоративные и стеклянные вставки. Могут быть очень интересными по дизайну. Стекло. Может быть прозрачным, матовым, цветным. Придаёт интерьеру лёгкость, зрительно раздвигает границы. Используется особое сверхпрочное закалённое стекло.

Выбор материала зависит от особенностей помещения, интерьерного стиля, ваших предпочтений и финансовых возможностей.

Межкомнатные двери-купе по типу крепления

Второй важный параметр – тип крепления дверей. Здесь два основных варианта: подвесная и напольная. При подвесной системе, как видно из названия, двери подвешены на роликовом механизме, и вся нагрузка приходится на верхнюю направляющую

Преимущества такого типа:

Достаточно всего одной направляющей, что облегчает монтаж.

Такая дверь не требует порога, что исключает травмы и облегчает уборку.

Напольное покрытие не повреждается.

Дверные полотна двигаются бесшумно.

Недостаток такой системы – низкая звукоизоляция, поскольку между полотном двери и полом остаётся небольшой зазор.

При напольной системе дверь передвигается по нижней направляющей, и на неё же падает основная нагрузка. Верхний рельс призван удерживать дверь в вертикальном положении. Эта система в дверях купе используется наиболее часто и считается очень надёжной, хотя и она не свободна от недостатков: нижние полозья и ролики надо регулярно очищать от пыли, при попадании грязи механизм может застопориться.

Количество створок межкомнатных дверей-купе

Какой тип крепления дверей выбрать, зависит в том числе и от количества створок. Двери-купе могут быть:

Однодверные – идеальны для маленьких помещений. Дверное полотно сдвигается в сторону, не занимая лишнего места.

Двухдверные – самый распространённый вариант. Створки могут раздвигаться в разные стороны, либо двигаться в одном направлении.

Трёхдверные – в движении могут участвовать одна, две, или три створки.

Четырёх, пяти или даже шести дверные – понятно, что такой вариант – только для широких проёмов, створки могут двигаться либо в одном направлении, либо в разные стороны.

Качество работы механизма дверей, его долговечность зависят от профилей.

Разновидности профилей дверей-купе

Профили для дверных проёмов могут быть изготовлены либо из металла, либо из алюминия.

Возможен ещё шпонированный профиль из того же алюминия, но покрыт шпоном.

Металлический профиль – это большая прочность, долгий срок службы и приемлемая цена. Но имеют ограниченную цветовую гамму, потребители часто жалуются на шумность работы таких дверей. Но здесь всё достаточно категорично: хорошая дверь обязана быть бесшумной.

Алюминиевый профиль – ему не страшна ржавчина и другие угрозы, он меньше весит и лучше выглядит. Имеет широкий спектр оттенков, фактуры, цветовой палитры. Абсолютно бесшумен, но его стоимость выше.

Шпоном покрываются алюминиевые профили, придавая им вид деревянных. Выглядят эффектно, но и стоят дороже.

Раздвижные двери могут двигаться либо вдоль стены, тогда стена рядом с полотном должна оставаться свободной, либо убираться в стену, такие вообще не требуют лишнего пространства. Конструкция «двери-пенал» очень популярна именно из-за своей функциональности.

Такие двери вообще не видны, когда они открыты. Помимо низкой звукоизоляции, двери купе стоят как правило дороже стандартных распашных дверей и уступают последним в долговечности.

Особенности подвижного механизма дверей-купе

Срок службы раздвижных дверей зависит от их комплектующих. Фурнитура дверей – альфа и омега их безупречной работы. Кроме профилей, о которых было сказано выше, это сама раздвижная система, ролики. Именно они определяют, насколько удобно будет пользоваться дверями.

Выбор роликового механизма зависит от количества дверных полотен, их веса и габаритов. Колёсики могут быть выполнены из: резины, пластика, тефлона, стали, отвердевшего композита.

Подшипники в колёсиках продлевают срок службы, а наличие амортизационной пружины делает ход двери мягким и плавным. Более надёжные ролики устанавливаются с той стороны, которая принимает на себя основную нагрузку. Это верхние ролики при подвесной системе и нижние – при напольной.

Количество роликов зависит от веса двери. Если он меньше 60 килограммов – достаточно двух пар, если больше – нужны четыре пары. Чтобы ролики исправно работали, необходимо правильно установить направляющие. Для этого надо иметь ровную геометрию двери, убедиться в несущей способности стены и проёма.

Прочая фурнитура дверей-купе

Ролики, профили, направляющие – необходимые, но не достаточные атрибуты для межкомнатных дверей. Кроме этого, это ещё доводчики, амортизаторы, уголки и, конечно, замки и ручки, без этого невозможно представить дверь.

Ручки для раздвижных дверей, как правило, врезные и напоминают скорее выемки. Они могут быть независимыми или дополнены защёлкой. Ручки монтируются внутрь полотна и не выходят за его контур.

Замки для раздвижных дверей тоже имеют свои особенности. Замки различаются:

по принципу работы;

методу установки;

расположению на дверном полотне.

По принципу работы они могут быть механические – открываются посредством ключа – наиболее распространённые и популярные из-за удобства и демократической стоимости, и магнитные, где базовым элементом является магнит.

Недостаток этой крутой модели в том, что, во-первых, она дорого стоит, а во-вторых, такому замку необходимо электричество. Стало быть, если оно отключено, то ни открыть, ни закрыть дверь вы не сможете. Установить замок можно либо сбоку (стандартный вариант), либо внизу – напольный вариант.

Выбор размеров и дизайна межкомнатной двери-купе

В каталоге магазина представлены самые разные размеры, как на стандартные дверные проемы, так и на узкие или широкие. Кроме того, есть возможность сделать заказ на изготовление понравившейся модели по индивидуальным меркам. Чтобы не ошибиться с размерами, желательно воспользоваться услугами мастера-замерщика.

Дизайн моделей подбирают по назначению помещения, особенностям интерьерного дизайна и вкусу владельцев недвижимости. Так, для классической гостиной подойдут изделия из дерева, с витражными стеклянными вставками и сложным декором. А для современных стилей рекомендованы стеклянные двери-купе и лаконичные полотна из ламинированного МДФ.

Стоимость и комплектация межкомнатных дверей-купе

Двери-купе предлагаются покупателям в полной комплектации, вместе с набором фурнитуры, направляющими или пеналом, уже готовыми к монтажу. Все они сертифицированы, изготовлены из безопасных и прочных материалов, отличаются длительными сроками службы. Многие модели имеют схожий дизайн, а вот цены у них могут различаться на порядок. Закономерен вопрос: а в чем разница?

На ценообразование влияет ряд факторов:

использование более дешевых искусственных покрытий, ламинирующей пленки вместо натурального шпона;

замена массива дерева более дешевым ДСП и МДФ;

стальной профиль вместо алюминиевого;

простой, без излишнего декора, дизайн;

лаконичная фурнитура.

Выбирая двери-купе по стоимости, следует понимать, что бюджетные модели с пустотами или из ДСП более восприимчивы к ударам, различным механическим воздействиям, повышенной влажности воздуха.