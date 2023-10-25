Дом, в котором мы живём, должен быть удобным, красивым и функциональным. Одну из самых важных ролей в создании такой среды играют межкомнатные двери. Они выполняют и практическую, и эстетическую функцию. Сейчас можно наблюдать, как во многих квартирах обычные двери заменяют раздвижные, которые работают по принципу купе.
Преимущества раздвижных дверей
Причины такой востребованности легко объяснить.
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Большая эргономичность. Они помогают экономить пространство, что очень важно в условиях малогабаритных квартир.
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Большой функционал – их можно установить в любых помещениях, пригодных для жилья, они могут разбить комнату на зоны.
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Безопасность в использовании – такая дверь не захлопнется самопроизвольно, ей невозможно травмироваться.
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Разнообразный дизайн. Большой выбор материалов изготовления и конструкции позволяет вписать двери в любой интерьер, и они, конечно, станут его изюминкой.
Популярность раздвижных дверей вдохновляет дизайнеров на создание разнообразных интересных конструкций.
Разновидности межкомнатных раздвижных дверей
Сегодня у этой системы есть следующие разновидности: купе, кассетные, радиусные, складные, каскадные двери.
Самые популярные и распространённые – двери-купе. В этом случае дверные полотна перемещаются параллельно друг другу или стене и не требуют дополнительного места для открывания. О них и пойдёт дальше речь.
Как различаются двери-купе
Двери-купе всегда выглядят стильно и придадут вашему интерьеру изысканность и оригинальность. Они различаются:
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по материалу изготовления;
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типу крепления;
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количеству створок;
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материалу профиля.
Основные виды межкомнатных дверей-купе
Компании-производители предлагают вниманию потребителей разные типы дверей-купе для жилых и коммерческих помещений. Они существенно различаются размерами и особенностями конструкции, изготавливаются из разных материалов. Каждая категория имеет свои эксплуатационные особенности.
Чтобы двери-купе идеально подошли для конкретного дверного проема и интерьера, их подбирают с учетом всех факторов, тщательно изучив предложенный ассортимент.
Одностворчатые межкомнатные двери-купе
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Предназначены для узких дверных проемов и малогабаритных помещений. Прекрасно вписываются в узкие коридоры, небольшие ниши.
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Дают возможность значительно сэкономить пространство, благодаря компактным размерам и характерной для таких дверей-купе системе открывания-закрывания вдоль одной стены.
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Монтаж не представляет особых затруднений. Для таких конструкций не нужны надежные опоры и дверная коробка. Так как пороги не устанавливаются, мастерам намного легче настилать напольные покрытия, меньше материала уходит в обрезки. А хозяева получают возможность свободно передвигаться и убирать комнаты, не запинаясь о порог.
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Направляющие можно устанавливать к стене, над дверным проемом, или к потолку.
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Расценки изделий ниже, чем на более сложные, многостворчатые модели.
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Так как дверная коробка не устанавливается, необходима тщательная финишная отделка проема и косяков.
Двустворчатые межкомнатные двери-купе
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Представляют собой два раздельных полотна, выполненных в едином дизайне, которые можно сдвигать совместно или раздельно.
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Используются для широких дверных проемов, а также в качестве разделяющих ширм.
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Служат подлинным украшением интерьеров в любой стилистике. Создают ощущение простора и свободы, обилия света и воздуха. Особенно интересно смотрятся модели из разных видов стекла, с фотопечатью или колоритными узорами в национальном стиле, например – в арабском, китайском.
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Вторая створка может быть зафиксирована неподвижно. В этом случае она служит в качестве декоративной детали.
Распашные двустворчатые двери-купе
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У данной категории свободно двигаются обе створки. При необходимости полностью открыть дверной проем, их раздвигают в разные стороны до упора.
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Такие двери-купе рекомендуется устанавливать только на большие дверные проемы, шириной не менее 1,5 метров.
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Часто используются для декорирования просторных гостиных, кухонь-гостиных и столовых, холлов. Благодаря оригинальному дизайну, они создают атмосферу роскоши, необычного восточного колорита.
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Цены на такие изделия выше, чем на одностворчатые. Конкретная стоимость зависит от комплектации, размеров и использованных материалов, фурнитуры, поэтому можно найти и бюджетные, и элитные варианты.
Стеклянные межкомнатные двери-купе
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Двери-купе из закаленного стекла – один из самых востребованных вариантов на сегодняшний день. Они выглядят изящно, элегантно. Благодаря свободно проходящему через стекло дневному и искусственному свету, в помещениях, коридорах становится намного светлее, уютнее.
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Стеклянные полотна прочно фиксируются в рамах из массива дерева, алюминиевого профиля. Для установки и нормального функционирования таких дверей требуется специально разработанная фурнитура.
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Такие модели обеспечивают хорошую звукоизоляцию в помещениях. Не боятся повышенной влажности и частых уборок. Отличаются долговечностью.
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Цены на стеклянные двери-купе выше, чем на аналоги из массива дерева или MDF.
Межкомнатные двери-купе с пеналом
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В комплектацию раздвижных дверей-пеналов входят специальные кассеты, в которые «прячется» дверь при открывании. По принципу работы они напоминают школьные пластиковые пеналы для ручек и карандашей, у которых внутренняя часть выдвигается при необходимости.
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В отличие от остальных типов раздвижных дверей, данные модели не требуют наличия свободного пространства сбоку, так как «заезжают» в свою нишу-пенал. Следовательно, на этом месте можно установить столик или шкаф, занять свободную площадь стеллажом, полками.
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Монтаж и демонтаж таких дверей очень прост, а функционируют они совершенно бесшумно.
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Могут использоваться как в жилых помещениях, так и в офисах.
Межкомнатные двери-купе по материалу изготовления
Материал изготовления – первое, на что обращает внимание покупатель при выборе двери. И это не удивительно, именно он отвечает за внешний вид двери.
Дверные полотна могут быть изготовлены:
- Из массива дерева. Безусловно, очень красиво и престижно, великолепно смотрятся на фоне паркетных полов и солидной мебели, вариант для роскошных стилей. Однако они имеют большой вес, требуют усиленных роликовых систем и дорого стоят. Если вы живёте в своём доме – подойдут, для городской квартиры – не очень.
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Из экошпона – прекрасная альтернатива натуральному дереву. Один из самых востребованных вариантов из-за своей практичности и доступности.
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Комбинированные двери-купе – используются самые разные материалы – пластик, ДСП, древесина, декоративные и стеклянные вставки. Могут быть очень интересными по дизайну.
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Стекло. Может быть прозрачным, матовым, цветным. Придаёт интерьеру лёгкость, зрительно раздвигает границы. Используется особое сверхпрочное закалённое стекло.
Выбор материала зависит от особенностей помещения, интерьерного стиля, ваших предпочтений и финансовых возможностей.
Межкомнатные двери-купе по типу крепления
Второй важный параметр – тип крепления дверей. Здесь два основных варианта: подвесная и напольная. При подвесной системе, как видно из названия, двери подвешены на роликовом механизме, и вся нагрузка приходится на верхнюю направляющую
Преимущества такого типа:
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Достаточно всего одной направляющей, что облегчает монтаж.
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Такая дверь не требует порога, что исключает травмы и облегчает уборку.
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Напольное покрытие не повреждается.
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Дверные полотна двигаются бесшумно.
Недостаток такой системы – низкая звукоизоляция, поскольку между полотном двери и полом остаётся небольшой зазор.
При напольной системе дверь передвигается по нижней направляющей, и на неё же падает основная нагрузка. Верхний рельс призван удерживать дверь в вертикальном положении. Эта система в дверях купе используется наиболее часто и считается очень надёжной, хотя и она не свободна от недостатков: нижние полозья и ролики надо регулярно очищать от пыли, при попадании грязи механизм может застопориться.
Количество створок межкомнатных дверей-купе
Какой тип крепления дверей выбрать, зависит в том числе и от количества створок. Двери-купе могут быть:
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Однодверные – идеальны для маленьких помещений. Дверное полотно сдвигается в сторону, не занимая лишнего места.
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Двухдверные – самый распространённый вариант. Створки могут раздвигаться в разные стороны, либо двигаться в одном направлении.
- Трёхдверные – в движении могут участвовать одна, две, или три створки.
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Четырёх, пяти или даже шести дверные – понятно, что такой вариант – только для широких проёмов, створки могут двигаться либо в одном направлении, либо в разные стороны.
Качество работы механизма дверей, его долговечность зависят от профилей.
Разновидности профилей дверей-купе
Профили для дверных проёмов могут быть изготовлены либо из металла, либо из алюминия.
Возможен ещё шпонированный профиль из того же алюминия, но покрыт шпоном.
- Металлический профиль – это большая прочность, долгий срок службы и приемлемая цена. Но имеют ограниченную цветовую гамму, потребители часто жалуются на шумность работы таких дверей. Но здесь всё достаточно категорично: хорошая дверь обязана быть бесшумной.
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Алюминиевый профиль – ему не страшна ржавчина и другие угрозы, он меньше весит и лучше выглядит. Имеет широкий спектр оттенков, фактуры, цветовой палитры. Абсолютно бесшумен, но его стоимость выше.
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Шпоном покрываются алюминиевые профили, придавая им вид деревянных. Выглядят эффектно, но и стоят дороже.
- Раздвижные двери могут двигаться либо вдоль стены, тогда стена рядом с полотном должна оставаться свободной, либо убираться в стену, такие вообще не требуют лишнего пространства. Конструкция «двери-пенал» очень популярна именно из-за своей функциональности.
Такие двери вообще не видны, когда они открыты. Помимо низкой звукоизоляции, двери купе стоят как правило дороже стандартных распашных дверей и уступают последним в долговечности.
Особенности подвижного механизма дверей-купе
Срок службы раздвижных дверей зависит от их комплектующих. Фурнитура дверей – альфа и омега их безупречной работы. Кроме профилей, о которых было сказано выше, это сама раздвижная система, ролики. Именно они определяют, насколько удобно будет пользоваться дверями.
Выбор роликового механизма зависит от количества дверных полотен, их веса и габаритов. Колёсики могут быть выполнены из: резины, пластика, тефлона, стали, отвердевшего композита.
Подшипники в колёсиках продлевают срок службы, а наличие амортизационной пружины делает ход двери мягким и плавным. Более надёжные ролики устанавливаются с той стороны, которая принимает на себя основную нагрузку. Это верхние ролики при подвесной системе и нижние – при напольной.
Количество роликов зависит от веса двери. Если он меньше 60 килограммов – достаточно двух пар, если больше – нужны четыре пары. Чтобы ролики исправно работали, необходимо правильно установить направляющие. Для этого надо иметь ровную геометрию двери, убедиться в несущей способности стены и проёма.
Прочая фурнитура дверей-купе
Ролики, профили, направляющие – необходимые, но не достаточные атрибуты для межкомнатных дверей. Кроме этого, это ещё доводчики, амортизаторы, уголки и, конечно, замки и ручки, без этого невозможно представить дверь.
Ручки для раздвижных дверей, как правило, врезные и напоминают скорее выемки. Они могут быть независимыми или дополнены защёлкой. Ручки монтируются внутрь полотна и не выходят за его контур.
Замки для раздвижных дверей тоже имеют свои особенности. Замки различаются:
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по принципу работы;
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методу установки;
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расположению на дверном полотне.
По принципу работы они могут быть механические – открываются посредством ключа – наиболее распространённые и популярные из-за удобства и демократической стоимости, и магнитные, где базовым элементом является магнит.
Недостаток этой крутой модели в том, что, во-первых, она дорого стоит, а во-вторых, такому замку необходимо электричество. Стало быть, если оно отключено, то ни открыть, ни закрыть дверь вы не сможете. Установить замок можно либо сбоку (стандартный вариант), либо внизу – напольный вариант.
Выбор размеров и дизайна межкомнатной двери-купе
В каталоге магазина представлены самые разные размеры, как на стандартные дверные проемы, так и на узкие или широкие. Кроме того, есть возможность сделать заказ на изготовление понравившейся модели по индивидуальным меркам. Чтобы не ошибиться с размерами, желательно воспользоваться услугами мастера-замерщика.
Дизайн моделей подбирают по назначению помещения, особенностям интерьерного дизайна и вкусу владельцев недвижимости. Так, для классической гостиной подойдут изделия из дерева, с витражными стеклянными вставками и сложным декором. А для современных стилей рекомендованы стеклянные двери-купе и лаконичные полотна из ламинированного МДФ.
Стоимость и комплектация межкомнатных дверей-купе
Двери-купе предлагаются покупателям в полной комплектации, вместе с набором фурнитуры, направляющими или пеналом, уже готовыми к монтажу. Все они сертифицированы, изготовлены из безопасных и прочных материалов, отличаются длительными сроками службы. Многие модели имеют схожий дизайн, а вот цены у них могут различаться на порядок. Закономерен вопрос: а в чем разница?
На ценообразование влияет ряд факторов:
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использование более дешевых искусственных покрытий, ламинирующей пленки вместо натурального шпона;
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замена массива дерева более дешевым ДСП и МДФ;
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стальной профиль вместо алюминиевого;
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простой, без излишнего декора, дизайн;
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лаконичная фурнитура.
Выбирая двери-купе по стоимости, следует понимать, что бюджетные модели с пустотами или из ДСП более восприимчивы к ударам, различным механическим воздействиям, повышенной влажности воздуха.