Межкомнатные двери – важная часть интерьера. Повальное увлечение арками проходит, и люди снова возвращаются к дверям, которые позволяют создать в квартире индивидуальное пространство.

Виды межкомнатных дверей

Как элемент интерьера межкомнатные двери различаются по способу открывания и по цвету. По способу открывания двери могут быть:

Распашные – это общепризнанная классика. Их преимущество – надёжность, простота и удобство. Но требуют свободного пространства возле них для открывания. Борьбу за квадратные метры в наших тесных квартирах выиграли.

Раздвижные двери, или двери-купе. Они могут передвигаться либо вдоль стены, и тогда рядом с дверью всё же потребуется место, либо убираться внутрь стены – идеальный вариант для маленьких комнат, поскольку места вообще не «воруют». К тому же они совершенно безопасны, исключают возможность какого-либо травмирования.

Складные двери, двери-книжка, гармошка, ширма. Имеют множество названий, всегда очень эффектно выглядят и очень компактны. Так же, как и раздвижные двери, не требуют порога, работают бесшумно.

Две последние разновидности идеальны для небольших квартир.

Как влияет на человека цвет межкомнатных дверей в квартире

В этой статье уделим больше внимания цветовой гамме нашего жилища и правильному подбору дверей с точки зрения колористики. А начнём с такого понятия, как психология цвета. Как разные цвета воздействуют на наш организм? Без знания этих правил нельзя создать комфортную среду обитания.

Психологи уверяют, что только 20% цвета поглощается зрением, а остальные 80% - нервной системой. Таким образом цвет оказывает огромное влияние на наше мировосприятие. Цвет может создать холодную или тёплую среду, подчеркнуть настроение, вызвать психологическую реакцию.

Какие цвета должны преобладать в интерьере, чтобы мы чувствовали себя комфортно? Это зависит, конечно, от свойств личности, от темперамента. Энергичным людям импонирует красный цвет, он пробуждает активность, повышает энергетику. Если дом для вас прежде всего тихая гавань, а не источник взрыва эмоций и вдохновения, то окружите себя светло-коричневой или бежевой гаммой – эти тона способствуют отдыху и расслаблению.

Вы дома много работаете и вам надо сосредоточиться? Этому поспособствуют голубой и светло-синий оттенки. Фиолетовый стимулирует размышления и активную умственную деятельность, но в большом количестве может утомлять. Настоящий взрыв позитива и оптимизма подарит оранжевый цвет. В такую радостную обстановку вам приятно будет возвращаться после трудового дня. Зелёный не только стимулирует умственную деятельность, но ещё и успокаивает.

Как влияет цвет на восприятие интерьера

Зная о психологических особенностях цветов, можно определить, какое влияние они оказывают на восприятие интерьера. Тёмные тона зрительно уменьшают помещение, это азбука дизайна. Дополнительный простор и воздух интерьеру придают только светлые тона.

Если вы хотите зрительно приподнять потолок, то используйте вертикальные узоры. Оживление интерьеру придадут контрасты, допустим, светлые двери и тёмные стены. Яркие тона и резкие переходы больше подходят молодым. Если в комнате живут пожилые люди, то лучше использовать более мягкие и спокойные оттенки.

Цвет межкомнатных дверей и пола в квартире или доме

Всё это прелюдия. Пора, наконец, поговорить о том, как подобрать двери к интерьеру. Двери завершают создание образа квартиры, поэтому они подбираются под концепцию стиля, а не наоборот. Самая большая площадь в квартире, которая на виду – это пол. К тому же пол поменять труднее, чем, допустим, переклеить обои. Поэтому первое, на что следует обратить внимание – как сочетать двери с полом. Здесь возможны несколько вариантов:

Совпадение цветов – создаёт иллюзию единого пространства. Светлый пол и светлые двери делают небольшую комнату визуально больше. Плинтус может поддержать цветовую гамму или взять на себя роль контраста.

Разные оттенки одного цвета – очень элегантное решение. Более тёмный пол и более светлая дверь – и то и другое смотрится одинаково изящно.

Контрастные сочетания – тёмный пол, светлая дверь, светлый пол, тёмная дверь делают обстановку динамичной и интересной, но требуют осторожного грамотного подхода. Яркие резкие контрасты могут сработать на эффект уменьшения пространства, поэтому для небольших квартир выбирайте более спокойные пастельные оттенки.

Как правильно, что должно быть темнее, пол или стены, если они выдержаны в близкой гамме? Здесь нет чётких рекомендаций. Оптимальным будет вариант, если двери на тон или два отличаются от пола. Допустим, с полом разобрались. Теперь – стены.

Сочетание цвета межкомнатных дверей и стен

Как будет выглядеть дверь в интерьере – за это во многом отвечают стены. К светлым дверям, например, подойдёт более насыщенный и тёмный оттенок стен. Это придаст обстановке элегантности и лишит её бесформенности.

Если же стены у вас светлые, то уместнее будет тёмный пол и тёмные двери. Не забывайте о плинтусе. Он может сыграть в обстановке совсем особую роль.

Особенности сочетания пола и дверей в квартире

Мебель тоже может сказать своё слово, но она подбирается, когда уже создан ансамбль пола, стен и дверей.

Об особенностях звучания этого ансамбля дальше и поговорим.

Светлые двери и тёмный пол. Это сочетание недаром считается классическим. Оно придаёт интерьеру респектабельности, и комната выглядит шикарной. Тёмный пол дарит ощущение надёжности, а светлые двери делают обстановку более простой и свободной.

Тёмные двери и светлый пол – такое сочетание выглядит элегантным и стильным. Тёмная дверь на фоне светлого пола станет важным акцентом интерьера.

Белые двери и серый пол – очень гармоничный дуэт. Почти монохромное звучание комнаты будет уместно в любом стиле. Тем более, и белый, и серый цвета имеют массу оттенков, холодных и тёплых.

Белые двери и бежевый пол – очень нежное звучание такого ансамбля создаст атмосферу уюта и элегантности.

Белые двери и коричневый пол – это про порядок. Интерьер лёгкий и одновременно утончённый.

Как вы заметили, мы отдаём предпочтение белым дверям, и это не случайно. Белые двери абсолютно универсальны, подойдут к любому интерьеру. Они всегда смотрятся гармонично, не зря раньше в квартирах устанавливали в основном белые двери. Так что если вы не знаете, что выбрать, это безошибочный вариант.

Цвет межкомнатных дверей и стиль интерьера в квартире или доме

Интерьерный стиль – вот что ещё определяет выбор двери, её цвета. Какие здесь особенности?

Выбираем нейтральные оттенки дверей – кремовые, светло-серые, если вы оформляете помещение в классическом, скандинавском, японском, деревенском стиле, а также прованс, кантри или барокко.

Холодные оттенки дверей – снежный, голубой, холодный серый очень любят современные стили, среди которых хай-тек, минимализм, эклектика или лофт.

Тёмные тона – для просторных помещений. Такие двери вполне подойдут и для классического интерьера, и для современного, например, хай-тек. Тёмные тона привносят в интерьер строгость и изысканность, а стеклянные вставки сделают двери не такими мрачными и тяжёлыми.

Яркие двери – это для смелых натур. Они будут гармоничны в стилях бохо, модерн, этническом и авангардном. Для гармонии желательно, чтобы цвет двери перекликался с каким-нибудь элементом в комнате. Это может быть предмет мебели или декоративная деталь.

А как быть, если комнаты оформлены в разных стилях? Ну, во-первых, даже в этом случае должно быть нечто, все комнаты объединяющее, что бы квартира воспринималась, как одно целое, а во-вторых, ориентируйтесь на помещение, которое объединяет все комнаты. Это может быть прихожая, коридор или гостиная и подбирайте двери под эту комнату.

Мы заканчиваем статью, надеемся, она была полезна, и приглашаем в магазин за покупками и конструктивными идеями.