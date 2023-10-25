Белые межкомнатные двери: как подобрать, варианты дизайна и фото в интерьере

Белый цвет имеет совсем особую ауру. Он всегда ассоциируется с чистотой и свежестью. В интерьере белый цвет работает на расширение пространства и на создание более лёгкой и светлой атмосферы.

Достоинства межкомнатных дверей белого цвета

Двери участвуют в создании облика квартиры или дома так же, как стены, пол и мебель. Белые межкомнатные двери – вовсе не новость в наших квартирах. Это своего рода традиция. В советское время они были в каждой квартире.

Сейчас появилось много других вариантов, однако белые двери снова отвоёвывают свои позиции. Межкомнатные финские двери белого цвета – неизменный атрибут скандинавского стиля, столь любимого многими за свой лаконизм и любовь к свету и простору.

Ещё бы, ведь у них целый ряд достоинств:

Белые двери не перегружают пространство, годятся для небольших и узких помещений.

Они универсальны, сочетаются с любым стилем, с любой отделкой.

Зрительно увеличивают помещение.

Что же касается маркости белых дверей, особенно возле ручек и краёв, то современные моющие средства без труда решают эту проблему.

Отличия белых межкомнатных дверей по конструкции

Межкомнатные двери различаются по конструкции, по материалу изготовления и по способу открывания. По конструкции белые двери могут быть: филенчатыми, щитовыми, царговыми.

Филенки – то, что вставляют в каркас дверного полотна. Чаще всего филенки изготовлены из дерева или стекла и могут иметь разную форму. Филенка может быть одна – тогда это фанера или тонкая доска, вставленная в дверную раму. Преимуществами филенчатых дверей однозначно являются долгий срок службы, прочность, устойчивость к перепадам температур и повышенной влажности. Они имеют сравнительно небольшой вес и хорошую звукоизоляцию.

Щитовые двери состоят из каркаса, наполнителя и накладок. Это самый распространённый тип дверной конструкции. Они достаточно надёжны и доступны по цене. Каркас изготавливается из цельного или наборного деревянного бруса, между верхней и нижней перекладинами двери устанавливаются рёбра жёсткости, чем их больше, тем лучше. Пространство между рёбрами жёсткости заполняет наполнитель.

В качестве последнего может быть:

Деревянные бруски – повышают тепло- и звукоизоляцию дверей, но делают её тяжелее.

Гофрокартон – так называемое сотовое заполнение. Своей конструкцией картон напоминает пчелиные соты, отсюда и название. Такая дверь легче весит, хорошо поглощает шум, хотя и уступает по прочности предыдущему варианту.

Минеральная вата – часто совмещает в себе и функции утеплителя, обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами. Невысокая стоимость и экологичность такой двери тоже очень привлекательны.

Царговые двери, их ещё называют сборными, состоят из вертикальной рамы и горизонтальных перемычек, которые насаживаются одна за другой наподобие пирамиды креплением паз-в-паз без применения клея.

Стоевые царги крепятся между собой саморезами. Поперечные вставки могут быть деревянными, стеклянными, металлическими (или алюминиевыми). Такие двери имеют привлекательный внешний вид, хорошую шумо- и звукоизоляцию, поскольку внутри отсутствуют пустоты.

Отличия белых межкомнатных дверей по материалу изготовления

По материалу изготовления белые межкомнатные двери делятся на:

Двери из массива – участвуют такие породы древесины, как граб, ясень, дуб, орех, а бывают ещё из экзотических пород: палисандр, карельская берёза, красное дерево и так далее. По конструкции могут быть филенчатыми и щитовыми. Двери из массива – всегда престижно и дорого.

Двери из МДФ или ДСП, покрытые шпоном. По внешнему виду почти не отличаются от дверей из массива, шпон – это тонкий срез натурального дерева, гораздо легче по весу и по цене.

Двери из пластика – достаточно прочны, имеют хорошие тепло- и звукоизолирующие свойства, не боятся влаги, что позволяет использовать их в ванных комнатах и санузлах.

Ограничимся на этих наиболее распространённых материалах и поговорим о способах открывания дверей.

Как различаются белые межкомнатные двери по способу открывания

Межкомнатные двери по способу открывания могут быть:

Распашные

Хорошо знакомый нам вариант, классика. В представлении такие двери не нуждаются. Они состоят их дверной коробки, полотна, наличников. Дверь навешивается на петли, снабжается ручкой, защёлкой, замком. Это до сих пор самый распространённый тип двери.

Он не имеет никаких ограничений ни по дизайну, ни по материалу изготовления. Распашные двери надёжны, обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Распашные двери могут быть также одностворчатыми и двустворчатыми.

Маятниковые

Разновидность распашной, только открывается в обе стороны. Это достигается за счёт особых пружинных петель. Внутри квартиры такая дверь устанавливается редко, в основном в магазинах, офисах и местах общественного питания.

Скрытые

Белая дверь может быть совершенно невидимой, если этого требует обстановка. Она монтируется в проём стены, в цвет двери без наличников, в скрытую дверную коробку на скрытые петли.

Раздвижные, или двери-купе

Стали популярны, поскольку не требуют дополнительного пространства перед собой, для жителей малогабаритных квартир – настоящее спасение. Раздвижные двери всегда стильно смотрятся, разнообразны по материалу, великолепно впишутся в любой современный интерьер.

Кассетные двери, или двери-пенал

Разновидность раздвижных дверей. Дверное полотно убирается в нишу в стене. Таким образом, не требует места рядом с собой. Требует более прочных и толстых стен.

Роторные двери

Нечто среднее между распашной и раздвижной. Дверь сдвигается в сторону и поворачивается вокруг своей оси. Её тоже можно открывать в обе стороны.

Двери-книжка, или складные двери

Для такой двери требуется дверной проём шириной не менее 900 миллиметров. Она также экономит пространство. Может состоять из двух складывающихся полотен, а может из нескольких узких, складывающихся наподобие «гармошки».

Двери-компакт

Это та же книжка, которая в сложенном виде ещё и прижимается к стене. Эти двери различаются только механизмом открывания. Вы можете установить любую в своей квартире.

Белое декоративное покрытие межкомнатных дверей

Ещё один важный параметр: декоративное покрытие двери. Как ни крути, а внешний вид – это первое, на что мы обращаем внимание.

Белое покрытие двери может быть выполнено:

Эмалью – эмалированные двери выглядят очень красиво, долговечны и легко очищаются от загрязнений.

Шпоном из светлых пород дерева, очень популярный материал – белёный дуб. Такие двери выглядят дорого.

из светлых пород дерева, очень популярный материал – белёный дуб. Такие двери выглядят дорого. Краской – самый доступный и дешёвый способ, но, к сожалению, не столь долговечный, как эмаль.

Эко-шпоном – прочное синтетическое покрытие, имитирующее натуральные материалы. Имеет хорошие эксплуатационные качества.

ПВХ-плёнкой – отличается очень гладкой поверхностью и большим разнообразием цветов. Выполнить такое покрытие очень просто, но держится оно не долго.

Пластиком – достаточно стойкий материал, может передать любую фактуру.

Но внешний вид и способ открывания – это не исчерпывающие параметры выбора дверей.

Как подобрать белую межкомнатную дверь по размеру

Главное, чтобы дверь подошла по размеру. Для этого надо измерить ширину, высоту и толщину дверного проёма. Нам в этом помогут рулетка и строительный уровень. Ширина проёма измеряется в трёх местах: вверху, внизу и посередине. Наименьшее значение и будет считаться шириной проёма.

Высота от пола до верха проёма также измеряется в трёх местах. Не забудьте сделать поправку на толщину дверной коробки, если речь идёт о распашных дверях особенно.

Толщину стены измеряют в шести местах: вверху, внизу и посередине с обеих сторон. Здесь уже отталкиваются от наибольшей величины.

При всех измерениях надо ориентироваться на ровную поверхность пола. В этом поможет строительный уровень. Ошибки в измерениях могут привести к тому, что дверь перекосит или она просто не подойдёт к проёму. Поэтому лучше доверьте это профессионалу. Вы можете в нашем магазине вызвать замерщика на дом бесплатно.

Фурнитура для белых межкомнатных дверей

Ну и, наконец, дверная фурнитура – петли, ручки, замки. Дверные петли для распашных дверей могут быть накладными, врезными и скрытыми. Их изготавливают из стали и стальных сплавов, латуни и цинка. Самыми надёжными считаются стальные или латунные петли.

Дверные ручки поражают своим разнообразием. Они могут стать украшением двери, а могут спрятаться и быть невидимыми. Однозначно, дверь без них не обходится, и они подвергаются самой большой нагрузке. Так что не экономьте на этой детали. Ручка может быть деревянной, металлической или пластиковой. Главное, чтобы она долго служила.

Замки заслуживают отдельного разговора. Обязательно требуйте сертификат качества на всю фурнитуру.