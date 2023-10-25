Декоративные деревянные рейки (баффели) активно применяются в интерьере в качестве декора и для корректировки несовершенств поверхности. С их помощью можно создать невероятный интерьер, одновременно отличающийся простотой и изысканностью. Декоративные рейки прекрасно дополняют и подчеркивают интерьер, выполненный в любом стиле.





Деревянные декоративные рейки на потолке



Зонирование помещения рейками – это возможность не только визуально распределить комнату на функциональные зоны, но и физически разделить, например, зону отдыха и рабочую. Деревянные реечные перегородки нередко переходят на потолок в качестве декора, или рейки используются как самостоятельный элемент украшения потолка.





Основные преимущества конструкции:

натуральный, экологически чистый и безопасный материал;

гармонично сочетается практически с любым стилистическим направлением;

не вызывает сложностей при монтаже;

можно сделать своими руками;

возможность придать любой цвет или подчеркнуть естественный рисунок дерева;

легкость и воздушность конструкции;

помогает скрыть и исправить несовершенства планировки;

создает очевидную границу между отдельными зонами.





Декоративные деревянные рейки имеют массу достоинств. При утяжелении конструкции ее можно использовать как полноценную стену, с креплениями под телевизор, цветы, полочки, ящики и декоративные украшения.





Как крепить декоративные рейки на натяжной потолок

В идеальном варианте монтаж реек и натяжного потолка должен проводиться поэтапно. Но если полотно уже установлено, есть несколько способов, как закрепить деревянные рейки надежно и красиво, и не повредив натяжной потолок.





Способ № 1

Потолочное полотно снимается до места установки декоративной конструкции. В месте монтажа устанавливается металлический профиль или деревянный брус. Направляющая из металла считается лучшим вариантом, так как материал невосприимчив к температурным перепадам, повышенной влажности, прочнее по структуре.

Этапы работ:

После установки опорного профиля, натяжной потолок возвращается на место. Важно, чтобы всеми работами занимались профессионалы, так как полотно при демонтаже и повторном монтаже особенно уязвимо перед надрывами. На полотне, в месте установки профиля, после полного натяжения и фиксации, делаются отметки. Место крепления обязательно закрывается специальными стикерами. Это необходимо чтобы минимизировать риск разрыва полотна при монтаже реек. Декоративные рейки устанавливаются на саморезы, путем крепления к профилю.





Важно: при таком способе крепления деревянных реек к потолку, последующая замена полотна или демонтаж реек могут вызвать массу трудностей





Способ № 2

Удобный вариант, который позволяет установить декоративные рейки без монтажа жесткой закладной.





Этапы работ:



Полотно снимается до места установки декоративных реек. На черновом основании собирается коробка из гипсокартона. Размеры короба должны соответствовать будущей реечной конструкции. По периметру коробки устанавливается система крепления для натяжного потолка. Важно, рейки и плотно должны соединяться по одной, выбранной системе крепления. Полотно возвращается на место и крепится выбранным способом. Важно, между рейками не должно быть зазоров, иначе со временем визуальный эффект провисания потолка в местах соединения с деревянными балками будет только усиливаться.

Если помещение большое, натяжение полотна должно быть предельным и равномерным. Если полотно натянуть до места соединения реек сильнее, чем по остальному периметру, места прорыва полотна при креплении планок могут начать разрываться.





Способ № 3

В данном варианте установка реек проходит раньше монтажа натяжного потолка. Декоративная перегородка ставиться по периметру комнаты и при натяжении полотна специалисты учитывают размеры конструкции и оставляют специальную нишу для ее монтажа.







В итоге получается, что рейки крепятся любым удобным способом к черновому основанию.





Способ еще удобен и тем, что размер ниши может быть любым. В ней можно расположить элементы подсветки, крепление для декоративных реек, направляющие для раздвижных дверей. При общем эстетическом восприятии натяжной потолок, и деревянные рейки выглядят как единое целое.





На заметку: благодаря тому, что натяжной потолок и декоративные рейки имеют разные самостоятельные крепления, последующий ремонт или демонтаж одной из конструкции не вызовет никаких сложностей. Кроме того, подобное решение позволяет визуально увеличить высоту помещения, особенно, если ниши под рейки будут с подсветкой.









Особенности элементов крепления для реек к потолку

1. Скрытое крепление на клипсах



Надежная, удобная и скрытая система крепления, не требует сверления самих реек. Конструкция представляет собой клипсы и баффели со специальными пазами под клипсы. При монтаже рейки она одевается на клипсу и та, раскрываясь в пазу, надежно фиксирует рейку.







Единственный минус системы, рейки и клипсы можно использовать только идущие в комплекте. Сделать самостоятельно соответствующие пазы в деревянных брусах не имея определенного опыта и профессионального оборудования невозможно.







2. Металлический профиль для баффелей

Специальный профиль для монтажа реек имеет пазы, которые выполнены под определенные размеры рейки. Сами баффели имеют соответствующие прорези по бокам.







Важно: подобную систему крепления реек невозможно спрятать под натяжным полоном. Но при полной сборке, металлический профиль практически незаметен за деревянными брусами.







Кроме того, некоторые стилистические направления, такие как гранж, скандинавский, лофт, только приветствуют откровенное сочетание металла и дерева.





Простой монтаж декоративных реек на потолок

Самый простой способ установить деревянные рейки на потолке – это закрепить их непосредственно к основанию. В этом примере рассмотрим вариант без натяжного потолка, а декоративные баффели используются в качестве продолжения зонирующей перегородки.







Этапы работ:



на потолке наносится разметка. Важно учитывать все нюансы. Рейки на потолке должны быть симметричным продолжение перегородки, чтобы не возникало визуального дискомфорта; с помощью дрели и перфоратора, выбор инструмента зависит от материала поверхности, высверливаются отверстия под шпильки; подготовленные отверстия очищаются от пыли и заполняются монтажным клеем; не дожидаясь, когда клей схватится, в отверстия вставляются шпильки. Важно, размер необходимо подбирать с учетом толщины профиля; на рейках также подготавливаются отверстия для монтажа. Здесь важно строго соответствовать размерам, чтобы при соединении отверстия совпали, и не пришлось делать дополнительных; декоративные рейки монтируются к потолку.

Чтобы избежать массового сверления потолочного основания, рейки можно установить на деревянный или металлический профиль. Так как монтаж проводится без натяжного полка, профиль должен иметь декоративную составляющую, чтобы не портить общий эстетический вид.





Декоративные деревянные рейки на потолке и в качестве перегородок в разных интерьерных стилях



Гранж

Стиль гранж сам по себе довольно свободолюбивый. В идеальном своем проявление – это просторное помещение, заполненное исключительно только необходимыми элементами быта. Гранж отличается повышенной любовью к натуральному дереву. Особенно эффектно оно смотрится в сочетании с коваными элементами.







Деревянные перегородки в стиле гранж имеют исключительно функциональный настрой. Они используются для зонирования помещения, и в сочетании с другими деревянными элементами обстановки гармонично дополняют интерьер.







Лофт

Обилие свободного пространства и минимум элементов декора – это стиль лофт. В этом интерьерном направлении деревянные рейки выглядят более, чем уместно. Придерживаясь свободного пространства, лофт не приветствует массивных перегородок, стен и дверей, в привычном их проявлении.







Перегородка из реек – это возможность зонировать комнату не утяжеляя ее. Оставаясь такой же просторной и воздушной, она приобретает четкие границы по функционалу.





Декоративные перегородки из дерева подходят под любое стилистическое направление, кроме хай-тек. Дерево всегда и везде ценилось и в качестве облицовочного материала, и как элемент декора.





Деревянные рейки на потолке – это не новая дизайнерская идея. Подобное интерьерное оформление используется уже давно и активно. И не удивительно, что идея продолжает набирать популярность. Простая и незамысловатая конструкция кардинально меняет восприятие пространства, создавая неповторимую атмосферу.