Облицовка поверхностей считается лучшим решением для ванных комнат, кухни и прихожих. Отделочный материал инертен к воде, легко моется, обладает прочностью и долговечностью. Керамическая плитка, мозаика или керамогранит используется для облицовки пола и стен, но такая работа требует профессионализма мастера и соблюдения технологии при укладке. Малейшая ошибка может привести к отслаиванию материала от поверхности, и большинство собственников жилья сталкиваются с этой проблемой.

Причины, приводящие в отхождению плитки от стены и пола

Отслоение отделочного материала может происходить на стенах и в напольном покрытии, что свидетельствует о браке в работе. Правильно выполненная кладка керамической плитки или керамогранита редко даёт трещины и отходит от основания.

Немаловажным фактором также является выбор клеевого состава для выполнения облицовки, назначение должно точно соответствовать условиям в помещении, где он применяется. При этом факторов появления дефектов в отделочном материале достаточно много, поэтому, прежде чем начинать ремонт на отдельно взятом участке стены или пола, стоит выяснить причину отхождения плитки.

Плохая подготовка основания под плитку

Одна из главных причин, которая непосредственно влияет на прочность адгезии между поверхностью и отделочным материалом. Подготовку основания нужно проводить поэтапно и чётко следовать технологии, если оно слишком гладкое, то профессионалы рекомендуют делать насечки.

Неровности также рано или поздно приведут к отслоению керамической плитки от стен или пола. Немаловажное значение имеет этап обеспыливания поверхности и обработки грунтом, и если им пренебречь, то срок службы облицовки значительно сократиться.

Для тяжёлого керамогарнита помимо основных подготовительных мероприятий необходимо установить на поверхности армирующую сетку. Это улучшит качество адгезии основания с отделочным материалом.

Несоответствие клея и плитки

Облицовочный материал большого формата должен фиксироваться на основании специальными составами. Клей для керамогранита должен обладать прочностью, эластичностью и наносится тонким слоем не более 20 мм.

Керамическая плитка или мозаика имеет меньший вес, но они также требовательны к назначению и качеству составов. Обычно толщина слоя клея при укладке кафеля составляет 5-10 мм.

Для применения составов также учитываются такие показатели, как стойкость к повышенной влажности и температурный диапазон использования, что должно быть отражено на упаковке. При облицовке фасадов, стоит применять специальный клей, предназначенный для уличных условий.

Обычно такие смеси имеют дополнительные присадки в составе, которые обеспечивают достаточную пластичность при низких температурах.

Неправильный замес и нанесение клея на плитку

Даже качественный состав для укладки плитки потеряет свои свойства при добавлении большого количества воды. Также необходимо учитывать, что замешенный клей не рекомендуется сразу наносить на плитку керамогранита или кафеля. Нужно выждать 10-15 минут и ещё раз перемешать, чтобы состав приобрёл свойства, заявленные производителем.

Большое количество пустот между основанием и отделочным материалом рано или поздно приведут к отслоению, поэтому профессионалы рекомендуют для нанесения клея использовать зубчатый шпатель, который отлично убирает излишки состава и остатки воздуха из смесей.

Несоблюдение условий при укладке плитки

Не рекомендуется проводить отделочные работы в помещениях с низкими температурами и повышенной влажностью, также стоит исключить сквозняки до полной адгезии клея и облицовки. Время высыхания у смесей зависит от состава, в среднем – это 5-7 дней.

Нарушение температурного режима сушки может значительно сократить срок службы отделки. На упаковках с клеем чётко написано, при какой температуре и влажности можно его применять, стоит руководствоваться рекомендациями производителя, чтобы получить качественную облицовку поверхностей.

Усадочные процессы в новых домах, приводящие к отслаиванию плитки

Выполнение отделочных работ не рекомендуют начинать в новостройках, которые не выстояли определённый период. Особенно это касается частных домов со стенами из дерева. Усадка в период одного года неизбежна, что может испортить облицовку поверхностей хрупкой керамической плиткой или дорогим керамогранитом.

Выполнять работы по отделке нужно начинать только после полного прохождения процесса.

Как установить отошедшую плитку на место

Отслоившиеся элементы часто остаются целыми, поэтому можно приклеить их обратно. Другой вариант, когда керамическая плитка или керамогранит отошли на верхних ярусах облицовки, упали и раскололись, в таком случае придётся искать подходящий цвет и фактуру отделочного материала. При этом лучше обратиться в магазин, где приобреталась облицовка.

Напольная плитка при отслоении от основания часто даёт трещины и начинает крошиться, что говорит о нарушении технологии укладки. В любом случае придётся устранять дефекты, которые портят внешний вид всего помещения.

Как исправить отслоение плитки

Самый распространённый дефект, с которым сталкиваются мастера – это частичное отхождение отдельных фрагментов от основания. В этой ситуации профессионалы рекомендуют не спешить устанавливать керамическую плитку или керамогранит на место, а начать с ревизии ближних элементов.

Достаточно аккуратно простучать поверхность – глухой звук означает, что есть пустоты, которые необходимо устранить. Лучше единоразово снять несколько фрагментов и установить их на место, чем регулярно приклеивать к основанию по одной плитке.

Этапы работ по устранению дефектов в облицовке:

С помощью острого ножа или специального расшивателя нужно удалить всю затирку из шва. Плитка сама отойдёт от основания, но если она ещё держится, то стоит воспользоваться обычным мастерком для снятия. Удаление старой затирки с отделочного материала или основания. Этот процесс обязателен, иначе при нанесении нового клея даже минимальным слоем, возникнет перепад высот. Малейшее отклонение от нормы при кладке напольной плитки приведёт к растрескиванию и излому материала. Отделка на стене будет выглядеть неаккуратно. Удалить затирку можно механическим способом с помощью скребка или специальными растворителями, которые рекомендованы производителем. Подготовка места ремонта. Остатки старого клеевого состава на основании нужно аккуратно удалить мастерком или шпателем. Обеспылить участок и нанести грунт глубокого проникновения на 2-3 слоя с промежуточной сушкой. Установка плитки на место. Для качественного ремонта необходимо приобрести подходящий клей и сделать замес согласно инструкции. Нанести слой состава на плитку слоем, рекомендованным производителем и установить фрагмент на место. Затирка швов в плитке. С этим этапом лучше не торопиться, начинать заполнять стыки нужно не ранее, чем через 5-7 дней. Затирка швов проводится после полного высыхания клея, тогда ремонтные работы будут проведены качественно.

Если плитка отслоилась и упала, то в большинстве случаев материал даст трещину или расколется. Приобрести подходящий фрагмент по цвету и фактуре не всегда представляется возможным, поэтому дизайнеры предлагают проявить креативность, а профессиональные мастера – небольшую хитрость.

Варианты замены отошедшей плитки на фрагмент другого цвета и фактуры

Если подходящего облицовочного материала в магазинах найти не удалось, то мастера рекомендуют снять плитку с другого места, которое закрыто мебелью или бытовыми приборами. При выполнении ремонта достаточно будет только подобрать нужное количество похожих фрагментов по размеру и установить взамен старых. Снятую плитку стоит подготовить и выставить на видном месте.

При изломе отделочного материала также можно проявить немного фантазии. Если нет возможности приобрести керамическую плитку, керамогранит или фрагмент мозаики подходящего цвета, тона или фактуры, дизайнеры рекомендуют заменить недостающие элементы зеркалом.

Также можно ввести в облицовку фрагменты другого цвета, но одинакового размера. Светлую плитку разбавить тёмной или яркой. При этом придётся заменить не один фрагмент, а несколько в хаотичном порядке. Такой ремонт освежит интерьер любого помещения и позволит убрать дефекты без потери красоты облицовки.

Дефекты в виде отслоения плитки от основания – это самая распространённая проблема, с которой сталкиваются большинство собственников жилья. Выполнить ремонт несложно, но его можно предотвратить, если соблюдать условия кладки отделочного материала и не нарушать технологический процесс.