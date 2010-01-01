Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Ecoline
  4. Future
  5. ДП "Future-586" Дуб патина золото 200*70
Future-586 Дуб патина золото
0,0
11 400

Дверь межкомнатная "Future-586"Дуб патина золото глухая

Этот товар смотрят 6 человек
ДП "Future-586" Дуб патина золото 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 412762
Этот товар смотрят 17 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
11 400
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 11 400 ₽
Наличник 610 ₽ x 5 шт.
Коробка 1 160 ₽ x 3 шт.
Изменить
17 930
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 900 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
FDT016003 Наличник Т "ПВХ"10х75x2150 мм, Дуб патина золото
FDT016003 ⋅ 610 ₽
 610
3 050
FDT016007 Коробка Т "ПВХ" (с уплотнителем) 32х75x2070 мм, Дуб патина золото
FDT016007 ⋅ 1 160 ₽
 1 160
3 480
Показать ещё
Дверь межкомнатная "Future-586"Дуб патина золото глухая
Размер полотна, см:
200x70
200x30
200x35
200x40
200x45
200x50
200x55
200x60
200x70
200x80
200x85
200x90
200x95
200x100
Как сделать замеры
Цвет: Дуб патина золото
ДП "Future-586" Дуб патина золото 200*70
ДП "Future-586" Бетон темно-серый 200*70 ДП "Future-586" Дуб Винчестер светлый 200*70 ДП "Future-586" Дуб Серена керамика 200*70
+5

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Future

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Текстурированная , матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Текстурированная , матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

Популярные подборки

Межкомнатные двери цвета Fresco Межкомнатные двери из МДФ Межкомнатные двери цвета Дуб Серена каменно-серый Межкомнатные двери Миланский орех глухие Межкомнатные двери "Вираж" Двери Книжка Двери в восточном стиле Межкомнатные двери Ecoline серии Concept Узкие межкомнатные двери Межкомнатные двери в Некрасовке

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Future"

Дверь межкомнатная "Future-588" Дуб серена белый кристалл
Future-588 Дуб серена белый кристалл
8 745
Дверь межкомнатная "Future-590" Дуб Серена светло-серый
Future-590 Дуб Серена светло-серый
7 989
Дверь межкомнатная "Future-590" Дуб винчестер серый
Future-590 Дуб винчестер серый
7 989
Дверь межкомнатная "Future-590" Дуб Винчестер трюфель
Future-590 Дуб Винчестер трюфель
7 989
Дверь межкомнатная "Future-590" Дуб Серена керамика
Future-590 Дуб Серена керамика
11 400
Дверь межкомнатная "Future-598" Дуб Серена светло-серый глухая
Future-598 Дуб Серена светло-серый
10 680
Дверь межкомнатная "Future-598" Дуб Серена каменно-серый глухая
Future-598 Дуб Серена каменно-серый
11 400
Дверь межкомнатная "Future-598" Дуб Серена керамика глухая
Future-598 Дуб Серена керамика
10 680
Дверь межкомнатная "Future-598" Дуб патина золото глухая
Future-598 Дуб патина золото
10 680
Дверь межкомнатная "Future-598" Дуб патина серый глухая
Future-598 Дуб патина серый
14 820
Дверь межкомнатная "Future-598" Дуб Винчестер светлый глухая
Future-598 Дуб Винчестер светлый
10 680
Дверь межкомнатная "Future-598" Дуб патина серый глухая
Future-598 Дуб патина серый
10 680

Межкомнатные двери белого цвета

Дверь межкомнатная "Concept-501" Белоснежно матовый глухая
Доставим завтра
Concept-501 Белоснежно матовый
9 690
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-23» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Граффити-23 Whitey
8 372
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-14" Белый глухая
Доставим завтра
Скинни-14 П-23 (Белый)
 
4 452
Дверь Bravo ЭКО Прима-2 Snow Melinga 200*80
Доставим завтра
Прима-2 Snow Melinga
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Super White глухая
Доставим завтра
Граффити-32 Super White
6 412
Дверь стеклянная межкомнатная "Аркада Люкс" Белое Сатинато
Доставим завтра
Аркада Люкс Белое сатинато
13 745 18 326 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Snow Art глухая
Доставим завтра
Браво-21 Snow Art
 
4 452
Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Snow Art Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Браво-22 Snow Art
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Art остекление Black Star
Доставим завтра
Браво-22 Snow Art
 
4 259 4 732 ₽ -10%
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато
Лайт Белое сатинато
 
9 506
Дверь межкомнатная стеклянная "Диана" Сатинато белое
Диана Белое сатинато
 
10 206
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Snow Melinga остекление Magic Fog
Браво-27 Snow Melinga
4 732
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть