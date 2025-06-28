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  5. ДП Concept-635 Белоснежно матовый 200*80
Дверь межкомнатная Concept-635 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, царговая
0,0
8 878

Дверь межкомнатная Concept-635 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, царговая

Этот товар смотрят 24 человека
tumb 1 - ДП Concept-635 Белоснежно матовый 200*80
tumb 2 - ДП Concept-635 Белоснежно матовый 200*80
ДП Concept-635 Белоснежно матовый 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 423770
Этот товар смотрят 17 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 878
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 878 ₽
Наличник 630 ₽ x 5 шт.
Коробка 1 200 ₽ x 3 шт.
Изменить
15 628
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 480 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
FDT600003 Наличник Т "ПВХ"10х75x2150 мм, Белоснежно матовый
FDT600003 ⋅ 630 ₽
 630
3 150
FDT600007 Коробка Т "ПВХ" (с уплотнителем) 32х75x2070 мм Белоснежно матовый
FDT600007 ⋅ 1 200 ₽
 1 200
3 600
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Дверь межкомнатная Concept-635 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, царговая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x80
190x55
190x60
200x60доставка 28.06.2025
200x70
200x80
200x90
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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Объём, м. куб.:
    0.06
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
ПВХ

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Объём, м. куб.:
    0.06
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Отзывы и вопросы о товаре

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