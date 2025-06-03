Дверь межкомнатная Concept-701 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
0,0
10 070 ₽
Дверь межкомнатная Concept-701 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
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Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 296406
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Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|FDT600003
|
Наличник Т "ПВХ"10х75x2150 мм, Белоснежно матовый
FDT600003 ⋅ 630 ₽
|630 ₽
|
|3 150 ₽
|FDT600110
|
Коробка "Т" ПВХ (с уплотнит.) без зарезки 40х80x2070 мм, Белоснежно матовый
FDT600110 ⋅ 1 160 ₽
|1 160 ₽
|
|3 480 ₽
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Дверь межкомнатная Concept-701 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 80
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Triadoors
-
Коллекция:Concept
-
Материал:ПВХ
Характеристики
-
Артикул:FD7012252
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:80
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Triadoors
-
Коллекция:Concept
-
Стиль:Минимализм, Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Белоснежно матовый
-
Общий цвет:Белый
-
Вес, кг:26
-
Размер упаковки:201* 81 *5
-
Тип коробки:С уплотнителем, с уплотнителем
-
Тип погонажных изделий:Телескопический, компланарный
-
Кромка:ABS
-
Поверхность:Гладкая, матовая
-
Возможность покраски:Нет
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Высокая
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26дБ)
-
Фрезеровка под замок:Да
-
Фрезеровка под петли:Да
-
Износостойкость:Умеренное использование
-
Пропускает свет:Нет
-
Объём, м. куб.:0.64
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF., Каркасные двери изготавливаются из брусков (чаще всего это сосна), составляющих раму двери, сотового наполнителя (обычный картон), заполняющего пространство между брусками и придающего двери жесткость, и ламинированных листов МДФ, оклеенных декоративным покрытием
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Отделка
ПВХ
Характеристики
-
Артикул:FD7012252
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:80
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Triadoors
-
Коллекция:Concept
-
Стиль:Минимализм, Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Белоснежно матовый
-
Общий цвет:Белый
-
Вес, кг:26
-
Размер упаковки:201* 81 *5
-
Тип коробки:С уплотнителем, с уплотнителем
-
Тип погонажных изделий:Телескопический, компланарный
-
Кромка:ABS
-
Поверхность:Гладкая, матовая
-
Возможность покраски:Нет
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Высокая
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26дБ)
-
Фрезеровка под замок:Да
-
Фрезеровка под петли:Да
-
Износостойкость:Умеренное использование
-
Пропускает свет:Нет
-
Объём, м. куб.:0.64
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF., Каркасные двери изготавливаются из брусков (чаще всего это сосна), составляющих раму двери, сотового наполнителя (обычный картон), заполняющего пространство между брусками и придающего двери жесткость, и ламинированных листов МДФ, оклеенных декоративным покрытием
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