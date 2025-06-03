Дверь межкомнатная Concept-701 ПВХ Белоснежно матовый, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая

Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):

Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):

Материал:

Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF., Каркасные двери изготавливаются из брусков (чаще всего это сосна), составляющих раму двери, сотового наполнителя (обычный картон), заполняющего пространство между брусками и придающего двери жесткость, и ламинированных листов МДФ, оклеенных декоративным покрытием