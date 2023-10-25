Приобретая любое сантехническое оборудование, у каждого покупателя есть выбор в комплектации. Душевые кабины могут быть оснащены поддонами из разных материалов, но не всегда они отвечают требованиям безопасности, прочности и дизайну ванной комнаты. Конструкция, выполненная из керамической плитки, позволяет создать более гармоничный интерьер, она отличается надёжностью и максимально герметична.

Особенности и преимущества поддона из керамической плитки

Этот элемент душевой кабины может быть выполнен из акрила, керамики или стали, каждый материал имеет свои достоинства, которые сделали их популярными. Но всё, же самыми надёжными и долговечными вариантами считаются поддоны из керамогранита, камня и керамической плитки.

В данном случае облицовка кафелем будет самым доступным вариантом, который не уступает по прочности другим более дорогостоящим материалам.

Керамическая плитка проста в работе и не потребует особых навыков от мастера, она режется по размеру доступными ручными инструментами, а вот с камнем и керамогранитом придётся потрудиться, чтобы аккуратно отделать конструкцию.

Преимущества облицовки кафелем поддона душевой кабины:

1. Создание любой формы

Благодаря простой резке материала, можно создать конструкцию по нужному размеру и виду – это компактный или большой поддон, прямоугольный, треугольный или асимметричный.

2. Экономия

Керамическая плитка доступна по стоимости, а простой монтаж позволяет выполнить облицовку в максимально короткие сроки.

3. Большой выбор

Есть возможность подобрать материал под отделку стен или пола, что будет выглядеть эстетически привлекательно и гармонично в интерьере.

4. Срок службы

По отношению к акрилу, керамике и стали поддоны из керамической плитки сложно сломать, а поверхностный слой материала гораздо прочнее эмали или композитов.

5. Изменение глубины

Стандартные элементы имеют бортики определённой высоты, с самодельной конструкцией этот параметр можно выполнить исходя из своих пожеланий и предпочтений.

6. Возможность подогрева

Часто в ванных комнатах температура не соответствует нормам, и вставать на кафель босыми ногами не очень приятно. Самодельная конструкция позволяет сделать подогрев поверхности, что увеличивает комфорт принятия водных процедур в несколько раз.

7. Простой уход

Керамическая плитка считается самым неприхотливым материалом в мытье поверхностей по сравнению с камнем и акрилом. Она меньше подвержена царапинам и сколам в процессе эксплуатации.

Помимо всех основных достоинств, поддон из плитки даёт возможность сэкономить на самой душевой кабине, если сделать стенку самостоятельно, то останется купить только дверки.

Но при обустройстве конструкции из кафеля необходимо внимательно отнестись к выбору материала, он не должен быть скользким, иначе падений и травм не избежать. В магазинах есть керамическая плитка или мозаика со специальным покрытием, что рекомендовано к использованию в мокрых зонах им и стоит отдать предпочтение.

Форма, размер и дизайн поддона для душевой кабины

Чаще всего конструкцию устанавливают, когда сантехника уже куплена. Размер будет полностью соответствовать форме стенок душевой кабины, но можно сделать, наоборот, и установить сначала поддон, а потом подбирать под него остальное оборудование. В любом случае нужно сначала определиться с габаритами конструкции, которые во многом зависят от площади ванной комнаты.

Стандартные размеры компактных моделей душевых составляют 70х70 см, при этом они могут быть квадратными, округлыми и угловыми. Самодельные поддоны из керамической плитки пользуются популярностью благодаря возможности создания такой конструкции, которая будет комфортна всем членам семьи.

Если душевая кабина будет использоваться только для принятия водных процедур, то можно сделать минимальную высоту бортиков, которые будут удобны для пожилых людей и детей. При необходимости замачивания белья или купания животных можно поднять поддон и создать его максимально глубоким.

Форма также может быть разнообразна, поэтому специалисты рекомендуют для начала приобрести понравившуюся модель душевой кабины, а потом приступать к изготовлению конструкции. Что касается дизайна, то чаще всего керамическую плитку для поддона выбирают в цвете напольного покрытия, тогда элемент не будет слишком выделяться на общем фоне.

Для угловых и квадратных конструкций можно приобрести обычный материал, а для сложных форм отличным выбором станет мозаика.

Как сделать поддон для душа из керамической плитки

Основание конструкции можно выполнить в нескольких вариантах – это деревянный каркас, выкладка из кирпича или монолитный тип. Какой из них выбрать зависит от возможностей мастера, но специалисты всё, же рекомендуют изготавливать конструкцию из прочных материалов.

Кирпичная кладка или заливка основания цементной смесью предпочтительнее дерева, которое рано или поздно начнёт разрушаться от влаги.

Конструкция делается с небольшим уклоном к сливному отверстию, что позволяет не задумываться о лужах на полу после принятия водных процедур.

Не стоит забывать о качественной гидроизоляции, для чего используются рулонные, заливные и обмазочные материалы. При выполнении строительных работ, главное – соблюдать очерёдность всех этапов и не экономить на усиливающих и изоляционных материалах, тогда поддон будет служить долго, а возможность подтопления соседей снизу будет исключена.

Подготовка площадки для душевого поддона

Если пол в квартире или доме выполнен из цементной стяжки, то этапы работ сокращаются. Для деревянного покрытия или при необходимости выравнивания основания нужно сделать черновую стяжку с армированием высотой 50-70 мм. При этом стоит заранее смонтировать на полу канализационный отвод.

Стяжка заливается цементным раствором М150-200 с закладкой арматуры или металлической сетки на высоте 20-30 мм. При выполнении работ необходимо сразу определить размер бортиков поддона, которые могут быть монолитными или выполняться из кирпича.

Последний материал более простой, но потребует тщательной гидроизоляции. Для монолитных бортиков придётся делать опалубку. После заливки основания придётся выждать двое-трое суток для полного схватывания раствора, только тогда приступать к следующему этапу работ.

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Гидроизоляция душевого поддона, утепление и монтаж слива

На начальном этапе нужно установить воронку, которая подсоединяется к канализационной трубе. Слив должен располагаться выше утеплителя, чистовой стяжки и плитки примерно на 2-3 мм. В качестве гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую плёнку, рубероид или обмазочные составы.

При необходимости поверх укладывается утеплитель из пенополистирола высокой плотности или элементы «тёплого пола». Если в поддоне будет использоваться электрический нагрев, то необходимо заранее продумать надёжную изоляцию кабелей, обычно для этой цели используются ПВХ или металлические трубки, которые будут впоследствии залиты чистовой стяжкой.

Устройство бортиков душевого поддона

Проще всего сделать пороги из кирпича, высота каждого элемента составляет 5 см, поэтому выставить нужный вариант не составит труда. Бортики выкладываются на цементный раствор со смещением, а все щели и полости замазываются на этапе строительства, по возможности поверхность выравнивается.

Если предполагается заливка монолитных бортиков, то стоит руководствоваться следующими рекомендациями:

1. Выставляется опалубка, если душевая кабина имеет квадратную или угловую форму, то можно сделать её из деревянной доски. При необходимости создания округлого или сложного поддона, то материалом может выступить влагостойкий гипсокартон.

2. По всему периметру конструкции устанавливается арматура, которая должна быть ниже высоты бортиков на 2-3 см.

3. Бортики заливаются цементным раствором М150-200 на нужную высоту и оставляются для схватывания на несколько суток. Обычно для полного высыхания необходимо 2-3 дня в зависимости от толщины заливки.

После полного схватывания раствора опалубка разбирается, при необходимости делается гидроизоляция стенок поддона. В данном случае лучше использовать обмазочные составы на основе полимеров, которые глубоко проникают в щели, полости бетона и плотно их закупоривают. При этом не нарушают адгезию материалов при облицовке поверхностей.

Заливка чистовой стяжки и повторная гидроизоляция душевого поддона

Цементный раствор М150-200 заливается на высоту 2-3 см, так чтобы полностью закрыть электрокоммуникации и утеплитель. Срок высыхания стяжки может занять 2-3 дня, после чего можно приступать к повторной гидроизоляции конструкции.

При выполнении работ стоит отдать предпочтение мастикам на битумной или полимерной основе. Повторная гидроизоляция займёт ещё сутки, но она необходима для полного исключения протечек и появления грибка.

Облицовка душевого поддона плиткой

Работы проводятся только на сухой поверхности. Поэтому стоит убедиться, что гидроизоляционный материал полностью высох, а форма конструкции не нуждается в коррекции.

Укладку керамической плитки лучше начинать с внешней стороны поддона, а когда она будет закончена, а можно облицовывать внутреннюю часть. Резку кафеля по размеру проводят стеклорезом или специальным инструментом, для монтажа используют влагостойкий клей.

Для удобства и выравнивания плитки на основании используют пластиковые крестики, по горизонтали керамическую плитку или мозаику выравнивают резиновой киянкой. После проведения работ необходимо сразу удалить с поверхности излишки клея. Межплиточные швы замазываются через сутки после установки облицовки, чему также будет нужно время для высыхания.

На завершающем этапе можно уже устанавливать душевую кабинку. Обычно всё сантехническое оборудование при продаже комплектуется крепёжными элементами в виде дюбелей, для которых необходимо будет просверлить отверстия в стене ванной комнаты и в поддоне.

Дверки душевой кабины устанавливаются в последнюю очередь, когда конструкция уже полностью собрана, а лейка и другие элементы комфорта подключены и проверены на работоспособность.

Выполняя работы по устройству поддона из керамической плитки самостоятельно, можно сделать этот элемент душа таким, какой необходим именно вашей семье. Такое основание для принятия водных процедур никогда не даст трещину и не сломается от весовой нагрузки.

Поддон будет служить длительный период, материал облицовки прост в уборке и гигиеничен, поэтому можно не беспокоиться за безопасность и здоровье близких.