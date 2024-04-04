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  5. Дверь входная Фэмели Эко МП E-140 Задвижка Антрацит букле/Белый ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Фэмели Эко МП E-140 Задвижка Антрацит букле/Белый ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Фэмели Эко МП E-140 Задвижка Антрацит букле/Белый ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
5,0
27 555

Дверь входная Фэмели Эко МП E-140 Задвижка Антрацит букле/Белый ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой

5,0
Этот товар смотрят 12 человек
Дверь входная Фэмели Эко МП E-140 Задвижка Антрацит букле/Белый ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Фэмели Эко МП E-140 Задвижка Антрацит букле/Белый ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Фэмели Эко МП E-140 Задвижка Антрацит букле/Белый ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Фэмели Эко МП E-140 Задвижка Антрацит букле/Белый ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Фэмели Эко МП E-140 Задвижка Антрацит букле/Белый ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Фэмели Эко МП E-140 Задвижка Антрацит букле/Белый ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 261732
Этот товар смотрят 32 человека

Фотографии покупателей

5,0
3 отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
27 555
Этот товар купили 120 раз
Этот товар купили 120 раз
Дверь входная Фэмели Эко МП E-140 Задвижка Антрацит букле/Белый ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Направление открывания:
Левое
Левое
Правое
Размер дверного блока (ВхШ), см:
205×96
205×86
205×96
205×100
210×86
210×96
210×100
Как сделать замеры
Цвет: Антрацит букле/Белый ларче
Дверь входная Фэмели Эко МП E-140 Задвижка Антрацит букле/Белый ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Фэмели Эко МП E-140 Задвижка Шоколад букле/Бьянко ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой Дверь входная Фэмели Эко МП E-140 Задвижка Шоколад букле/Белый ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой Дверь входная Фэмели Эко МП E-140 Задвижка Антрацит букле/Бьянко ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой Дверь входная Фэмели Эко МП E-140 Задвижка Антрацит букле/Карамель, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой Дверь входная Фэмели Эко МП E-140 Задвижка Шоколад букле/Дуб кофейный матовый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой Дверь входная Фэмели Эко МП E-140 Задвижка Шоколад букле/Шоколад ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 96 Левое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Антрацит букле
  • Цвет внутри:
    Белый ларче
  • Отделка снаружи:
    Металл
  • Отделка внутри:
    МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    Б02-0072
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Антрацит букле
  • Цвет внутри:
    Белый ларче
  • Модель:
    Фэмели Эко МП
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
  • Отделка снаружи:
    Антрацит букле
  • Отделка внутри:
    Белый ларче, E-140 mirror
  • Окраска:
    Антрацит букле
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    70/104
  • Толщина стали короба, мм:
    1.4
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1
  • Ширина наличника:
    70
  • Эксцентрик:
    есть
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    2 контура уплотнителей
  • Усиление:
    Цельногнутая конструкция полотна и короба, гибы жесткости в коробе и полотне
  • Утепление:
    Пенополистирол
  • Утепление коробки:
    Мин вата
  • Крепление:
    Анкерные болты
  • Петли:
    2 петли
  • Верхний замок:
    Border ЗВ 8-6/14
  • Нижний замок:
    Border ЗВ 4-3/85Г
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    3 класс ( 20-25 дБ)
  • Цилиндр:
    цилиндровый механизм 45х35(В) ЦАМ
  • Накладка цилиндровая наружная:
    декоративная накладка БОН (хром)
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    декоративная накладка БОН (хром)
  • Накладка сувальдная наружная:
    декоративная накладка БОН (хром)
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    декоративная накладка БОН (хром)
  • Ручка:
    0883
  • Ночная задвижка:
    есть
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Пластик/металл
  • Глазок:
    Да
  • Вертушка цилиндровая:
    есть
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки, задвижка
  • Цвет:
    Антрацит букле/Белый ларче
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    58.6
  • Стекло:
    Зеркало
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Описание

Особенности
Подходит для установки в квартире (внутри подъезда)

Характеристики

  • Артикул:
    Б02-0072
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Антрацит букле
  • Цвет внутри:
    Белый ларче
  • Модель:
    Фэмели Эко МП
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
  • Отделка снаружи:
    Антрацит букле
  • Отделка внутри:
    Белый ларче, E-140 mirror
  • Окраска:
    Антрацит букле
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    70/104
  • Толщина стали короба, мм:
    1.4
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1
  • Ширина наличника:
    70
  • Эксцентрик:
    есть
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    2 контура уплотнителей
  • Усиление:
    Цельногнутая конструкция полотна и короба, гибы жесткости в коробе и полотне
  • Утепление:
    Пенополистирол
  • Утепление коробки:
    Мин вата
  • Крепление:
    Анкерные болты
  • Петли:
    2 петли
  • Верхний замок:
    Border ЗВ 8-6/14
  • Нижний замок:
    Border ЗВ 4-3/85Г
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    3 класс ( 20-25 дБ)
  • Цилиндр:
    цилиндровый механизм 45х35(В) ЦАМ
  • Накладка цилиндровая наружная:
    декоративная накладка БОН (хром)
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    декоративная накладка БОН (хром)
  • Накладка сувальдная наружная:
    декоративная накладка БОН (хром)
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    декоративная накладка БОН (хром)
  • Ручка:
    0883
  • Ночная задвижка:
    есть
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Пластик/металл
  • Глазок:
    Да
  • Вертушка цилиндровая:
    есть
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки, задвижка
  • Цвет:
    Антрацит букле/Белый ларче
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    58.6
  • Стекло:
    Зеркало
Паспорт. Стальные двери Мастино.pdf Дверь входная Фэмели Эко МП E-136 Задвижка Шоколад букле/Бьянко ларче, 2 замка, с ночной задвижкой (документация) 2 (pdf)

Отзывы и вопросы о товаре

3
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
5.0 / 5На основе 3 оценок
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П
П Покупатель
04 апреля 2024
5
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П
П Покупатель
04 апреля 2024
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
20 марта 2024
5
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 3 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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