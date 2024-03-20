27 555₽
Дверь входная Фэмели Эко МП E-140 Задвижка Шоколад букле/Бьянко ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой 205x96 Левое
Размер дверного блока (ВхШ), см:
Цвет:
Шоколад букле/Бьянко ларче
Доставка вовремя
от 690 ₽
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Размер (ВхШ), см:
205 x 96 Левое
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Страна:
Россия
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Бренд:
Мастино
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Цвет снаружи:
Шоколад букле
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Цвет внутри:
Бьянко ларче
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Отделка снаружи:
Металл
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Отделка внутри:
МДФ
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Артикул:
Б02-0213
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Длина, см:
205
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Ширина, см:
96
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Страна:
Россия
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Бренд:
Мастино
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Цвет снаружи:
Шоколад букле
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Цвет внутри:
Бьянко ларче
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Модель:
Фэмели Эко МП
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Открывание:
Левое
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Открывание (˚):
180
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Исполнение:
Металл-панель
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Марка стали:
Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
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Отделка снаружи:
Шоколад букле
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Отделка внутри:
Бьянко ларче, E-140 mirror
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Окраска:
Шоколад букле
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Толщина полотна/коробки, мм:
70/104
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Толщина стали короба, мм:
1.4
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Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1
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Ширина наличника:
70
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Эксцентрик:
есть
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Тип коробки:
Открытый
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Уплотнитель:
2 контура уплотнителей
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Усиление:
Цельногнутая конструкция полотна и короба, гибы жесткости в коробе и полотне
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Утепление:
Пенополистирол
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Утепление коробки:
Мин вата
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Крепление:
Анкерные болты
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Петли:
2 петли
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Верхний замок:
Border ЗВ 8-6/14
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Нижний замок:
Border ЗВ 4-3/85Г
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Класс замка:
4 класс
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Класс шумоизоляции:
3 класс ( 20-25 дБ)
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Цилиндр:
цилиндровый механизм 45х35(В) ЦАМ
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Накладка цилиндровая наружная:
Декоративная накладка БОН (хром)
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Накладка цилиндровая внутренняя:
Декоративная накладка БОН (хром)
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Накладка сувальдная наружная:
Декоративная накладка БОН (хром)
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Накладка сувальдная внутренняя:
Декоративная накладка БОН (хром)
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Ручка:
0883
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Ночная задвижка:
есть
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Поворотник для ночной задвижки:
Пластик/металл
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Глазок:
Да
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Вертушка цилиндровая:
есть
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Комплектующие:
Ручка, накладки, задвижка
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Цвет:
Шоколад букле/Бьянко ларче
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Качество:
ГОСТ 31173-2016
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Вес, кг:
58.6
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Стекло:
Зеркало
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