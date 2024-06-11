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  5. Дверь входная Траст Масс ПП 161-164 mirror Чёрный матовый/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Траст Масс ПП 161-164 mirror Чёрный матовый/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Траст Масс ПП 161-164 mirror Чёрный матовый/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
5,0
45 714

Дверь входная Траст Масс ПП 161-164 mirror Чёрный матовый/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой

5,0
Этот товар смотрят 13 человек
Дверь входная Траст Масс ПП 161-164 mirror Чёрный матовый/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Траст Масс ПП 161-164 mirror Чёрный матовый/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Траст Масс ПП 161-164 mirror Чёрный матовый/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Траст Масс ПП 161-164 mirror Чёрный матовый/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 620173
Этот товар смотрят 28 человек

Фотографии покупателей

5,0
1 отзыв
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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
45 714
Этот товар купили 60 раз
Этот товар купили 60 раз
Дверь входная Траст Масс ПП 161-164 mirror Чёрный матовый/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Направление открывания:
Левое
Левое
Правое
Размер дверного блока (ВхШ), см:
205×88
205×88
205×96
205×100
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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 88 Левое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Чёрный матовый
  • Цвет внутри:
    Белый софт
  • Отделка снаружи:
    МДФ
  • Отделка внутри:
    МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    Б02-2737.205.88L
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    88
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Чёрный матовый
  • Цвет внутри:
    Белый софт
  • Модель:
    Траст Масс ПП
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
  • Отделка снаружи:
    Черный матовый, 161
  • Отделка внутри:
    Белый софт, 164 mirror
  • Окраска:
    Черный муар металлик
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    90/104
  • Толщина стали короба, мм:
    1.4
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.4
  • Ширина наличника:
    70
  • Эксцентрик:
    есть
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    3 контура уплотнителей
  • Усиление:
    Цельногнутая конструкция полотна и короба, гибы жесткости в коробе и полотне
  • Утепление:
    Базальтовая плита высокой плотности 110 кг.м.куб.
  • Утепление коробки:
    Мин вата
  • Крепление:
    Анкерные болты
  • Петли:
    3 петли
  • Верхний замок:
    Сувальдный Гардиан 3001
  • Нижний замок:
    Guardian 3211
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    2 класс ( 26-31 дБ)
  • Цилиндр:
    цилиндровый механизм 40х(шток)
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Декоративная накладка БОН (хром)
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Декоративная накладка БОН (хром)
  • Накладка сувальдная наружная:
    Декоративная накладка БОН (хром)
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Декоративная накладка БОН (хром)
  • Ручка:
    593
  • Ночная задвижка:
    есть
  • Поворотник для ночной задвижки:
    металл
  • Глазок:
    Да
  • Вертушка цилиндровая:
    есть
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки, задвижка
  • Цвет:
    Черный матовый/Белый софт
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    85
  • Стекло:
    Зеркало
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Описание

Особенности
Подходит для установки в квартире (внутри подъезда)

Характеристики

  • Артикул:
    Б02-2737.205.88L
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    88
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Чёрный матовый
  • Цвет внутри:
    Белый софт
  • Модель:
    Траст Масс ПП
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
  • Отделка снаружи:
    Черный матовый, 161
  • Отделка внутри:
    Белый софт, 164 mirror
  • Окраска:
    Черный муар металлик
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    90/104
  • Толщина стали короба, мм:
    1.4
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.4
  • Ширина наличника:
    70
  • Эксцентрик:
    есть
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    3 контура уплотнителей
  • Усиление:
    Цельногнутая конструкция полотна и короба, гибы жесткости в коробе и полотне
  • Утепление:
    Базальтовая плита высокой плотности 110 кг.м.куб.
  • Утепление коробки:
    Мин вата
  • Крепление:
    Анкерные болты
  • Петли:
    3 петли
  • Верхний замок:
    Сувальдный Гардиан 3001
  • Нижний замок:
    Guardian 3211
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    2 класс ( 26-31 дБ)
  • Цилиндр:
    цилиндровый механизм 40х(шток)
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Декоративная накладка БОН (хром)
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Декоративная накладка БОН (хром)
  • Накладка сувальдная наружная:
    Декоративная накладка БОН (хром)
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Декоративная накладка БОН (хром)
  • Ручка:
    593
  • Ночная задвижка:
    есть
  • Поворотник для ночной задвижки:
    металл
  • Глазок:
    Да
  • Вертушка цилиндровая:
    есть
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки, задвижка
  • Цвет:
    Черный матовый/Белый софт
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    85
  • Стекло:
    Зеркало
Паспорт. Стальные двери Мастино.pdf Дверь входная Фэмели Эко МП E-136 Задвижка Шоколад букле/Бьянко ларче, 2 замка, с ночной задвижкой (документация) 2 (pdf)

Отзывы и вопросы о товаре

1
Фото из отзыва
5.0 / 5На основе 1 оценок
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П
П Покупатель
11 июня 2024
5
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5.0 / 5 (На основе 1 оценок)
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