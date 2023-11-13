Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Входные двери
  3. Двери Мастино
  4. Серия Сити Макс Ай Кью
  5. Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 195 Сsmart/164 mirror Дуб кофейный матовый/Эмаль белоснежная, с зеркалом, 2 замка
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 195 Сsmart/164 mirror Дуб кофейный матовый/Эмаль белоснежная, с зеркалом, 2 замка
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 195 Сsmart/164 mirror Дуб кофейный матовый/Эмаль белоснежная, с зеркалом, 2 замка
5,0
94 632

Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 195 Сsmart/164 mirror Дуб кофейный матовый/Эмаль белоснежная, с зеркалом, 2 замка

5,0
Этот товар смотрят 35 человек
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 195 Сsmart/164 mirror Дуб кофейный матовый/Эмаль белоснежная, с зеркалом, 2 замка
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 195 Сsmart/164 mirror Дуб кофейный матовый/Эмаль белоснежная, с зеркалом, 2 замка
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 195 Сsmart/164 mirror Дуб кофейный матовый/Эмаль белоснежная, с зеркалом, 2 замка
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 195 Сsmart/164 mirror Дуб кофейный матовый/Эмаль белоснежная, с зеркалом, 2 замка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 623856
Этот товар смотрят 25 человек

Фотографии покупателей

5,0
1 отзыв
Фото из отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
94 632
Этот товар купили 24 раза
Этот товар купили 24 раза
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 195 Сsmart/164 mirror Дуб кофейный матовый/Эмаль белоснежная, с зеркалом, 2 замка
Направление открывания:
Левое
Левое
Правое
Размер дверного блока (ВхШ), см:
205×88
205×88
205×96
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 88 Левое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Дуб кофейный матовый
  • Цвет внутри:
    Эмаль белоснежная
  • Отделка снаружи:
    МДФ
  • Отделка внутри:
    МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    Б03-5069
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    88
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Дуб кофейный матовый
  • Цвет внутри:
    Эмаль белоснежная
  • Модель:
    Сити Макс Ай Кью ПП
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Холоднокатанная. Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
  • Отделка снаружи:
    Дуб кофейный матовый, 195 Сsmart
  • Отделка внутри:
    Эмаль белоснежная, 164
  • Окраска:
    Черный муар металлик
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    100/110
  • Толщина стали короба, мм:
    1.4
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.4
  • Ширина наличника:
    70
  • Эксцентрик:
    есть
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    2 контура уплотнителей
  • Усиление:
    8 гибов жесткости в коробе, 6 в полотне
  • Утепление:
    Базальтовая плита, пенополистирол
  • Утепление коробки:
    Нет
  • Крепление:
    Анкерные болты
  • Петли:
    3 петли
  • Верхний замок:
    Нет
  • Нижний замок:
    Guardian 3201, Опционально: Автоматический электронный замок Z7(врезной замок исполнительный механизм Guardian 3221)
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    1 класс (более 32 дБ)
  • Цилиндр:
    Цилиндровый механизм 55х(шток)
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Декоративная накладка (черная)
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Декоративная накладка (черная)
  • Накладка сувальдная наружная:
    Нет
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Нет
  • Ручка:
    Нет.Привод от блока управления
  • Ночная задвижка:
    нет
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Нет
  • Глазок:
    Да
  • Вертушка цилиндровая:
    Есть
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки, задвижка
  • Цвет:
    Дуб кофейный матовый/Эмаль белоснежная
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    124.1
  • Стекло:
    Зеркало
Развернуть Свернуть

Описание

Особенности
Подходит для установки в квартире (внутри подъезда)

Характеристики

  • Артикул:
    Б03-5069
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    88
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Дуб кофейный матовый
  • Цвет внутри:
    Эмаль белоснежная
  • Модель:
    Сити Макс Ай Кью ПП
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Холоднокатанная. Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
  • Отделка снаружи:
    Дуб кофейный матовый, 195 Сsmart
  • Отделка внутри:
    Эмаль белоснежная, 164
  • Окраска:
    Черный муар металлик
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    100/110
  • Толщина стали короба, мм:
    1.4
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.4
  • Ширина наличника:
    70
  • Эксцентрик:
    есть
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    2 контура уплотнителей
  • Усиление:
    8 гибов жесткости в коробе, 6 в полотне
  • Утепление:
    Базальтовая плита, пенополистирол
  • Утепление коробки:
    Нет
  • Крепление:
    Анкерные болты
  • Петли:
    3 петли
  • Верхний замок:
    Нет
  • Нижний замок:
    Guardian 3201, Опционально: Автоматический электронный замок Z7(врезной замок исполнительный механизм Guardian 3221)
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    1 класс (более 32 дБ)
  • Цилиндр:
    Цилиндровый механизм 55х(шток)
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Декоративная накладка (черная)
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Декоративная накладка (черная)
  • Накладка сувальдная наружная:
    Нет
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Нет
  • Ручка:
    Нет.Привод от блока управления
  • Ночная задвижка:
    нет
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Нет
  • Глазок:
    Да
  • Вертушка цилиндровая:
    Есть
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки, задвижка
  • Цвет:
    Дуб кофейный матовый/Эмаль белоснежная
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    124.1
  • Стекло:
    Зеркало
Паспорт. Стальные двери Мастино.pdf Руководство пользователя. Электронный блок управления замка Z7.pdf Дверь входная Фэмели Эко МП E-136 Задвижка Шоколад букле/Бьянко ларче, 2 замка, с ночной задвижкой (документация) 2 (pdf)

Отзывы и вопросы о товаре

1
Фото из отзыва
5.0 / 5На основе 1 оценок
По умолчанию
  • По умолчанию
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
П
П Покупатель
13 ноября 2023
5
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 1 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Другие предложения из раздела "Серия Сити Макс Ай Кью"

Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 184/100 Бетон графит/Дуб галифакс грей, 2 замка
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 184/100 Бетон графит/Дуб галифакс грей, 2 замка
 
82 989
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 182/164 Белый софт/Эмаль Капучино, с зеркалом, 2 замка
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 182/164 Белый софт/Эмаль Капучино, с зеркалом, 2 замка
 
89 528
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 195/164 Эмаль капучино/Эмаль молоко, 2 замка
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 195/164 Эмаль капучино/Эмаль молоко, 2 замка
 
88 688
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 2/140 Белый софт/Белый софт, 2 замка
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 2/140 Белый софт/Белый софт, 2 замка
 
86 749
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 194/164 Дуб серый/Белый софт, 2 замка
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 194/164 Дуб серый/Белый софт, 2 замка
 
89 528
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 10SM-161/10SM-161 Чёрный матовый/Белый софт, 2 замка
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 10SM-161/10SM-161 Чёрный матовый/Белый софт, 2 замка
 
83 829
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 100/164 Чёрный матовый/Чёрный матовый, с зеркалом, 2 замка
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 100/164 Чёрный матовый/Чёрный матовый, с зеркалом, 2 замка
 
89 783
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 173 Сsmart/164 Чёрный матовый/Чёрный матовый, 2 замка Уценка
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 173 Сsmart/164 Чёрный матовый/Чёрный матовый, 2 замка
40 000 94 632 ₽
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 10SM-163 Эмаль капучино/Эмаль светло-серая, 2 замка
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 10SM-163 Эмаль капучино/Эмаль светло-серая, 2 замка
 
94 632
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 9В-161/9ВD-1 Чёрный матовый/Белый матовый, 2 замка
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 9В-161/9ВD-1 Чёрный матовый/Белый матовый, 2 замка
 
94 632
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 9B-161/9B-184 Чёрный матовый/Белый матовый, 2 замка
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 9B-161/9B-184 Чёрный матовый/Белый матовый, 2 замка
 
94 632
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 10SM-161/10SM-161 Чёрный матовый/Белый матовый, 2 замка
Доставим завтра
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 10SM-161/10SM-161 Чёрный матовый/Белый матовый, 2 замка
 
71 255 83 829 ₽

Стальные двери белого цвета

Дверь входная Термо Стандарт МП 10TD-1 с терморазрывом Шоколад букле/Белый ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Термо Стандарт МП 10TD-1 с терморазрывом Шоколад букле/Белый ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
 
48 527
Дверь входная Термо Стандарт МП 10T-140 с терморазрывом Шоколад букле/Белый ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Термо Стандарт МП 10T-140 с терморазрывом Шоколад букле/Белый ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
 
48 527
Дверь входная Термо Стандарт МП 10T-164 с терморазрывом Шоколад букле/Белый ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Термо Стандарт МП 10T-164 с терморазрывом Шоколад букле/Белый ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
 
48 527
Дверь входная Термо Стандарт МП 10TD-1 с терморазрывом Шоколад букле/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Термо Стандарт МП 10TD-1 с терморазрывом Шоколад букле/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
 
48 527
Дверь входная Термо Стандарт МП 10T-102 с терморазрывом Шоколад букле/Дуб белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Термо Стандарт МП 10T-102 с терморазрывом Шоколад букле/Дуб белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
 
48 527
Дверь входная Термо Стандарт МП 10T-135 с терморазрывом Шоколад букле/Белый ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Термо Стандарт МП 10T-135 с терморазрывом Шоколад букле/Белый ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
 
48 527
Дверь входная Термо Стандарт МП 10T-140 с терморазрывом Шоколад букле/Белый ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Термо Стандарт МП 10T-140 с терморазрывом Шоколад букле/Белый ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
 
48 527
Дверь входная Термо Стандарт МП 10TD-1 с терморазрывом Шоколад букле/Белый ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Термо Стандарт МП 10TD-1 с терморазрывом Шоколад букле/Белый ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
 
48 527
Дверь входная Термо Стандарт МП 10TD-2 с терморазрывом Шоколад букле/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Термо Стандарт МП 10TD-2 с терморазрывом Шоколад букле/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
 
48 527
Дверь входная Термо Стандарт МП 10T-102 с терморазрывом Шоколад букле/Дуб белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Термо Стандарт МП 10T-102 с терморазрывом Шоколад букле/Дуб белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
 
48 527
Дверь входная Термо Стандарт МП 10T-140 с терморазрывом Шоколад букле/Дуб белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Термо Стандарт МП 10T-140 с терморазрывом Шоколад букле/Дуб белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
 
52 486
Дверь входная Термо Стандарт МП 10TD-1 с терморазрывом Шоколад букле/Дуб белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Термо Стандарт МП 10TD-1 с терморазрывом Шоколад букле/Дуб белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
 
48 527
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Указывая свои данные, вы подтверждаете ознакомление c Политикой обработки персональных данных
Развернуть Свернуть
Написать
MAX
Позвонить
Заказать звонок
Режим работы:
пн - вс 9:00 - 21:00
500₽