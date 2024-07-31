40 000₽
94 632 ₽
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 173 Сsmart/164 Чёрный матовый/Чёрный матовый, 2 замка
Особенность товара:
Полоса потертостей по граням рельефа
Доставка вовремя
от 690 ₽
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Размер (ВхШ), см:
205 x 96 Правое
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Страна:
Россия
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Бренд:
Мастино
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Цвет снаружи:
Чёрный матовый
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Цвет внутри:
Чёрный матовый
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Отделка снаружи:
МДФ
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Отделка внутри:
МДФ
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Дефекты на образце:
Полоса потертостей по граням рельефа
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Артикул:
Б03-5032.173уценка
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Длина, см:
205
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Ширина, см:
96
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Страна:
Россия
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Бренд:
Мастино
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Цвет снаружи:
Чёрный матовый
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Цвет внутри:
Чёрный матовый
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Модель:
Сити Макс Ай Кью ПП
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Открывание:
Правое
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Открывание (˚):
180
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Исполнение:
Панель-панель
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Марка стали:
Холоднокатанная. Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
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Отделка снаружи:
Чёрный матовый, 173 Сsmart
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Отделка внутри:
Чёрный матовый, 164
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Окраска:
Черный муар металлик
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Толщина полотна/коробки, мм:
100/110
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Толщина стали короба, мм:
1.4
-
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1.4
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Ширина наличника:
70
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Эксцентрик:
Есть
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Тип коробки:
Открытый
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Уплотнитель:
2 контура: резиновый и магнитный
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Усиление:
8 гибов жесткости в коробе, 6 в полотне
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Утепление:
Базальтовая плита, пенополистирол
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Утепление коробки:
Нет
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Крепление:
Анкерные болты
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Петли:
3 петли
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Верхний замок:
Нет
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Нижний замок:
Guardian 3221, Guardian 3201
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Класс замка:
4 класс
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Класс шумоизоляции:
1 класс (более 32 дБ)
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Цилиндр:
Цилиндровый механизм 55х(шток)
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Накладка цилиндровая наружная:
Декоративная накладка черная
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Накладка цилиндровая внутренняя:
Декоративная накладка (черная)
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Накладка сувальдная наружная:
Нет
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Накладка сувальдная внутренняя:
Нет
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Ручка:
Нет.Привод от блока управления
-
Ночная задвижка:
Нет
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Поворотник для ночной задвижки:
Нет
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Глазок:
Да
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Вертушка цилиндровая:
Есть
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Комплектующие:
Ручка, накладки, задвижка
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Цвет:
Чёрный матовый/Чёрный матовый
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Качество:
ГОСТ 31173-2016
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Вес, кг:
134
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Стекло:
Зеркало
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