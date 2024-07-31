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  5. Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 173 Сsmart/164 Чёрный матовый/Чёрный матовый, 2 замка
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 173 Сsmart/164 Чёрный матовый/Чёрный матовый, 2 замка
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 173 Сsmart/164 Чёрный матовый/Чёрный матовый, 2 замка
5,0
40 000 94 632

Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 173 Сsmart/164 Чёрный матовый/Чёрный матовый, 2 замка

5,0
Этот товар смотрят 25 человек
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 173 Сsmart/164 Чёрный матовый/Чёрный матовый, 2 замка
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 173 Сsmart/164 Чёрный матовый/Чёрный матовый, 2 замка
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 173 Сsmart/164 Чёрный матовый/Чёрный матовый, 2 замка
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 173 Сsmart/164 Чёрный матовый/Чёрный матовый, 2 замка
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 173 Сsmart/164 Чёрный матовый/Чёрный матовый, 2 замка
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 173 Сsmart/164 Чёрный матовый/Чёрный матовый, 2 замка
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 173 Сsmart/164 Чёрный матовый/Чёрный матовый, 2 замка
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 173 Сsmart/164 Чёрный матовый/Чёрный матовый, 2 замка
Уценка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1080680
Этот товар смотрят 13 человек

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0,0
1 отзыв

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
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Гарантийный срок 18 месяцев
40 000 94 632
Дверь входная Сити Макс Ай Кью ПП 173 Сsmart/164 Чёрный матовый/Чёрный матовый, 2 замка
Особенность товара: Полоса потертостей по граням рельефа

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 96 Правое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Чёрный матовый
  • Цвет внутри:
    Чёрный матовый
  • Отделка снаружи:
    МДФ
  • Отделка внутри:
    МДФ
  • Дефекты на образце:
    Полоса потертостей по граням рельефа

Характеристики

  • Артикул:
    Б03-5032.173уценка
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Чёрный матовый
  • Цвет внутри:
    Чёрный матовый
  • Модель:
    Сити Макс Ай Кью ПП
  • Открывание:
    Правое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Холоднокатанная. Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
  • Отделка снаружи:
    Чёрный матовый, 173 Сsmart
  • Отделка внутри:
    Чёрный матовый, 164
  • Окраска:
    Черный муар металлик
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    100/110
  • Толщина стали короба, мм:
    1.4
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.4
  • Ширина наличника:
    70
  • Эксцентрик:
    Есть
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    2 контура: резиновый и магнитный
  • Усиление:
    8 гибов жесткости в коробе, 6 в полотне
  • Утепление:
    Базальтовая плита, пенополистирол
  • Утепление коробки:
    Нет
  • Крепление:
    Анкерные болты
  • Петли:
    3 петли
  • Верхний замок:
    Нет
  • Нижний замок:
    Guardian 3221, Guardian 3201
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    1 класс (более 32 дБ)
  • Цилиндр:
    Цилиндровый механизм 55х(шток)
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Декоративная накладка черная
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Декоративная накладка (черная)
  • Накладка сувальдная наружная:
    Нет
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Нет
  • Ручка:
    Нет.Привод от блока управления
  • Ночная задвижка:
    Нет
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Нет
  • Глазок:
    Да
  • Вертушка цилиндровая:
    Есть
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки, задвижка
  • Цвет:
    Чёрный матовый/Чёрный матовый
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    134
  • Стекло:
    Зеркало
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Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар
Яндекс Сплит - оплата частями

Описание

Особенности
Подходит для установки в квартире (внутри подъезда)

Характеристики

  • Артикул:
    Б03-5032.173уценка
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Чёрный матовый
  • Цвет внутри:
    Чёрный матовый
  • Модель:
    Сити Макс Ай Кью ПП
  • Открывание:
    Правое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Холоднокатанная. Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
  • Отделка снаружи:
    Чёрный матовый, 173 Сsmart
  • Отделка внутри:
    Чёрный матовый, 164
  • Окраска:
    Черный муар металлик
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    100/110
  • Толщина стали короба, мм:
    1.4
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.4
  • Ширина наличника:
    70
  • Эксцентрик:
    Есть
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    2 контура: резиновый и магнитный
  • Усиление:
    8 гибов жесткости в коробе, 6 в полотне
  • Утепление:
    Базальтовая плита, пенополистирол
  • Утепление коробки:
    Нет
  • Крепление:
    Анкерные болты
  • Петли:
    3 петли
  • Верхний замок:
    Нет
  • Нижний замок:
    Guardian 3221, Guardian 3201
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    1 класс (более 32 дБ)
  • Цилиндр:
    Цилиндровый механизм 55х(шток)
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Декоративная накладка черная
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Декоративная накладка (черная)
  • Накладка сувальдная наружная:
    Нет
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Нет
  • Ручка:
    Нет.Привод от блока управления
  • Ночная задвижка:
    Нет
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Нет
  • Глазок:
    Да
  • Вертушка цилиндровая:
    Есть
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки, задвижка
  • Цвет:
    Чёрный матовый/Чёрный матовый
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    134
  • Стекло:
    Зеркало
Паспорт. Стальные двери Мастино.pdf Руководство пользователя. Электронный блок управления замка Z7.pdf Дверь входная Фэмели Эко МП E-136 Задвижка Шоколад букле/Бьянко ларче, 2 замка, с ночной задвижкой (документация) 2 (pdf)

Отзывы и вопросы о товаре

1
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П
П Покупатель
31 июля 2024
5
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