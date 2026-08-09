Описание

Особенности

Входная дверь Эконом класса с наружным открыванием. Изготовлена из легированной холоднокатаной стали. Двери поставляются в правом и левом исполнении. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).

Входная дверь экономкласса с наружным открыванием. Изготовлена из легированной холоднокатаной стали. Двери поставляются в правом и левом исполнении.