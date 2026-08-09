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  5. Дверь входная Optim Эконом Антик Медь/Л-11 (ИталОрех), 1 замок
Дверь входная Optim Эконом Антик Медь/Л-11 (ИталОрех), 1 замок
Дверь входная Optim Эконом Антик Медь/Л-11 (ИталОрех), 1 замок
5,0
5 000 12 870

Дверь входная Optim Эконом Антик Медь/Л-11 (ИталОрех), 1 замок

5,0
Этот товар смотрят 26 человек
Дверь входная Optim Эконом Антик Медь/Л-11 (ИталОрех), 1 замок
Дверь входная Optim Эконом Антик Медь/Л-11 (ИталОрех), 1 замок
Дверь входная Optim Эконом Антик Медь/Л-11 (ИталОрех), 1 замок
Дверь входная Optim Эконом Антик Медь/Л-11 (ИталОрех), 1 замок
Дверь входная Optim Эконом Антик Медь/Л-11 (ИталОрех), 1 замок
Дверь входная Optim Эконом Антик Медь/Л-11 (ИталОрех), 1 замок
Дверь входная Optim Эконом Антик Медь/Л-11 (ИталОрех), 1 замок
Дверь входная Optim Эконом Антик Медь/Л-11 (ИталОрех), 1 замок
Дверь входная Optim Эконом Антик Медь/Л-11 (ИталОрех), 1 замок
Дверь входная Optim Эконом Антик Медь/Л-11 (ИталОрех), 1 замок
Дверь входная Optim Эконом Антик Медь/Л-11 (ИталОрех), 1 замок
Дверь входная Optim Эконом Антик Медь/Л-11 (ИталОрех), 1 замок
Уценка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1073793
Этот товар смотрят 26 человек

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Гарантийный срок 18 месяцев
5 000 12 870
Этот товар купили 144 раза
Дверь входная Optim Эконом Антик Медь/Л-11 (ИталОрех), 1 замок
Особенность товара: У товара присутствует повреждение (царапина, скол или вмятина). На функцию двери не влияет.

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    206 x 96 Левое
  • Страна:
    Китай
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Антик Медь
  • Цвет внутри:
    Л-11 (ИталОрех)
  • Отделка снаружи:
    Металл
  • Отделка внутри:
    МДФ
  • Дефекты на образце:
    У товара присутствует повреждение (царапина, скол или вмятина). На функцию двери не влияет.

Характеристики

  • Артикул:
    033-1839 /СТО39521уценка
  • Длина, см:
    206
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Китай
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Антик Медь
  • Цвет внутри:
    Л-11 (ИталОрех)
  • Модель:
    Optim Эконом
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    Легированная холоднокатаная сталь
  • Отделка снаружи:
    Металл с декоративным тиснением.
  • Отделка внутри:
    Панель МДФ толщиной 3.2 мм меламиновая.
  • Окраска:
    Антик Медь
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    45/55
  • Толщина стали короба, мм:
    1
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1
  • Ширина наличника:
    50
  • Эксцентрик:
    Нет
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Один контур уплотнения по периметру полотна ("D")
  • Усиление:
    Конструкция усилена ребром жёсткости, стальным карманом, который плотно фиксирует замки. Дополнительную защиту обеспечивают противосъемные штыри (2 шт)
  • Утепление:
    Жесткий пенополистирол, (соответствует 3-х камерному стеклопакету или 76 см кирпичной кладки К=1.2 Вт/м²С (ГОСТ 26602.1-99) 1 класс, снижение шума в 6 раз Ra=32дБА (ГОСТ 26602.3-99)
  • Крепление:
    Двери крепятся с использованием монтажных пластин (6 шт).
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт
  • Верхний замок:
    Нет
  • Нижний замок:
    Цилиндровый Просам ЗВ 4-31/55, 3 ригеля диаметром 10,7 мм
  • Класс замка:
    2 класс
  • Класс шумоизоляции:
    3 класс ( 20-25 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ-фиксатор 70-35/35 Хром (5 ключей), например НОРА-М 30+10+30 Хром (5 ключей)
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Хром
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Хром
  • Накладка сувальдная наружная:
    Нет
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Нет
  • Ручка:
    На планке, Антик Медь
  • Ночная задвижка:
    Нет
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Нет
  • Глазок:
    Apecs 5016/30-55 CP Хром
  • Комплектующие:
    Заглушки - 5 шт, чашки для противосъемных штырей - 2 шт
  • Цвет:
    Антик Медь/Л-11 (ИталОрех)
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    27.5
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Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар
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Описание

Входная дверь экономкласса с наружным открыванием. Изготовлена из легированной холоднокатаной стали. Двери поставляются в правом и левом исполнении.
Особенности
Входная дверь Эконом класса с наружным открыванием. Изготовлена из легированной холоднокатаной стали. Двери поставляются в правом и левом исполнении. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).

Характеристики

  • Артикул:
    033-1839 /СТО39521уценка
  • Длина, см:
    206
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Китай
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Антик Медь
  • Цвет внутри:
    Л-11 (ИталОрех)
  • Модель:
    Optim Эконом
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    Легированная холоднокатаная сталь
  • Отделка снаружи:
    Металл с декоративным тиснением.
  • Отделка внутри:
    Панель МДФ толщиной 3.2 мм меламиновая.
  • Окраска:
    Антик Медь
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    45/55
  • Толщина стали короба, мм:
    1
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1
  • Ширина наличника:
    50
  • Эксцентрик:
    Нет
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Один контур уплотнения по периметру полотна ("D")
  • Усиление:
    Конструкция усилена ребром жёсткости, стальным карманом, который плотно фиксирует замки. Дополнительную защиту обеспечивают противосъемные штыри (2 шт)
  • Утепление:
    Жесткий пенополистирол, (соответствует 3-х камерному стеклопакету или 76 см кирпичной кладки К=1.2 Вт/м²С (ГОСТ 26602.1-99) 1 класс, снижение шума в 6 раз Ra=32дБА (ГОСТ 26602.3-99)
  • Крепление:
    Двери крепятся с использованием монтажных пластин (6 шт).
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт
  • Верхний замок:
    Нет
  • Нижний замок:
    Цилиндровый Просам ЗВ 4-31/55, 3 ригеля диаметром 10,7 мм
  • Класс замка:
    2 класс
  • Класс шумоизоляции:
    3 класс ( 20-25 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ-фиксатор 70-35/35 Хром (5 ключей), например НОРА-М 30+10+30 Хром (5 ключей)
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Хром
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Хром
  • Накладка сувальдная наружная:
    Нет
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Нет
  • Ручка:
    На планке, Антик Медь
  • Ночная задвижка:
    Нет
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Нет
  • Глазок:
    Apecs 5016/30-55 CP Хром
  • Комплектующие:
    Заглушки - 5 шт, чашки для противосъемных штырей - 2 шт
  • Цвет:
    Антик Медь/Л-11 (ИталОрех)
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    27.5

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