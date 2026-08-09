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Описание
Входная дверь экономкласса с наружным открыванием. Изготовлена из легированной холоднокатаной стали. Двери поставляются в правом и левом исполнении.
Особенности
Входная дверь Эконом класса с наружным открыванием. Изготовлена из легированной холоднокатаной стали. Двери поставляются в правом и левом исполнении. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).
Характеристики
Артикул:
033-1839 /СТО39521уценка
Длина, см:
206
Ширина, см:
96
Страна:
Китай
Бренд:
Bravo
Цвет снаружи:
Антик Медь
Цвет внутри:
Л-11 (ИталОрех)
Модель:
Optim Эконом
Открывание:
Левое
Открывание (˚):
180
Исполнение:
Металл-панель
Марка стали:
Легированная холоднокатаная сталь
Отделка снаружи:
Металл с декоративным тиснением.
Отделка внутри:
Панель МДФ толщиной 3.2 мм меламиновая.
Окраска:
Антик Медь
Толщина полотна/коробки, мм:
45/55
Толщина стали короба, мм:
1
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1
Ширина наличника:
50
Эксцентрик:
Нет
Тип коробки:
Открытый
Уплотнитель:
Один контур уплотнения по периметру полотна ("D")
Усиление:
Конструкция усилена ребром жёсткости, стальным карманом, который плотно фиксирует замки. Дополнительную защиту обеспечивают противосъемные штыри (2 шт)
Утепление:
Жесткий пенополистирол, (соответствует 3-х камерному стеклопакету или 76 см кирпичной кладки К=1.2 Вт/м²С (ГОСТ 26602.1-99) 1 класс, снижение шума в 6 раз Ra=32дБА (ГОСТ 26602.3-99)
Крепление:
Двери крепятся с использованием монтажных пластин (6 шт).
Петли:
140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт
Верхний замок:
Нет
Нижний замок:
Цилиндровый Просам ЗВ 4-31/55, 3 ригеля диаметром 10,7 мм
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