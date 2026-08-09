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  5. Дверь входная Сити Макс ПП 184/130 Бетон серый/Эмаль белоснежная, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс ПП 184/130 Бетон серый/Эмаль белоснежная, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс ПП 184/130 Бетон серый/Эмаль белоснежная, 2 замка, с ночной задвижкой
4,8
20 000 57 630

Дверь входная Сити Макс ПП 184/130 Бетон серый/Эмаль белоснежная, 2 замка, с ночной задвижкой

4,8
Этот товар смотрят 12 человек
Дверь входная Сити Макс ПП 184/130 Бетон серый/Эмаль белоснежная, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс ПП 184/130 Бетон серый/Эмаль белоснежная, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс ПП 184/130 Бетон серый/Эмаль белоснежная, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс ПП 184/130 Бетон серый/Эмаль белоснежная, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс ПП 184/130 Бетон серый/Эмаль белоснежная, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс ПП 184/130 Бетон серый/Эмаль белоснежная, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс ПП 184/130 Бетон серый/Эмаль белоснежная, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс ПП 184/130 Бетон серый/Эмаль белоснежная, 2 замка, с ночной задвижкой
Уценка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1081167
Этот товар смотрят 8 человек

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Гарантийный срок 18 месяцев
20 000 57 630
Дверь входная Сити Макс ПП 184/130 Бетон серый/Эмаль белоснежная, 2 замка, с ночной задвижкой
Особенность товара: Механические повреждения лакокрасочного покрытия внутренней стороны изделия (царапины/потертости)
Направление открывания:
Левое — в наличии
Левое
Правое
Левоев наличии
Размер дверного блока (ВхШ), см:
205×96
205×88
205×96
205×96
Как сделать замеры
Цвет: Бетон серый/Эмаль белоснежная
Дверь входная Сити Макс ПП 184/130 Бетон серый/Эмаль белоснежная, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс ПП 184/130 Бетон серый/Эмаль белоснежная, 2 замка, с ночной задвижкой

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 96 Левое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Бетон серый
  • Цвет внутри:
    Эмаль белоснежная
  • Отделка снаружи:
    МДФ
  • Отделка внутри:
    МДФ
  • Дефекты на образце:
    Механические повреждения лакокрасочного покрытия внутренней стороны изделия (царапины/потертости)

Характеристики

  • Артикул:
    Б03-5059уценка
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Бетон серый
  • Цвет внутри:
    Эмаль белоснежная
  • Модель:
    Сити Макс ПП
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
  • Отделка снаружи:
    МДФ Бетон серый, 184
  • Отделка внутри:
    МДФ Эмаль белоснежная, 130
  • Окраска:
    Черный муар металлик
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    90/115
  • Толщина стали короба, мм:
    1.4
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.4
  • Ширина наличника:
    70
  • Эксцентрик:
    есть
  • Тип коробки:
    открытый
  • Уплотнитель:
    3 контура: 2 контура полиуретановых V-образных , 1контур - магнитный
  • Усиление:
    Цельногнутая конструкция полотна и короба, гибы жесткости в коробе и полотне
  • Утепление:
    Пенополистирол+ базальтовая плита
  • Утепление коробки:
    Мин вата
  • Крепление:
    Анкерные болты
  • Петли:
    3 петли
  • Верхний замок:
    Guardian 3201, цилиндровый
  • Нижний замок:
    Автоматический электронный замок Z7 + врезной замок исполнительный механизм Guardian 3225
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    1 класс (более 32 дБ)
  • Цилиндр:
    Цилиндровый механизм 55х(шток)
  • Накладка цилиндровая наружная:
    нет
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    нет
  • Накладка сувальдная наружная:
    декоративная накладка черная
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    декоративная накладка черная
  • Ручка:
    Fuaro Red Line
  • Ночная задвижка:
    Есть
  • Поворотник для ночной задвижки:
    нет
  • Глазок:
    Да
  • Вертушка цилиндровая:
    Есть
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки
  • Цвет:
    Бетон серый/Эмаль белоснежная
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    136.2
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Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар
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Описание

Особенности
Подходит для установки в квартире (внутри подъезда)

Характеристики

  • Артикул:
    Б03-5059уценка
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Бетон серый
  • Цвет внутри:
    Эмаль белоснежная
  • Модель:
    Сити Макс ПП
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
  • Отделка снаружи:
    МДФ Бетон серый, 184
  • Отделка внутри:
    МДФ Эмаль белоснежная, 130
  • Окраска:
    Черный муар металлик
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    90/115
  • Толщина стали короба, мм:
    1.4
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.4
  • Ширина наличника:
    70
  • Эксцентрик:
    есть
  • Тип коробки:
    открытый
  • Уплотнитель:
    3 контура: 2 контура полиуретановых V-образных , 1контур - магнитный
  • Усиление:
    Цельногнутая конструкция полотна и короба, гибы жесткости в коробе и полотне
  • Утепление:
    Пенополистирол+ базальтовая плита
  • Утепление коробки:
    Мин вата
  • Крепление:
    Анкерные болты
  • Петли:
    3 петли
  • Верхний замок:
    Guardian 3201, цилиндровый
  • Нижний замок:
    Автоматический электронный замок Z7 + врезной замок исполнительный механизм Guardian 3225
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    1 класс (более 32 дБ)
  • Цилиндр:
    Цилиндровый механизм 55х(шток)
  • Накладка цилиндровая наружная:
    нет
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    нет
  • Накладка сувальдная наружная:
    декоративная накладка черная
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    декоративная накладка черная
  • Ручка:
    Fuaro Red Line
  • Ночная задвижка:
    Есть
  • Поворотник для ночной задвижки:
    нет
  • Глазок:
    Да
  • Вертушка цилиндровая:
    Есть
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки
  • Цвет:
    Бетон серый/Эмаль белоснежная
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    136.2
Паспорт. Стальные двери Мастино.pdf Дверь входная Фэмели Эко МП E-136 Задвижка Шоколад букле/Бьянко ларче, 2 замка, с ночной задвижкой (документация) 2 (pdf)

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