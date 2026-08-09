20 000₽
57 630 ₽
Дверь входная Сити Макс ПП 184/130 Бетон серый/Эмаль белоснежная, 2 замка, с ночной задвижкой
Особенность товара:
Механические повреждения лакокрасочного покрытия внутренней стороны изделия (царапины/потертости)
Размер дверного блока (ВхШ), см:
Цвет:
Бетон серый/Эмаль белоснежная
Доставка вовремя
от 690 ₽
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Размер (ВхШ), см:
205 x 96 Левое
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Страна:
Россия
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Бренд:
Мастино
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Цвет снаружи:
Бетон серый
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Цвет внутри:
Эмаль белоснежная
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Отделка снаружи:
МДФ
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Отделка внутри:
МДФ
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Дефекты на образце:
Механические повреждения лакокрасочного покрытия внутренней стороны изделия (царапины/потертости)
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Артикул:
Б03-5059уценка
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Длина, см:
205
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Ширина, см:
96
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Страна:
Россия
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Бренд:
Мастино
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Цвет снаружи:
Бетон серый
-
Цвет внутри:
Эмаль белоснежная
-
Модель:
Сити Макс ПП
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Открывание:
Левое
-
Открывание (˚):
180
-
Исполнение:
Металл-панель
-
Марка стали:
Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
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Отделка снаружи:
МДФ Бетон серый, 184
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Отделка внутри:
МДФ Эмаль белоснежная, 130
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Окраска:
Черный муар металлик
-
Толщина полотна/коробки, мм:
90/115
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Толщина стали короба, мм:
1.4
-
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1.4
-
Ширина наличника:
70
-
Эксцентрик:
есть
-
Тип коробки:
открытый
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Уплотнитель:
3 контура: 2 контура полиуретановых V-образных , 1контур - магнитный
-
Усиление:
Цельногнутая конструкция полотна и короба, гибы жесткости в коробе и полотне
-
Утепление:
Пенополистирол+ базальтовая плита
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Утепление коробки:
Мин вата
-
Крепление:
Анкерные болты
-
Петли:
3 петли
-
Верхний замок:
Guardian 3201, цилиндровый
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Нижний замок:
Автоматический электронный замок Z7 + врезной замок исполнительный механизм Guardian 3225
-
Класс замка:
4 класс
-
Класс шумоизоляции:
1 класс (более 32 дБ)
-
Цилиндр:
Цилиндровый механизм 55х(шток)
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Накладка цилиндровая наружная:
нет
-
Накладка цилиндровая внутренняя:
нет
-
Накладка сувальдная наружная:
декоративная накладка черная
-
Накладка сувальдная внутренняя:
декоративная накладка черная
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Ручка:
Fuaro Red Line
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Ночная задвижка:
Есть
-
Поворотник для ночной задвижки:
нет
-
Глазок:
Да
-
Вертушка цилиндровая:
Есть
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Комплектующие:
Ручка, накладки
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Цвет:
Бетон серый/Эмаль белоснежная
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Качество:
ГОСТ 31173-2016
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Вес, кг:
136.2
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