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Дверь входная Сити Макс МП Sipr-4 lacobel black Черный муар металлик/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой 205x86 Правое

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Товар раскупили

Дверь входная Сити Макс МП Sipr-4 lacobel black Черный муар металлик/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой 205x86 Правое

Особенность товара: На панели присутствует небольшая вмятина на внешней стороне и ОТСУТСТВУЕТ КОМПЛЕКТ РУЧЕК

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Информация о доставке: Доставка вовремя от 690 ₽ Пункты выдачи бесплатно

О товаре Размер (ВхШ), см: 205 x 86 Правое

Страна: Россия

Бренд: Мастино

Цвет снаружи: Черный муар металлик

Цвет внутри: Белый матовый

Отделка снаружи: Металл

Отделка внутри: МДФ

Дефекты на образце: На панели присутствует небольшая вмятина на внешней стороне и ОТСУТСТВУЕТ КОМПЛЕКТ РУЧЕК Все характеристики