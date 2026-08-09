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  5. Дверь входная Сити Макс МП Sipr-4 lacobel black Черный муар металлик/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс МП Sipr-4 lacobel black Черный муар металлик/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс МП Sipr-4 lacobel black Черный муар металлик/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
5,0
Товар раскупили

Дверь входная Сити Макс МП Sipr-4 lacobel black Черный муар металлик/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой 205x86 Правое

5,0
Этот товар смотрят 10 человек
Дверь входная Сити Макс МП Sipr-4 lacobel black Черный муар металлик/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс МП Sipr-4 lacobel black Черный муар металлик/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс МП Sipr-4 lacobel black Черный муар металлик/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс МП Sipr-4 lacobel black Черный муар металлик/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс МП Sipr-4 lacobel black Черный муар металлик/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс МП Sipr-4 lacobel black Черный муар металлик/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс МП Sipr-4 lacobel black Черный муар металлик/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Сити Макс МП Sipr-4 lacobel black Черный муар металлик/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
Уценка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1073796
Этот товар смотрят 16 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
Товар раскупили
Дверь входная Сити Макс МП Sipr-4 lacobel black Черный муар металлик/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой 205x86 Правое
Особенность товара: На панели присутствует небольшая вмятина на внешней стороне и ОТСУТСТВУЕТ КОМПЛЕКТ РУЧЕК

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 86 Правое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Черный муар металлик
  • Цвет внутри:
    Белый матовый
  • Отделка снаружи:
    Металл
  • Отделка внутри:
    МДФ
  • Дефекты на образце:
    На панели присутствует небольшая вмятина на внешней стороне и ОТСУТСТВУЕТ КОМПЛЕКТ РУЧЕК

Характеристики

  • Артикул:
    Б02-5398уценка
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    86
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Черный муар металлик
  • Цвет внутри:
    Белый матовый
  • Модель:
    Сити Макс МП
  • Открывание:
    Правое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    Холоднокатанная. Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
  • Отделка снаружи:
    Черный муар металлик, D4
  • Отделка внутри:
    Белый матовый, Sipr-4, lacobel black
  • Окраска:
    Черный муар металлик
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    90/115
  • Толщина стали короба, мм:
    1.4
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.4
  • Ширина наличника:
    70
  • Эксцентрик:
    есть
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    3 контура: 2 контура полиуретановых V-образных , 1контур - магнитный
  • Усиление:
    8 гибов жесткости в коробе, 6 в полотне
  • Утепление:
    Пенополистирол+ базальтовая плита
  • Крепление:
    Анкерные болты
  • Петли:
    3 петли
  • Верхний замок:
    KALE 252/R (цилиндровый, 4кл)
  • Нижний замок:
    KALE 257/L (сувальдный, 3кл)
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    1 класс (более 32 дБ)
  • Цилиндр:
    Цилиндровый механизм 55х(шток)
  • Накладка цилиндровая наружная:
    декоративная накладка черная
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    декоративная накладка черная
  • Накладка сувальдная наружная:
    нет
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    нет
  • Ручка:
    Fuaro Red Line
  • Ночная задвижка:
    Есть
  • Поворотник для ночной задвижки:
    нет
  • Глазок:
    Да
  • Вертушка цилиндровая:
    есть
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки, задвижка
  • Цвет:
    Черный муар металлик/D4 Белый матовый
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    111
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Описание

Особенности
Подходит для установки в квартире (внутри подъезда)

Характеристики

  • Артикул:
    Б02-5398уценка
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    86
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Черный муар металлик
  • Цвет внутри:
    Белый матовый
  • Модель:
    Сити Макс МП
  • Открывание:
    Правое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    Холоднокатанная. Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
  • Отделка снаружи:
    Черный муар металлик, D4
  • Отделка внутри:
    Белый матовый, Sipr-4, lacobel black
  • Окраска:
    Черный муар металлик
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    90/115
  • Толщина стали короба, мм:
    1.4
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.4
  • Ширина наличника:
    70
  • Эксцентрик:
    есть
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    3 контура: 2 контура полиуретановых V-образных , 1контур - магнитный
  • Усиление:
    8 гибов жесткости в коробе, 6 в полотне
  • Утепление:
    Пенополистирол+ базальтовая плита
  • Крепление:
    Анкерные болты
  • Петли:
    3 петли
  • Верхний замок:
    KALE 252/R (цилиндровый, 4кл)
  • Нижний замок:
    KALE 257/L (сувальдный, 3кл)
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    1 класс (более 32 дБ)
  • Цилиндр:
    Цилиндровый механизм 55х(шток)
  • Накладка цилиндровая наружная:
    декоративная накладка черная
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    декоративная накладка черная
  • Накладка сувальдная наружная:
    нет
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    нет
  • Ручка:
    Fuaro Red Line
  • Ночная задвижка:
    Есть
  • Поворотник для ночной задвижки:
    нет
  • Глазок:
    Да
  • Вертушка цилиндровая:
    есть
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки, задвижка
  • Цвет:
    Черный муар металлик/D4 Белый матовый
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    111

Отзывы и вопросы о товаре

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