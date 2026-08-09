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Дверь входная PP SD Prof-10 Трио Ral 9003 Шагрень белое дерево/Белое дерево, 2 замка, с ночной задвижкой

Особенность товара: Присутствуют непрокрасы, черные точки и вмятины на раме, а также механические повреждения наличников и внутренней стороны.

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Информация о доставке: Доставка вовремя от 690 ₽ Пункты выдачи бесплатно

О товаре Размер (ВхШ), см: 207 x 98 Левое

Страна: Россия

Бренд: Verda

Цвет снаружи: Ral 9003 Шагрень белое дерево

Цвет внутри: Белое дерево

Отделка снаружи: МДФ

Отделка внутри: МДФ

Дефекты на образце: Присутствуют непрокрасы, черные точки и вмятины на раме, а также механические повреждения наличников и внутренней стороны. Все характеристики

Характеристики Артикул: VRDS-SD PROF -Ral 9003-980Lуценка

Длина, см: 207

Ширина, см: 98

Страна: Россия

Бренд: Verda

Цвет снаружи: Ral 9003 Шагрень белое дерево

Цвет внутри: Белое дерево

Модель: SD Prof-10

Открывание: Левое

Открывание (˚): 160

Исполнение: Панель-панель

Марка стали: Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).

Отделка снаружи: Ral 9003 шагрень +Панель фрезерованная МДФ 10 мм , цвет -белое дерево

Отделка внутри: Панель фрезерованная МДФ 10 мм , цвет белое дерево, зеркало

Окраска: Порошково-полимерный слой, защищающий от коррозии снаружи

Толщина полотна/коробки, мм: 80/80

Толщина стали короба, мм: 1.2

Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм: 1.2

Ширина наличника: 65

Эксцентрик: круглый, металлический

Тип коробки: Закрытый

Уплотнитель: 2 контура, типа «D» Усиление: Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.

Утепление: Минеральная плита Knauf

Крепление: Двери крепятся анкерными болтами через коробку.

Петли: 2 шт. на опорных подшипниках

Верхний замок: Сувальдный Гардиан 3001 (декоративная броненакладка)

Нижний замок: Цилиндровый Гардиан 3211 (декоративная броненакладка)

Класс замка: 4 класс

Класс шумоизоляции: 2 класс ( 26-31 дБ)

Цилиндр: нет

Накладка цилиндровая наружная: да

Накладка цилиндровая внутренняя: Да

Накладка сувальдная наружная: Да

Накладка сувальдная внутренняя: Да

Ручка: раздельная, стяжная

Ночная задвижка: Есть

Поворотник для ночной задвижки: металл

Глазок: Да

Вертушка цилиндровая: нет

Комплектующие: Ручка, накладки, задвижка, два замка

Цвет: Ral 9003 Шагрень белое дерево/Белое дерево

Качество: ГОСТ 31173-2016

Вес, кг: 80 Развернуть Свернуть

Дополнительно: В наличии: 1 товар

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