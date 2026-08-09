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  5. Дверь входная PP SD Prof-10 Трио Ral 9003 Шагрень белое дерево/Белое дерево, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная PP SD Prof-10 Трио Ral 9003 Шагрень белое дерево/Белое дерево, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная PP SD Prof-10 Трио Ral 9003 Шагрень белое дерево/Белое дерево, 2 замка, с ночной задвижкой
5,0
10 000 35 760

Дверь входная PP SD Prof-10 Трио Ral 9003 Шагрень белое дерево/Белое дерево, 2 замка, с ночной задвижкой

5,0
Этот товар смотрят 6 человек
Дверь входная PP SD Prof-10 Трио Ral 9003 Шагрень белое дерево/Белое дерево, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная PP SD Prof-10 Трио Ral 9003 Шагрень белое дерево/Белое дерево, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная PP SD Prof-10 Трио Ral 9003 Шагрень белое дерево/Белое дерево, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная PP SD Prof-10 Трио Ral 9003 Шагрень белое дерево/Белое дерево, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная PP SD Prof-10 Трио Ral 9003 Шагрень белое дерево/Белое дерево, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная PP SD Prof-10 Трио Ral 9003 Шагрень белое дерево/Белое дерево, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная PP SD Prof-10 Трио Ral 9003 Шагрень белое дерево/Белое дерево, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная PP SD Prof-10 Трио Ral 9003 Шагрень белое дерево/Белое дерево, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная PP SD Prof-10 Трио Ral 9003 Шагрень белое дерево/Белое дерево, 2 замка, с ночной задвижкой
Уценка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1080793
Этот товар смотрят 28 человек

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Гарантийный срок 18 месяцев
10 000 35 760
Дверь входная PP SD Prof-10 Трио Ral 9003 Шагрень белое дерево/Белое дерево, 2 замка, с ночной задвижкой
Особенность товара: Присутствуют непрокрасы, черные точки и вмятины на раме, а также механические повреждения наличников и внутренней стороны.

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    207 x 98 Левое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Цвет снаружи:
    Ral 9003 Шагрень белое дерево
  • Цвет внутри:
    Белое дерево
  • Отделка снаружи:
    МДФ
  • Отделка внутри:
    МДФ
  • Дефекты на образце:
    Присутствуют непрокрасы, черные точки и вмятины на раме, а также механические повреждения наличников и внутренней стороны.

Характеристики

  • Артикул:
    VRDS-SD PROF -Ral 9003-980Lуценка
  • Длина, см:
    207
  • Ширина, см:
    98
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Цвет снаружи:
    Ral 9003 Шагрень белое дерево
  • Цвет внутри:
    Белое дерево
  • Модель:
    SD Prof-10
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    160
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Ral 9003 шагрень +Панель фрезерованная МДФ 10 мм , цвет -белое дерево
  • Отделка внутри:
    Панель фрезерованная МДФ 10 мм , цвет белое дерево, зеркало
  • Окраска:
    Порошково-полимерный слой, защищающий от коррозии снаружи
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    80/80
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    65
  • Эксцентрик:
    круглый, металлический
  • Тип коробки:
    Закрытый
  • Уплотнитель:
    2 контура, типа «D»
  • Усиление:
    Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
  • Утепление:
    Минеральная плита Knauf
  • Крепление:
    Двери крепятся анкерными болтами через коробку.
  • Петли:
    2 шт. на опорных подшипниках
  • Верхний замок:
    Сувальдный Гардиан 3001 (декоративная броненакладка)
  • Нижний замок:
    Цилиндровый Гардиан 3211 (декоративная броненакладка)
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    2 класс ( 26-31 дБ)
  • Цилиндр:
    нет
  • Накладка цилиндровая наружная:
    да
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Да
  • Накладка сувальдная наружная:
    Да
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Да
  • Ручка:
    раздельная, стяжная
  • Ночная задвижка:
    Есть
  • Поворотник для ночной задвижки:
    металл
  • Глазок:
    Да
  • Вертушка цилиндровая:
    нет
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки, задвижка, два замка
  • Цвет:
    Ral 9003 Шагрень белое дерево/Белое дерево
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    80
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Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар
Яндекс Сплит - оплата частями

Описание

Особенности
Современная металлическая дверь с эффектным дизайном и высоким уровнем защиты. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).

Характеристики

  • Артикул:
    VRDS-SD PROF -Ral 9003-980Lуценка
  • Длина, см:
    207
  • Ширина, см:
    98
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Цвет снаружи:
    Ral 9003 Шагрень белое дерево
  • Цвет внутри:
    Белое дерево
  • Модель:
    SD Prof-10
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    160
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Ral 9003 шагрень +Панель фрезерованная МДФ 10 мм , цвет -белое дерево
  • Отделка внутри:
    Панель фрезерованная МДФ 10 мм , цвет белое дерево, зеркало
  • Окраска:
    Порошково-полимерный слой, защищающий от коррозии снаружи
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    80/80
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    65
  • Эксцентрик:
    круглый, металлический
  • Тип коробки:
    Закрытый
  • Уплотнитель:
    2 контура, типа «D»
  • Усиление:
    Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
  • Утепление:
    Минеральная плита Knauf
  • Крепление:
    Двери крепятся анкерными болтами через коробку.
  • Петли:
    2 шт. на опорных подшипниках
  • Верхний замок:
    Сувальдный Гардиан 3001 (декоративная броненакладка)
  • Нижний замок:
    Цилиндровый Гардиан 3211 (декоративная броненакладка)
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    2 класс ( 26-31 дБ)
  • Цилиндр:
    нет
  • Накладка цилиндровая наружная:
    да
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Да
  • Накладка сувальдная наружная:
    Да
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Да
  • Ручка:
    раздельная, стяжная
  • Ночная задвижка:
    Есть
  • Поворотник для ночной задвижки:
    металл
  • Глазок:
    Да
  • Вертушка цилиндровая:
    нет
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки, задвижка, два замка
  • Цвет:
    Ral 9003 Шагрень белое дерево/Белое дерево
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    80

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