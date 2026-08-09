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Дверь входная PP SD Prof-10 Трио Ral 9003 Шагрень белое дерево/Белое дерево, 2 замка, с ночной задвижкой 207x98 Правое
Особенность товара:
На раме присутствуют непрокрасы и незначительные механические повреждения, деформированы и расклеены наличники
Доставка вовремя
от 690 ₽
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Размер (ВхШ), см:
207 x 98 Правое
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Страна:
Россия
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Бренд:
Verda
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Цвет снаружи:
Ral 9003 Шагрень белое дерево
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Цвет внутри:
Белое дерево
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Отделка снаружи:
МДФ
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Отделка внутри:
МДФ
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Дефекты на образце:
На раме присутствуют непрокрасы и незначительные механические повреждения, деформированы и расклеены наличники
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Артикул:
VRDS-SD PROF -Ral 9003-980Rуценка
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Длина, см:
207
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Ширина, см:
98
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Страна:
Россия
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Бренд:
Verda
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Цвет снаружи:
Ral 9003 Шагрень белое дерево
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Цвет внутри:
Белое дерево
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Модель:
SD Prof-10
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Открывание:
Правое
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Открывание (˚):
160
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Исполнение:
Панель-панель
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Марка стали:
Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
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Отделка снаружи:
Ral 9003 шагрень +Панель фрезерованная МДФ 10 мм , цвет -белое дерево
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Отделка внутри:
Панель фрезерованная МДФ 10 мм , цвет белое дерево, зеркало
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Окраска:
Порошково-полимерный слой, защищающий от коррозии снаружи
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Толщина полотна/коробки, мм:
80/80
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Толщина стали короба, мм:
1.2
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Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1.2
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Ширина наличника:
65
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Эксцентрик:
круглый, металлический
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Тип коробки:
Закрытый
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Уплотнитель:
2 контура, типа «D»
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Усиление:
Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
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Утепление:
Минеральная плита Knauf
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Крепление:
Двери крепятся анкерными болтами через коробку.
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Петли:
2 шт. на опорных подшипниках
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Верхний замок:
Сувальдный Гардиан 3001 (декоративная броненакладка)
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Нижний замок:
Цилиндровый Гардиан 3211 (декоративная броненакладка)
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Класс замка:
4 класс
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Класс шумоизоляции:
2 класс ( 26-31 дБ)
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Цилиндр:
нет
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Накладка цилиндровая наружная:
да
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Накладка цилиндровая внутренняя:
Да
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Накладка сувальдная наружная:
Да
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Накладка сувальдная внутренняя:
Да
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Ручка:
раздельная, стяжная
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Ночная задвижка:
Есть
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Поворотник для ночной задвижки:
металл
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Глазок:
Да
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Вертушка цилиндровая:
нет
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Комплектующие:
Ручка, накладки, задвижка, два замка
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Цвет:
Ral 9003 Шагрень белое дерево/Белое дерево
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Качество:
ГОСТ 31173-2016
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Вес, кг:
80
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