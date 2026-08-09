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Дверь входная PP SD Prof-10 Трио Ral 9003 Шагрень белое дерево/Белое дерево, 2 замка, с ночной задвижкой 207x98 Правое

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Товар раскупили

Дверь входная PP SD Prof-10 Трио Ral 9003 Шагрень белое дерево/Белое дерево, 2 замка, с ночной задвижкой 207x98 Правое

Особенность товара: На раме присутствуют непрокрасы и незначительные механические повреждения, деформированы и расклеены наличники

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Информация о доставке: Доставка вовремя от 690 ₽ Пункты выдачи бесплатно

О товаре Размер (ВхШ), см: 207 x 98 Правое

Страна: Россия

Бренд: Verda

Цвет снаружи: Ral 9003 Шагрень белое дерево

Цвет внутри: Белое дерево

Отделка снаружи: МДФ

Отделка внутри: МДФ

Дефекты на образце: На раме присутствуют непрокрасы и незначительные механические повреждения, деформированы и расклеены наличники Все характеристики