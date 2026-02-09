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  5. Дверь входная Айкон/SBlack Graphite Shell/White Silk, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Айкон/SBlack Graphite Shell/White Silk, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Айкон/SBlack Graphite Shell/White Silk, 2 замка, с ночной задвижкой
5,0
20 000 38 970

Дверь входная Айкон/SBlack Graphite Shell/White Silk, 2 замка, с ночной задвижкой

5,0
Этот товар смотрят 13 человек
Дверь входная Айкон/SBlack Graphite Shell/White Silk, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Айкон/SBlack Graphite Shell/White Silk, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Айкон/SBlack Graphite Shell/White Silk, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Айкон/SBlack Graphite Shell/White Silk, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Айкон/SBlack Graphite Shell/White Silk, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Айкон/SBlack Graphite Shell/White Silk, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Айкон/SBlack Graphite Shell/White Silk, 2 замка, с ночной задвижкой
Уценка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1081170
Этот товар смотрят 10 человек

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1 отзыв
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

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Гарантийный срок 18 месяцев
20 000 38 970
Дверь входная Айкон/SBlack Graphite Shell/White Silk, 2 замка, с ночной задвижкой
Особенность товара: Механическое повреждение лакокрасочного покрытия наличника (сколы/царапины)
Направление открывания:
Правое — в наличии
Левое
Правое
Правоев наличии
Размер дверного блока (ВхШ), см:
205×96
205×86
205×86
205×96
205×96
Как сделать замеры
Цвет: Graphite Shell/White Silk
Дверь входная Айкон/SBlack Graphite Shell/White Silk, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Айкон/SBlack Graphite Shell/White Silk, 2 замка, с ночной задвижкой

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 96 Правое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Graphite Shell
  • Цвет внутри:
    White Silk
  • Отделка снаружи:
    МДФ
  • Отделка внутри:
    МДФ
  • Дефекты на образце:
    Механическое повреждение лакокрасочного покрытия наличника (сколы/царапины)

Характеристики

  • Артикул:
    033-2704уценка
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Graphite Shell
  • Цвет внутри:
    White Silk
  • Модель:
    Айкон/SBlack
  • Открывание:
    Правое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Декоративная панель толщиной 12 мм с отделкой винилом.
  • Отделка внутри:
    Декоративная панель. Толщина 22 мм, ПЭТ.
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска.
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    92/97
  • Толщина стали короба, мм:
    1
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    50
  • Эксцентрик:
    Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
  • Усиление:
    Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
  • Утепление:
    Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию.
  • Крепление:
    Блок крепится анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180°.
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Border G 8-6 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 67(117) мм, 4-й (высший) класс.
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Border G 4-3 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    3 класс ( 20-25 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ-шток 85-55/30 C Хром, 5 ключей.
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Pro AEC SB МатЧерный (броненакладка)
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Pro EK SB МатЧерный
  • Накладка сувальдная наружная:
    Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
  • Ручка:
    Pro A-888 SB МатЧерный
  • Ночная задвижка:
    ЗДВ-2467
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Pro TT SB МатЧерный (8*60 мм)
  • Глазок:
    Pro DV 70-130 SB МатЧерный со шторкой и углом обзора 180°
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Graphite Shell/White Silk
  • Качество:
    Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK10.H00113/24.
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Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар
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Описание

Особенности
Стальной дверной блок с открыванием наружу. Поставляется с правым и левым открыванием. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда). Глазок: Pro DV 70-130 SB МатЧерный со шторкой и углом обзора 180°

Характеристики

  • Артикул:
    033-2704уценка
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Graphite Shell
  • Цвет внутри:
    White Silk
  • Модель:
    Айкон/SBlack
  • Открывание:
    Правое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Декоративная панель толщиной 12 мм с отделкой винилом.
  • Отделка внутри:
    Декоративная панель. Толщина 22 мм, ПЭТ.
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска.
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    92/97
  • Толщина стали короба, мм:
    1
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    50
  • Эксцентрик:
    Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
  • Усиление:
    Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
  • Утепление:
    Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию.
  • Крепление:
    Блок крепится анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180°.
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Border G 8-6 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 67(117) мм, 4-й (высший) класс.
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Border G 4-3 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    3 класс ( 20-25 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ-шток 85-55/30 C Хром, 5 ключей.
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Pro AEC SB МатЧерный (броненакладка)
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Pro EK SB МатЧерный
  • Накладка сувальдная наружная:
    Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
  • Ручка:
    Pro A-888 SB МатЧерный
  • Ночная задвижка:
    ЗДВ-2467
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Pro TT SB МатЧерный (8*60 мм)
  • Глазок:
    Pro DV 70-130 SB МатЧерный со шторкой и углом обзора 180°
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Graphite Shell/White Silk
  • Качество:
    Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK10.H00113/24.

Отзывы и вопросы о товаре

1
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
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П
П Покупатель
09 февраля 2026
5
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