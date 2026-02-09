С заботой о клиентах

Этот товар смотрят 25 человек

В избранное В избранном В сравнение В сравнении

Изображение может немного отличаться от оригинала.

27 279 ₽ 38 970 ₽ Нашли дешевле? Снизим цену! Оплатить позже Без переплат

всего 4 547 ₽ в месяц

Дверь входная Айкон/SBlack Graphite Shell/White Silk, 2 замка, с ночной задвижкой

Особенность товара: Есть дефект в виде поверхтностных царапин на лицевой части МДФ панели и небольшого скола краски на ручке.

Цвет: Graphite Shell/White Silk

Узнать наличие товара

Информация о доставке: Доставка вовремя от 690 ₽ Пункты выдачи бесплатно

О товаре Размер (ВхШ), см: 205 x 86 Правое

Страна: Россия

Бренд: Bravo

Цвет снаружи: Graphite Shell

Цвет внутри: White Silk

Отделка снаружи: МДФ

Отделка внутри: МДФ

Дефекты на образце: Есть дефект в виде поверхтностных царапин на лицевой части МДФ панели и небольшого скола краски на ручке. Все характеристики