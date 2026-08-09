Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают три противосъемных штыря.
Утепление:
Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene, которая не только обеспечивает необходимую тепло- и звукоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку.
Крепление:
Блок крепится анкерными болтами через коробку (6 отверстий).
Петли:
140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180°
Верхний замок:
Сувальдный замок TIR с 3 ригелями диаметром 14 мм, 5 ключей 67(90) мм, 4-й (высший) класс.
Нижний замок:
Цилиндровый замок TIR с 3 ригелями диаметром 14 мм, 4-й (высший) класс.
Класс замка:
4 класс
Класс шумоизоляции:
3 класс ( 20-25 дБ)
Цилиндр:
Ключ-фиксатор 85-45/40 Chrome, 5 ключей.
Накладка цилиндровая наружная:
Хром
Накладка цилиндровая внутренняя:
Хром
Накладка сувальдная наружная:
Нет
Накладка сувальдная внутренняя:
Нет
Ручка:
Хром
Ночная задвижка:
ЗДВ-2467
Поворотник для ночной задвижки:
Есть
Глазок:
Pro DV 70-130 BC БрашХром со шторкой и углом обзора 180°
Комплектующие:
Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
Цвет:
Антик Медный/Бежевый клен
Качество:
ГОСТ 31173-2016
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Описание
Особенности
Стальной дверной блок с открыванием наружу. Поставляется с правым и левым открыванием. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).
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