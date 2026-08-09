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  5. Дверь входная Optim X-2 6 см Антик Медный/Бежевый клен, 2 замка
Дверь входная Optim X-2 6 см Антик Медный/Бежевый клен, 2 замка
Дверь входная Optim X-2 6 см Антик Медный/Бежевый клен, 2 замка
4,8
5 000 16 620

Дверь входная Optim X-2 6 см Антик Медный/Бежевый клен, 2 замка

4,8
Этот товар смотрят 16 человек
Дверь входная Optim X-2 6 см Антик Медный/Бежевый клен, 2 замка
Дверь входная Optim X-2 6 см Антик Медный/Бежевый клен, 2 замка
Дверь входная Optim X-2 6 см Антик Медный/Бежевый клен, 2 замка
Дверь входная Optim X-2 6 см Антик Медный/Бежевый клен, 2 замка
Дверь входная Optim X-2 6 см Антик Медный/Бежевый клен, 2 замка
Дверь входная Optim X-2 6 см Антик Медный/Бежевый клен, 2 замка
Дверь входная Optim X-2 6 см Антик Медный/Бежевый клен, 2 замка
Дверь входная Optim X-2 6 см Антик Медный/Бежевый клен, 2 замка
Уценка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1080853
Этот товар смотрят 21 человек

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Гарантийный срок 18 месяцев
5 000 16 620
Дверь входная Optim X-2 6 см Антик Медный/Бежевый клен, 2 замка
Особенность товара: Присутствуют вмятины на поверхности
Направление открывания:
Левое
Левоев наличии
Правоев наличии
Левое
Размер дверного блока (ВхШ), см:
205×86
205×86
205×86
205×96
Как сделать замеры
Цвет: Антик Медный/Бежевый клен
Дверь входная Optim X-2 6 см Антик Медный/Бежевый клен, 2 замка
Дверь входная Optim X-2 6 см Антик Медный/Бежевый клен, 2 замка

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 86 Левое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Антик Медный
  • Цвет внутри:
    Бежевый клен
  • Отделка снаружи:
    Металл
  • Отделка внутри:
    МДФ
  • Дефекты на образце:
    Присутствуют вмятины на поверхности

Характеристики

  • Артикул:
    033-2510уценка
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    86
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Антик Медный
  • Цвет внутри:
    Бежевый клен
  • Модель:
    Optim X-2 6 см
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Стальной лист
  • Отделка внутри:
    Декоративная меламиновая панель толщиной 3,6 мм.
  • Окраска:
    Антик Медный
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    60/78
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    40
  • Эксцентрик:
    Нет
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Два контура высококачественного EPDM-уплотнителя.
  • Усиление:
    Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают три противосъемных штыря.
  • Утепление:
    Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene, которая не только обеспечивает необходимую тепло- и звукоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку.
  • Крепление:
    Блок крепится анкерными болтами через коробку (6 отверстий).
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180°
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок TIR с 3 ригелями диаметром 14 мм, 5 ключей 67(90) мм, 4-й (высший) класс.
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок TIR с 3 ригелями диаметром 14 мм, 4-й (высший) класс.
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    3 класс ( 20-25 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ-фиксатор 85-45/40 Chrome, 5 ключей.
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Хром
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Хром
  • Накладка сувальдная наружная:
    Нет
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Нет
  • Ручка:
    Хром
  • Ночная задвижка:
    ЗДВ-2467
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Есть
  • Глазок:
    Pro DV 70-130 BC БрашХром со шторкой и углом обзора 180°
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Антик Медный/Бежевый клен
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
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Описание

Особенности
Стальной дверной блок с открыванием наружу. Поставляется с правым и левым открыванием. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).

Характеристики

  • Артикул:
    033-2510уценка
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    86
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Антик Медный
  • Цвет внутри:
    Бежевый клен
  • Модель:
    Optim X-2 6 см
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Стальной лист
  • Отделка внутри:
    Декоративная меламиновая панель толщиной 3,6 мм.
  • Окраска:
    Антик Медный
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    60/78
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    40
  • Эксцентрик:
    Нет
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Два контура высококачественного EPDM-уплотнителя.
  • Усиление:
    Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают три противосъемных штыря.
  • Утепление:
    Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene, которая не только обеспечивает необходимую тепло- и звукоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку.
  • Крепление:
    Блок крепится анкерными болтами через коробку (6 отверстий).
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180°
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок TIR с 3 ригелями диаметром 14 мм, 5 ключей 67(90) мм, 4-й (высший) класс.
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок TIR с 3 ригелями диаметром 14 мм, 4-й (высший) класс.
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    3 класс ( 20-25 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ-фиксатор 85-45/40 Chrome, 5 ключей.
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Хром
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Хром
  • Накладка сувальдная наружная:
    Нет
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Нет
  • Ручка:
    Хром
  • Ночная задвижка:
    ЗДВ-2467
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Есть
  • Глазок:
    Pro DV 70-130 BC БрашХром со шторкой и углом обзора 180°
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Антик Медный/Бежевый клен
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
Дверь входная металлическая "Optim X-2 6 см" Антик Медный/Бежевый клен (документация) (pdf)

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