Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
    Входные двери Складные двери Раздвижные двери Арки и порталы Двери для бани и сауны Противопожарные Декоративные панели Декоративные рейки Фурнитура Плитка
    Показать еще
  3. Двери Экошпон
  4. Серия Bravo X
  5. ДП ЭКО Браво-29 Wenge Melinga Magic Fog 200*80
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Wenge Melinga, остекленная, magic fog, царговая
0,0
5 070

Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Wenge Melinga, остекленная, magic fog, царговая

Этот товар смотрят 29 человек
tumb 1 - ДП ЭКО Браво-29 Wenge Melinga Magic Fog 200*80
tumb 2 - ДП ЭКО Браво-29 Wenge Melinga Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Браво-29 Wenge Melinga Magic Fog 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 255084
Этот товар смотрят 30 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 070
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 070 ₽
Коробка 720 ₽ x 3 шт.
Наличник 450 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 480
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
845 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0190 Коробка "Т" ЭКО Wenge Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-0190 ⋅ 720 ₽
 720
2 160
031-2278 Наличник "Т" ЭКО Wenge Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2278 ⋅ 450 ₽
 450
2 250
Показать ещё
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Wenge Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x80
200x60доставка 28.06.2025
200x70доставка 03.07.2025
200x80доставка 03.07.2025
200x90доставка 28.06.2025
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭКО Браво-29 Wenge Melinga Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Браво-29 Wenge Melinga Black Shine 200*80
Цвет: Wenge Melinga
ДП ЭКО Браво-29 Look Art Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-29 Original Oak Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-29 Riviera Ice Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Браво-29 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80
+10

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Wenge Melinga
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    26
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Рамочные (царговые) двери изготовлены из высококачественного соснового бруса и плитных материалов, без пустот. Бескромочная технология производства. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Wenge Melinga
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    26
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Серия Bravo X"

Дверь межкомнатная Браво-28 Экошпон Stormy Wood, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-28 Экошпон Stormy Wood, остекленная, magic fog, царговая
3 803 5 070 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Stormy Wood, глухая, царговая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Stormy Wood, глухая, царговая
3 803 5 070 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Stormy Wood, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Stormy Wood, остекленная, magic fog, царговая
3 803 5 070 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Melinga, остекленная, black shine, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Melinga, остекленная, black shine, царговая
4 770
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, black shine, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, black shine, царговая
4 770
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Grey Melinga, остекленная, black shine, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Grey Melinga, остекленная, black shine, царговая
4 770
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Wenge Melinga, остекленная, black shine, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Wenge Melinga, остекленная, black shine, царговая
4 770
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Snow Melinga, остекленная, black shine, царговая
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Snow Melinga, остекленная, black shine, царговая
5 370
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, black shine, царговая
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, black shine, царговая
5 370
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Wenge Melinga, остекленная, black shine, царговая
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Wenge Melinga, остекленная, black shine, царговая
5 370
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, декор black shine, black shine, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, декор black shine, black shine, царговая
5 370
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, декор black shine, black shine, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, декор black shine, black shine, царговая
4 770

Межкомнатные двери коричневого цвета

Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Wenge Melinga, глухая, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Wenge Melinga, глухая, филенчатая
7 620
Дверь межкомнатная Неоклассик-33 Экошпон Original Oak, остекленная, white сrystal, филенчатая
Дверь межкомнатная Неоклассик-33 Экошпон Original Oak, остекленная, white сrystal, филенчатая
9 270
Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Original Oak, глухая, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Original Oak, глухая, филенчатая
 
8 370
Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил Italiano Vero, глухая, кромка abs, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил Italiano Vero, глухая, кромка abs, филенчатая
 
4 920
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Original Oak, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Original Oak, глухая, царговая
 
5 070
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Original Oak, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Original Oak, остекленная, magic fog, царговая
4 253 5 670 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Original Oak, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Original Oak, остекленная, magic fog, царговая
5 670
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, magic fog, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, magic fog, царговая
 
5 070
Дверь межкомнатная Лилия Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, кромка шпон, филенчатая
Дверь межкомнатная Лилия Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, кромка шпон, филенчатая
 
10 020
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Brown Dreamline, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Brown Dreamline, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
 
2 644 3 525 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Brown Dreamline, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Brown Dreamline, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
 
4 028 5 370 ₽ -25%
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Brown Dreamline, остекленная, white сrystal, филенчатая
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Brown Dreamline, остекленная, white сrystal, филенчатая
 
5 603 7 470 ₽ -25%
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Развернуть Свернуть