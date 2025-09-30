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  5. Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, black shine, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, black shine, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, black shine, без кромки, царговая
5,0
5 535

Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, black shine, без кромки, царговая

5,0
Этот товар смотрят 7 человек
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, black shine, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, black shine, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, black shine, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, black shine, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, black shine, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, black shine, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, black shine, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, black shine, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, black shine, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, black shine, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, black shine, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, black shine, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, black shine, без кромки, царговая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 959924
Этот товар смотрят 31 человек

Фотографии покупателей

5,0
1 отзыв
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 535
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 535 ₽
Коробка 750 ₽ x 3 шт.
Наличник 480 ₽ x 3 шт.
Изменить
9 225
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
923 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 72 раза
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1190 Коробка "Т" ЭКО Original Oak МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1190 ⋅ 750 ₽
 750
2 250
031-1191 Наличник "Т" ЭКО Original Oak МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1191 ⋅ 480 ₽
 480
1 440
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Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, black shine, без кромки, царговая
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60 200×70
200×80
200×90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, black shine, без кромки, царговая
Цвет: Original Oak
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, black shine, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 ПЭТ Grey Silk, остекленная, black shine, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 ПЭТ Stormy Silk, остекленная, black shine, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 ПЭТ White Silk, остекленная, black shine, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 ПЭТ Cream Silk, остекленная, black shine, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, black shine, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Cappuccino Melinga, остекленная, black shine, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Grey Melinga, остекленная, black shine, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Wenge Melinga, остекленная, black shine, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Snow Art, остекленная, black shine, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Nordic Oak, остекленная, black shine, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Riviera Ice, остекленная, black shine, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Look Art, остекленная, black shine, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Slate Art, остекленная, black shine, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco melinga, остекленная, black shine, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cream Melinga, остекленная, black shine, царговая

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Материал:
    Экошпон

Характеристики

  • Артикул:
    153-4386
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Original Oak
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Black Shine
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
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Дополнительно:

  • В наличии:
    26 товаров
  • Образец:
    в 2 магазинах

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Яндекс Сплит - оплата частями

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Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным лаком, отличается повышенной стойкостью к повреждениям (в сравнении со схожими декоративными материалами). Репродукция натуральных материалов.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Стекло
Black Shine - черные высокоглянцевые декоративные вставки.

Характеристики

  • Артикул:
    153-4386
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Original Oak
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Black Shine
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

Отзывы и вопросы о товаре

1
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
5.0 / 5На основе 1 оценок
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  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
П
П Покупатель
30 сентября 2025
5
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5.0 / 5 (На основе 1 оценок)
5 звезд
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4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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