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  5. ДП K Граффити-5 Whitey 200*80
Граффити-5 Whitey
4,3
7 672

Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-5» Whitey (Эмаль) глухая

4,3
Этот товар смотрят 11 человек
ДП K Граффити-5 Whitey 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 223906
Этот товар смотрят 18 человек

Фотографии покупателей

4,3
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 672
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 672 ₽
Коробка 812 ₽ x 3 шт.
Наличник 448 ₽ x 5 шт.
Изменить
12 348
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 279 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 492 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
027-0175 Коробка "Т" К Whitey МДФ 2070*70*32 (у,п)
027-0175 ⋅ 812 ₽
 812
2 436
027-0176 Наличник "Т" К Whitey МДФ Прямоугольный 2130*80*8
027-0176 ⋅ 448 ₽
 448
2 240
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Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-5» Whitey (Эмаль) глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Whitey
ДП K Граффити-5 Whitey 200*80
ДП K Граффити-5 Grace 200*80 ДП K Граффити-5 Creamy 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Graffiti

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь с отделкой эмалью
Отделка
двухкомпонентная полиуретановая эмаль Renner (Италия)
Материал
брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель

Характеристики

Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

7
4.3 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
П
18 августа 2021
5
Достоинства
не маркие, удобные
Недостатки
Нет
Комментарий
двери с обычным полотном. Покупкой довольны
Вам помог этот отзыв?
Е
23 июля 2021
4
Достоинства
все соответствует описанию
Недостатки
Нет
Комментарий
Если Вы планируете покупку входных дверей, рекомендую обратить внимание на этот магазин дверей - это отечественная компания-производитель, которая предлагает большой выбор качественных дверей. Здесь можно найти как готовые модели, так и заказать любую дверь.
Вам помог этот отзыв?
О
19 августа 2020
4
Достоинства
отличная дверь стоит своих денег
Комментарий
двери очень хорошего качества, изготовлены из натуральных материалов. На дверях из шпона один существенный недостаток - от прикосновения пальцев на эмали остаются следы. Но это легко устраняется тряпочкой и полиролью.
Вам помог этот отзыв?
4.3 / 5 (На основе 7 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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