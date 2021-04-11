Ручка поворотная BK6.K.XM52 (BK6 XM) SN/CP-3 матовый никель/хром

Актуальные цвета, востребованные формы, полновесный ZAMAK серии XM завораживают и вызывают восхищение. Ручки поворотные на квадратном основании Fuaro BK6 серии XM подходят для установки на внутренние входные и межкомнатные двери. Материал изготовления: ZAMAK (сплав цинка, алюминия, магния и меди). Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 96 часов. В комплект входят: соединительный квадрат 6x75 мм, винты, стяжные винты.В комплект входят: соединительный квадрат 6x75 мм, винты, стяжные винты.
Характеристики
Артикул:
39941
Цвет:
Матовый никель/Хром
Страна происхождения:
Китай
Бренд:
Fuaro
Материал:
ЦАМ
Стиль:
Модерн
Вес, кг:
0.281
Способ установки:
Ручная установка
Гарантия (лет):
1
Тип упаковки:
Подвес
Тип розетки:
Квадратная
Квадрат:
6 мм
Серия:
XM
Толщина дверного полотна, мм:
Для любой толщины двери
Тип:
Для входных дверей
Количество шт. в упаковке:
1
Отзывы и вопросы о товаре
5
5.0 / 5На основе 3 оценок
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М
ММаргарита
11 апреля 2021
5
Комментарий
Покупала дверную ручку для двери в свой кабинет, смотрится красиво, не сильно бросается в глаза. Удобная при нажатии на нее
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Ю
ЮЮрий Жаров
25 декабря 2020
5
Достоинства
все было упаковано
Недостатки
Нет
Комментарий
вышла из строя, теперь понял, что скупой платит дважды. Поэтому теперь оценивал не по цене, а по качеству. Выбирал в этом магазине, понравилась вот эта, смотрится стильно и практично. Надеюсь, что она прослужит мне много лет.
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Е
ЕЕвгений Астахов
24 сентября 2020
5
Комментарий
Здравствуйте, у ручки приемлемая цена, по весу небольшая, в общем, то, что нужно.
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5.0 / 5(На основе 5 оценок)
5 звезд
5
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Отзывы и вопросы о товаре5