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  6. Ручка поворотная BK6.K.XM52 (BK6 XM) SN/CP-3 матовый никель/хром
Ручка поворотная BK6.K.XM52 (BK6 XM) SN/CP-3 матовый никель/хром
Ручка поворотная BK6.K.XM52 (BK6 XM) SN/CP-3 матовый никель/хром
4,5
750

Ручка поворотная BK6.K.XM52 (BK6 XM) SN/CP-3 матовый никель/хром

4,5
Этот товар смотрят 18 человек
Ручка поворотная BK6.K.XM52 (BK6 XM) SN/CP-3 матовый никель/хром
Ручка поворотная BK6.K.XM52 (BK6 XM) SN/CP-3 матовый никель/хром
Ручка поворотная BK6.K.XM52 (BK6 XM) SN/CP-3 матовый никель/хром
Акция
Код товара: 82221
Этот товар смотрят 14 человек

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5,0
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
750
Хочу скидку
Ручка поворотная BK6.K.XM52 (BK6 XM) SN/CP-3 матовый никель/хром
Цвет: Матовый никель/Хром
Ручка поворотная BK6.K.XM52 (BK6 XM) SN/CP-3 матовый никель/хром
Ручка поворотная BK6.K.XM52 (BK6 XM) BL-24 черный

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Матовый никель/Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    ЦАМ

Характеристики

  • Артикул:
    39941
  • Цвет:
    Матовый никель/Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    ЦАМ
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.281
  • Способ установки:
    Ручная установка
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Подвес
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Квадрат:
    6 мм
  • Серия:
    XM
  • Толщина дверного полотна, мм:
    Для любой толщины двери
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    1
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  • В наличии:
    778 товаров

Описание

Актуальные цвета, востребованные формы, полновесный ZAMAK серии XM завораживают и вызывают восхищение. Ручки поворотные на квадратном основании Fuaro BK6 серии XM подходят для установки на внутренние входные и межкомнатные двери. Материал изготовления: ZAMAK (сплав цинка, алюминия, магния и меди). Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 96 часов. В комплект входят: соединительный квадрат 6x75 мм, винты, стяжные винты.В комплект входят: соединительный квадрат 6x75 мм, винты, стяжные винты.

Характеристики

  • Артикул:
    39941
  • Цвет:
    Матовый никель/Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    ЦАМ
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.281
  • Способ установки:
    Ручная установка
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Подвес
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Квадрат:
    6 мм
  • Серия:
    XM
  • Толщина дверного полотна, мм:
    Для любой толщины двери
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    1

Отзывы и вопросы о товаре

5
5.0 / 5На основе 3 оценок
По умолчанию
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  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
М
М Маргарита
11 апреля 2021
5
Комментарий
Покупала дверную ручку для двери в свой кабинет, смотрится красиво, не сильно бросается в глаза. Удобная при нажатии на нее
Вам помог этот отзыв?
Ю
Ю Юрий Жаров
25 декабря 2020
5
Достоинства
все было упаковано
Недостатки
Нет
Комментарий
вышла из строя, теперь понял, что скупой платит дважды. Поэтому теперь оценивал не по цене, а по качеству. Выбирал в этом магазине, понравилась вот эта, смотрится стильно и практично. Надеюсь, что она прослужит мне много лет.
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Е
Е Евгений Астахов
24 сентября 2020
5
Комментарий
Здравствуйте, у ручки приемлемая цена, по весу небольшая, в общем, то, что нужно.
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 5 оценок)
5 звезд
5
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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