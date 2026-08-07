Ручка поворотная BK6.K.XM52 (BK6 XM) BL-24 черный

Актуальные цвета, востребованные формы, полновесный ZAMAK серии XM завораживают и вызывают восхищение. Ручки поворотные на квадратном основании Fuaro BK6 серии XM подходят для установки на внутренние входные и межкомнатные двери. Материал изготовления: ZAMAK (сплав цинка, алюминия, магния и меди). Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 96 часов. В комплект входят: соединительный квадрат 6x75 мм, винты, стяжные винты.В комплект входят: соединительный квадрат 6x75 мм, винты, стяжные винты.
Характеристики
Артикул:
40051
Материал:
ЦАМ
Бренд:
Fuaro
Вес, кг:
0.281
Гарантия (лет):
1
Квадрат:
6 мм
Количество в упаковке, шт.:
1
Серия:
XM
Стиль:
Модерн
Страна происхождения:
Китай
Тип розетки:
Квадратная
Тип упаковки:
Подвес
Цвет:
Черный
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Отзывы и вопросы о товаре0