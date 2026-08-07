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  6. Ручка поворотная BK6.K.XM52 (BK6 XM) BL-24 черный
Ручка поворотная BK6.K.XM52 (BK6 XM) BL-24 черный
Ручка поворотная BK6.K.XM52 (BK6 XM) BL-24 черный
4,8
750

Ручка поворотная BK6.K.XM52 (BK6 XM) BL-24 черный

4,8
Этот товар смотрят 29 человек
Ручка поворотная BK6.K.XM52 (BK6 XM) BL-24 черный
Ручка поворотная BK6.K.XM52 (BK6 XM) BL-24 черный
Ручка поворотная BK6.K.XM52 (BK6 XM) BL-24 черный
Акция
Код товара: 82231
Этот товар смотрят 26 человек

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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
750
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Ручка поворотная BK6.K.XM52 (BK6 XM) BL-24 черный
Цвет: Черный
Ручка поворотная BK6.K.XM52 (BK6 XM) BL-24 черный
Ручка поворотная BK6.K.XM52 (BK6 XM) SN/CP-3 матовый никель/хром

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Материал:
    ЦАМ
  • Бренд:
    Fuaro
  • Вес, кг:
    0.281
  • Гарантия (лет):
    1

Характеристики

  • Артикул:
    40051
  • Материал:
    ЦАМ
  • Бренд:
    Fuaro
  • Вес, кг:
    0.281
  • Гарантия (лет):
    1
  • Квадрат:
    6 мм
  • Количество в упаковке, шт.:
    1
  • Серия:
    XM
  • Стиль:
    Модерн
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Тип упаковки:
    Подвес
  • Цвет:
    Черный
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  • В наличии:
    1406 товаров

Описание

Актуальные цвета, востребованные формы, полновесный ZAMAK серии XM завораживают и вызывают восхищение. Ручки поворотные на квадратном основании Fuaro BK6 серии XM подходят для установки на внутренние входные и межкомнатные двери. Материал изготовления: ZAMAK (сплав цинка, алюминия, магния и меди). Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 96 часов. В комплект входят: соединительный квадрат 6x75 мм, винты, стяжные винты.В комплект входят: соединительный квадрат 6x75 мм, винты, стяжные винты.

Характеристики

  • Артикул:
    40051
  • Материал:
    ЦАМ
  • Бренд:
    Fuaro
  • Вес, кг:
    0.281
  • Гарантия (лет):
    1
  • Квадрат:
    6 мм
  • Количество в упаковке, шт.:
    1
  • Серия:
    XM
  • Стиль:
    Модерн
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Тип упаковки:
    Подвес
  • Цвет:
    Черный

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