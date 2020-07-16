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Альфа-1 Italiano Vero
4,5
6 552

Дверь межкомнатная из ПВХ "Альфа-1" Italiano Vero глухая

4,5
Этот товар смотрят 27 человек
ДП ПВХ Альфа-1 Italiano Vero 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 97516
Этот товар смотрят 14 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 552
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 552 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 382
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 092 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0029 Коробка "Т" ПВХ Italiano Vero МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0029 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
147-0030 Наличник "Т" ПВХ Italiano Vero МДФ Полукруглый 2150*70*8
147-0030 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Альфа-1" Italiano Vero глухая
Размер полотна, см:
200x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Italiano Vero
ДП ПВХ Альфа-1 Dark Barnwood 200*60
ДП ПВХ Альфа-1 Italiano Vero 200*60
ДП ПВХ Альфа-1 Milano Vero 200*60 ДП ПВХ Альфа-1 Casablanca 200*60

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start

Характеристики

  • Артикул:
    146-0247
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start
  • Стиль:
    Классика
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ (Германия)
Материал
Брус хвойных пород, пенополистирол, MDF.

Характеристики

  • Артикул:
    146-0247
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Start
  • Стиль:
    Классика

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Отзывы и вопросы о товаре

6
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Д
16 июля 2020
5
Комментарий
Очень приятное впечатление о работе сотрудников и качестве дверей. Это обычная межкомнатная дверь. Устанавливали 2 недели назад Из себя она представляет простое полотно. Легкая по весу . Сроки изготовления дверей полностью соответствовали заявленным. Установка прошла в назначенный день, быстро и качественно установили двери.
Вам помог этот отзыв?
А
24 мая 2020
4
Комментарий
Мои двери любовь с первого взгляда. Увидела и все. Качество исполнения и классический дизайн, который никогда не выйдет из моды. Мечта, а не двери, которые отлично вписались в мой интерьер.
Вам помог этот отзыв?
Б
25 марта 2020
4
Комментарий
Компания меня приятно удивила, можно сказать просто поразила. Заказывал три двери с доставкой на дачу. При получении дверей внимательно их со всех сторон не осмотрел. Подписал накладную, водитель уехал, а я стал перетаскивать двери в помещение. Тут-то и увидел, что на одной из дверей большие царапины. Конечно, расстроился, но супруга решила, на всякий случай, позвонить. Там попросили прислать фотки царапин. Через несколько дней перезвонили и спросили – когда мы можем принять дверь на замену. В итоге дверь поменяли и всё ОК!
Вам помог этот отзыв?
4.5 / 5 (На основе 6 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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