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Скинни-33 Fresco
0,0
6 832

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Fresco остекление художественное

Этот товар смотрят 6 человек
ДП ПВХ Скинни-33 Fresco White Сrystal 200*70
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 229619
Этот товар смотрят 25 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 832
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 832 ₽
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Изменить
11 662
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 139 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
028-0313 Наличник "Т" ПВХ П-23 (Белый) МДФ Прямоугольный 2150*70*8
028-0313 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
028-0236 Коробка "Т" ПВХ П-23 (Белый) МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
028-0236 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Fresco остекление художественное
Размер полотна, см:
200x70
200x60
200x70в наличии
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ПВХ Скинни-33 Fresco Magic Fog 200*70
ДП ПВХ Скинни-33 Fresco White Сrystal 200*70
Цвет: Fresco
ДП ПВХ Скинни-33 Dark Barnwood White Сrystal 200*70
ДП ПВХ Скинни-33 Fresco White Сrystal 200*70
ДП ПВХ Скинни-33 Casablanca White Crystal 200*70 ДП ПВХ Скинни-33 Italiano Vero White Crystal 200*70
+1

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny

Характеристики

  • Артикул:
    146-0487
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Стиль:
    Классика
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ (Германия)
Материал
брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель

Характеристики

  • Артикул:
    146-0487
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny
  • Стиль:
    Классика

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