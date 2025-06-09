Новинка! Межкомнатные двери Экошпон серии Prima

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Экошпон серии Prima появились модели дверей в новых цветовых исполнениях. На выбор предлагаем дверь “Прима-0” в следующих цветах: Snow Melinga, Cappuccino Melinga, Wenge Melinga, Nordic Oak и Riviera Ice. Также появились модели дверей "Прима-2" и "Прима-3" в цвете Bianco melinga. Полотна представляют собой композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит. Отделка: Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.