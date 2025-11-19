Новые межкомнатные двери GlossMat (Полипропилен) — стиль и практичность в вашем интерьере
19.11.2025
В нашем магазине появились новые межкомнатные двери с покрытием GlossMat (полипропилен) — сочетание современного матового дизайна, долговечности и практичности для любых помещений.
Почему двери GlossMat заслуживают внимания:
- Полностью глухие полотна — идеальны для спален, коридоров и офисных помещений, где важны тишина и лаконичный вид.
- Алюминиевая кромка — матовая, прочная и стильная, подчёркивает современный дизайн двери.
- Высокая влагостойкость — полипропилен устойчив к влаге и температурным перепадам, не деформируется и сохраняет цвет.
- Простота ухода — поверхность легко очищается от пыли и загрязнений, не требует специальных средств.
- Долговечность — двери GlossMat выдерживают механические нагрузки и сохраняют матовый блеск на долгие годы.
Доступные размеры и модели
- Широкий выбор стандартных ширин и высот для установки в любых помещениях.
- Строгие и минималистичные глухие двери, подходящие под современный интерьер.
Где применяются двери GlossMat
- Жилые квартиры и дома
- Коридоры и холлы
- Кабинеты и офисные помещения
- Помещения с повышенной влажностью (кухни, санузлы)
Откройте для себя новые двери GlossMat в разделе Полипропилен → GlossMat и выберите модель, которая подчеркнёт стиль вашего интерьера.
Дверь межкомнатная Порта-50 4AB Полипропилен Alpik Oak, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
8 925 ₽
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Полипропилен Alpik Oak, глухая, декор black star, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
8 925 ₽
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
В наличии
848904
8 925 ₽
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
9 800 ₽
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
9 800 ₽
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
В наличии
1017444
9 800 ₽
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
В наличии
1017460
9 975 ₽
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
9 975 ₽
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
9 975 ₽
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен