Новые межкомнатные двери GlossMat (Полипропилен) — стиль и практичность в вашем интерьере

В нашем магазине появились новые межкомнатные двери с покрытием GlossMat (полипропилен) — сочетание современного матового дизайна, долговечности и практичности для любых помещений.

Почему двери GlossMat заслуживают внимания:

Полностью глухие полотна — идеальны для спален, коридоров и офисных помещений, где важны тишина и лаконичный вид.

Алюминиевая кромка — матовая, прочная и стильная, подчёркивает современный дизайн двери.

Высокая влагостойкость — полипропилен устойчив к влаге и температурным перепадам, не деформируется и сохраняет цвет.

Простота ухода — поверхность легко очищается от пыли и загрязнений, не требует специальных средств.

Долговечность — двери GlossMat выдерживают механические нагрузки и сохраняют матовый блеск на долгие годы.

Доступные размеры и модели

Широкий выбор стандартных ширин и высот для установки в любых помещениях.

Строгие и минималистичные глухие двери, подходящие под современный интерьер.

Где применяются двери GlossMat

Жилые квартиры и дома

Коридоры и холлы

Кабинеты и офисные помещения

Помещения с повышенной влажностью (кухни, санузлы)

Откройте для себя новые двери GlossMat в разделе Полипропилен → GlossMat и выберите модель, которая подчеркнёт стиль вашего интерьера.