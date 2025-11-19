Каталог
  Новые межкомнатные двери GlossMat (Полипропилен) — стиль и практичность в вашем интерьере

Новые межкомнатные двери GlossMat (Полипропилен) — стиль и практичность в вашем интерьере

19.11.2025

В нашем магазине появились новые межкомнатные двери с покрытием GlossMat (полипропилен) — сочетание современного матового дизайна, долговечности и практичности для любых помещений.

Почему двери GlossMat заслуживают внимания:

  • Полностью глухие полотна — идеальны для спален, коридоров и офисных помещений, где важны тишина и лаконичный вид.
  • Алюминиевая кромка — матовая, прочная и стильная, подчёркивает современный дизайн двери.
  • Высокая влагостойкость — полипропилен устойчив к влаге и температурным перепадам, не деформируется и сохраняет цвет.
  • Простота ухода — поверхность легко очищается от пыли и загрязнений, не требует специальных средств.
  • Долговечность — двери GlossMat выдерживают механические нагрузки и сохраняют матовый блеск на долгие годы.

Доступные размеры и модели

  • Широкий выбор стандартных ширин и высот для установки в любых помещениях.
  • Строгие и минималистичные глухие двери, подходящие под современный интерьер.

Где применяются двери GlossMat

  • Жилые квартиры и дома
  • Коридоры и холлы
  • Кабинеты и офисные помещения
  • Помещения с повышенной влажностью (кухни, санузлы)

Откройте для себя новые двери GlossMat в разделе Полипропилен → GlossMat и выберите модель, которая подчеркнёт стиль вашего интерьера.

Дверь межкомнатная Порта-50 4AB Полипропилен Alpik Oak, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-50 4AB Полипропилен Alpik Oak, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
 
8 925
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Полипропилен Alpik Oak, глухая, декор black star, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Полипропилен Alpik Oak, глухая, декор black star, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
 
8 925
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
В наличии
848904
Дверь межкомнатная Порта-50 4AB Полипропилен, Grey Oak, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-50 4AB Полипропилен, Grey Oak, глухая, каркасно-щитовая
8 925
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Полипропилен, Grey Oak, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Полипропилен, Grey Oak, глухая, каркасно-щитовая
9 800
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Полипропилен, Natural Oak, глухая, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Полипропилен, Natural Oak, глухая, каркасно-щитовая
9 800
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
В наличии
1017444
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Полипропилен, White Oak, глухая, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Полипропилен, White Oak, глухая, каркасно-щитовая
9 800
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
В наличии
1017460
Дверь межкомнатная Порта-50.1 4AB Полипропилен, Alpik Oak, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-50.1 4AB Полипропилен, Alpik Oak, глухая, каркасно-щитовая
 
9 975
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
Дверь межкомнатная Порта-50.11 4AB Полипропилен, Alpik Oak, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-50.11 4AB Полипропилен, Alpik Oak, глухая, каркасно-щитовая
9 975
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен
Дверь межкомнатная Порта-50.11 4AB Полипропилен, Natural Oak, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-50.11 4AB Полипропилен, Natural Oak, глухая, каркасно-щитовая
9 975
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Полипропилен