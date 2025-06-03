Новинка! Межкомнатная дверь Экошпон “Граффити-32”

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Экошпон серии Graffiti появилась новая модель двери “Граффити-32”. Полотно выполнено в современном стиле и представлено в трех цветовых исполнениях: Snow Art, Look Art и Slate Art. Изготовлена из МДФ, внутри имеется жесткая и прочная сотовая панель Blocks honeycomb с ячейкой 15 мм. Отделка: Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.