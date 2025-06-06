Новинка! Межкомнатная дверь ПЭТ серии Classic "Классик-10"

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери ПЭТ серии Classic вы можете выбрать новую модель двери "Классик-10". Полотно выполнено в классическом стиле и представлено в следующих цветовых исполнениях: White Silk, White Silkwood, Cream Silk, Cream Silkwood, Grey Silk, Grey Silkwood, Stormy Silk. Дверь представляет собой композитный каркас со стабилизирующим слоем LVL (или высококачественного соснового бруса) облицован плитами высокой плотности, без пустот. Отделка: ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). Компания Bravo первой в России начала использовать 100% ПЭТ (без добавок) для промышленного производства дверей.