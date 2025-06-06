Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Новости
  3. Новинка! Межкомнатная дверь ПЭТ серии Classic "Классик-10"

Новинка! Межкомнатная дверь ПЭТ серии Classic "Классик-10"

06.06.2025

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери ПЭТ серии Classic вы можете выбрать новую модель двери "Классик-10". Полотно выполнено в классическом стиле и представлено в следующих цветовых исполнениях: White Silk, White Silkwood, Cream Silk, Cream Silkwood, Grey Silk, Grey Silkwood, Stormy Silk. Дверь представляет собой композитный каркас со стабилизирующим слоем LVL (или высококачественного соснового бруса) облицован плитами высокой плотности, без пустот. Отделка: ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). Компания Bravo первой в России начала использовать 100% ПЭТ (без добавок) для промышленного производства дверей.

Дверь межкомнатная Классик-10 ПЭТ Cream Silk, глухая, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Классик-10 ПЭТ Cream Silk, глухая, царговая
10 770
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Классик-10 ПЭТ Grey Silk, глухая, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Классик-10 ПЭТ Grey Silk, глухая, царговая
10 770
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Классик-10 ПЭТ Stormy Silk, глухая, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Классик-10 ПЭТ Stormy Silk, глухая, царговая
10 770
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
Дверь межкомнатная Классик-10 ПЭТ White Silk, глухая, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Классик-10 ПЭТ White Silk, глухая, царговая
10 770
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Классик-10 ПЭТ Cream Silkwood, глухая, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Классик-10 ПЭТ Cream Silkwood, глухая, царговая
11 820
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Классик-10 ПЭТ Grey Silkwood, глухая, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Классик-10 ПЭТ Grey Silkwood, глухая, царговая
11 820
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Классик-10 ПЭТ White Silkwood, глухая, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Классик-10 ПЭТ White Silkwood, глухая, царговая
11 820
Размер:
200x80