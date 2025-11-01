Изменение графика работы в праздничные дни

Уважаемые клиенты и партнёры! 😊



Сообщаем вам о графике работы нашей компании в период праздничных дней. 🎉



Розничные магазины:

🛍️ Работают в обычном режиме.



Монтажный отдел:

🔧 2 и 3 ноября: с 9:00 до 18:00

📅 С 4 ноября — по обычному графику.



Клиентский сервис:

📞 2 и 3 ноября: с 9:00 до 18:00

📅 С 4 ноября — по обычному графику.



Склад:

📦 Работает в усиленном режиме до 20:00! 💪



Оптовый отдел:

🗓️ 2 и 3 ноября — выходные дни.

💼 4 ноября: рабочий день с 9:00 до 18:00.



Спасибо за ваше внимание и доверие! 🙏

Хороших праздников и отличного настроения! 🎊✨