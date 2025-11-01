Изменение графика работы в праздничные дни

Каталог
01.11.2025

Уважаемые клиенты и партнёры! 😊

Сообщаем вам о графике работы нашей компании в период праздничных дней. 🎉

Розничные магазины:
🛍️ Работают в обычном режиме.

Монтажный отдел:
🔧 2 и 3 ноября: с 9:00 до 18:00
📅 С 4 ноября — по обычному графику.

Клиентский сервис:
📞 2 и 3 ноября: с 9:00 до 18:00
📅 С 4 ноября — по обычному графику.

Склад:
📦 Работает в усиленном режиме до 20:00! 💪

Оптовый отдел:
🗓️ 2 и 3 ноября — выходные дни.
💼 4 ноября: рабочий день с 9:00 до 18:00.

Спасибо за ваше внимание и доверие! 🙏
Хороших праздников и отличного настроения! 🎊✨