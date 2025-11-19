Каталог
  Главная
  Новости
  НОВИНКА! ДВЕРИ В ПОКРЫТИИ FLEXEMAL — СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ И ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВО

НОВИНКА! ДВЕРИ В ПОКРЫТИИ FLEXEMAL — СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ И ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВО

19.11.2025

Мы рады сообщить, что в нашем магазине появились межкомнатные двери в новом ультрасовременном покрытии FlexEmal (тут делаем ссылкой для перехода на страницу) — идеальном сочетании эстетики и практичности.

Почему FlexEmal — это выбор 2025 года?

  • Ультраматовая поверхность: стильный глубокий мат, который смотрится дорого и современно.
  • Защита от царапин: устойчивость к механическим повреждениям делает двери долговечными.
  • Гигиеничность и лёгкий уход: поверхность легко очищается и не впитывает загрязнения.
  • Устойчивость к влаге: подходит для установки в кухне, санузле и помещениях с повышенной нагрузкой.
  • Современные оттенки: коллекция включает трендовые цвета, которые гармонично вписываются в любой интерьер.

В ассортимент уже включены модели в глухом исполнении и со стеклом, что позволяет подобрать идеальный вариант для квартиры, дома или офиса.

Откройте новые возможности дизайна!

FlexEmal создан для тех, кто ценит современные материалы, тактильные поверхности и долговечность.

Перейдите в каталог и ознакомьтесь с новыми дверями — выбирайте стиль, который подчеркнёт индивидуальность вашего интерьера.

Дверь межкомнатная Классико-13.21 ПЭТ, Shellac White, остекленная, milling white ii, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Классико-13.21 ПЭТ, Shellac White, остекленная, milling white ii, царговая
 
11 375
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
В наличии
946301
Дверь межкомнатная Неоклассико-1 ПЭТ, Shellac White, глухая, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Неоклассико-1 ПЭТ, Shellac White, глухая, филенчатая
 
8 252
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
В наличии
946336
Дверь межкомнатная Порта ПТА-50 B ПЭТ Shellac White, глухая, кромка нет, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта ПТА-50 B ПЭТ Shellac White, глухая, кромка нет, каркасно-щитовая
8 663
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
946009
Дверь межкомнатная Классико-12.2 ПЭТ, Shellac White, глухая, царговая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Классико-12.2 ПЭТ, Shellac White, глухая, царговая
10 500
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
FlexEmal(PET)
В наличии
946269
Дверь межкомнатная Неоклассико-4 ПЭТ, Shellac White, глухая, филенчатая
Дверь межкомнатная Неоклассико-4 ПЭТ, Shellac White, глухая, филенчатая
 
9 625
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
Дверь межкомнатная Неоклассико-5 ПЭТ, Shellac White, глухая, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Неоклассико-5 ПЭТ, Shellac White, глухая, филенчатая
 
9 625
Размер:
200x80
В наличии
971479
Дверь межкомнатная Порта-50 4AB ПЭТ, Shellac White, глухая, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-50 4AB ПЭТ, Shellac White, глухая, каркасно-щитовая
8 925
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971905
Дверь межкомнатная Порта ПТА-15 B ПЭТ, Shellac White, глухая, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта ПТА-15 B ПЭТ, Shellac White, глухая, каркасно-щитовая
 
10 150
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971617
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Grey, глухая, каркасно-щитовая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Порта-51 4AB ПЭТ, Shellac Grey, глухая, каркасно-щитовая
9 800
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971861
Дверь межкомнатная Неоклассико-11 ПЭТ, Shellac White, глухая, филенчатая
Доставим завтра
Дверь межкомнатная Неоклассико-11 ПЭТ, Shellac White, глухая, филенчатая
7 963
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
В наличии
971451