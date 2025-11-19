НОВИНКА! ДВЕРИ В ПОКРЫТИИ FLEXEMAL — СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ И ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВО
19.11.2025
Мы рады сообщить, что в нашем магазине появились межкомнатные двери в новом ультрасовременном покрытии FlexEmal (тут делаем ссылкой для перехода на страницу) — идеальном сочетании эстетики и практичности.
Почему FlexEmal — это выбор 2025 года?
- Ультраматовая поверхность: стильный глубокий мат, который смотрится дорого и современно.
- Защита от царапин: устойчивость к механическим повреждениям делает двери долговечными.
- Гигиеничность и лёгкий уход: поверхность легко очищается и не впитывает загрязнения.
- Устойчивость к влаге: подходит для установки в кухне, санузле и помещениях с повышенной нагрузкой.
- Современные оттенки: коллекция включает трендовые цвета, которые гармонично вписываются в любой интерьер.
В ассортимент уже включены модели в глухом исполнении и со стеклом, что позволяет подобрать идеальный вариант для квартиры, дома или офиса.
Откройте новые возможности дизайна!
FlexEmal создан для тех, кто ценит современные материалы, тактильные поверхности и долговечность.
Перейдите в каталог и ознакомьтесь с новыми дверями — выбирайте стиль, который подчеркнёт индивидуальность вашего интерьера.
11 375 ₽
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
В наличии
946301
8 252 ₽
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
ПЭТ
В наличии
946336
8 663 ₽
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
ПЭТ
В наличии
946009
10 500 ₽
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
FlexEmal(PET)
В наличии
946269
