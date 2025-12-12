Каталог
  Представляем эконом-серию дверей от бренда Portika, где цена не значит «просто»

12.12.2025

Мы рады сообщить о пополнении каталога!

В продажу поступила новая ЭКОНОМ-СЕРИЯ межкомнатных дверей от бренда Portika. Мы разрушаем стереотип, что доступная цена — это компромисс с качеством или скучный дизайн. Это тщательно продуманные двери, созданные для тех, кто ищет разумное соотношение цены и характеристик.
Секрет в современных материалах и умной конструкции. Эти двери — пример того, как инженерные решения позволяют добиться отличного результата без удорожания:

  • Прочный гибридный каркас: Основа двери — рама из комбинированного щита (сосновый брус, ЛВЛ, МДФ). Это гарантирует устойчивость к перепадам влажности и отсутствие пустот, что значит надежность и тишину при закрывании.
  • Практичность и стойкость: Дверь создана для активной жизни. Антивандальное покрытие и филенка из прочного ЛДСП устойчивы к царапинам, сколам и повседневным воздействиям, сохраняя безупречный вид годами.
  • Современная эстетика: Профиль облицован износостойкой пленкой ПВХ с защитным слоем «Оверлей». Она не просто выглядит как дерево — она точно передает его текстуру и глубину цвета, предлагая выбор актуальных оттенков.

Новая эконом-линейка Portika — это демократичный вход в мир качественных межкомнатных дверей. Идеальный вариант для ремонта с расчетом бюджета, обновления интерьера или отдельной комнаты.

👉 Посмотреть все модели и выбрать подходящий дизайн можно в нашем каталоге  

Дверь межкомнатная Порта-25.3 Экошпон, Light Sonoma, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-25.3 Экошпон, Light Sonoma, остекленная, царговая
4 494
Товар раскупили
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта-27.3G Экошпон, Light Sonoma, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-27.3G Экошпон, Light Sonoma, остекленная, царговая
4 494
Товар раскупили
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта-29.3 Экошпон, Light Sonoma, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-29.3 Экошпон, Light Sonoma, остекленная, царговая
4 494
Товар раскупили
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Неоклассико-3 PRO Экошпон, Ice, остекленная, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Неоклассико-3 PRO Экошпон, Ice, остекленная, царговая
7 000
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта-25.3 Экошпон, Art Wood Light, остекленная, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта-25.3 Экошпон, Art Wood Light, остекленная, царговая
3 745
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Экошпон
Дверь межкомнатная Порта-25.3 Экошпон, Ash White, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-25.3 Экошпон, Ash White, остекленная, царговая
3 745
Товар раскупили
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта-27.3G Экошпон, Art Wood Light, остекленная, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта-27.3G Экошпон, Art Wood Light, остекленная, царговая
3 745
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта-29.3 Экошпон, Art Wood Light, остекленная, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта-29.3 Экошпон, Art Wood Light, остекленная, царговая
3 745
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта-29.3 Экошпон, Ash White, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-29.3 Экошпон, Ash White, остекленная, царговая
3 745
Товар раскупили
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта-63 Экошпон, Art Wood Light, остекленная, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта-63 Экошпон, Art Wood Light, остекленная, царговая
4 681
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Экошпон
Дверь межкомнатная Порта-63 Экошпон, Ash White, остекленная, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта-63 Экошпон, Ash White, остекленная, царговая
4 681
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Экошпон
Дверь межкомнатная Неоклассико-1 PRO Экошпон, Ice, глухая, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Неоклассико-1 PRO Экошпон, Ice, глухая, царговая
5 688
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Экошпон
Дверь межкомнатная Неоклассико-2 PRO Экошпон, Ice, глухая, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Неоклассико-2 PRO Экошпон, Ice, глухая, царговая
6 064
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта-60 Экошпон, Art Wood Light, глухая, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта-60 Экошпон, Art Wood Light, глухая, царговая
3 378
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта-60 Экошпон, Ash White, глухая, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта-60 Экошпон, Ash White, глухая, царговая
3 378
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Порта-62 Экошпон, Art Wood Light, глухая, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта-62 Экошпон, Art Wood Light, глухая, царговая
3 745
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Экошпон
Дверь межкомнатная Порта-62 Экошпон, Ash White, глухая, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Порта-62 Экошпон, Ash White, глухая, царговая
3 745
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Экошпон