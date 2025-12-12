Представляем эконом-серию дверей от бренда Portika, где цена не значит «просто»
12.12.2025
Мы рады сообщить о пополнении каталога!
В продажу поступила новая ЭКОНОМ-СЕРИЯ межкомнатных дверей от бренда Portika. Мы разрушаем стереотип, что доступная цена — это компромисс с качеством или скучный дизайн. Это тщательно продуманные двери, созданные для тех, кто ищет разумное соотношение цены и характеристик.
Секрет в современных материалах и умной конструкции. Эти двери — пример того, как инженерные решения позволяют добиться отличного результата без удорожания:
- Прочный гибридный каркас: Основа двери — рама из комбинированного щита (сосновый брус, ЛВЛ, МДФ). Это гарантирует устойчивость к перепадам влажности и отсутствие пустот, что значит надежность и тишину при закрывании.
- Практичность и стойкость: Дверь создана для активной жизни. Антивандальное покрытие и филенка из прочного ЛДСП устойчивы к царапинам, сколам и повседневным воздействиям, сохраняя безупречный вид годами.
- Современная эстетика: Профиль облицован износостойкой пленкой ПВХ с защитным слоем «Оверлей». Она не просто выглядит как дерево — она точно передает его текстуру и глубину цвета, предлагая выбор актуальных оттенков.
Новая эконом-линейка Portika — это демократичный вход в мир качественных межкомнатных дверей. Идеальный вариант для ремонта с расчетом бюджета, обновления интерьера или отдельной комнаты.
👉 Посмотреть все модели и выбрать подходящий дизайн можно в нашем каталоге
