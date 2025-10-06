Новинка в ассортименте: премиальные входные двери LUKSE

Стильное решение для современного интерьера

Мы рады представить новую серию металлических входных дверей LUKSE, которая уже доступна в нашем ассортименте - Серия Lukse. Эта коллекция создана для тех, кто ценит безупречное качество, современный дизайн и максимальную безопасность.

Ключевые преимущества новой серии:

Тройная защита благодаря трем контурам уплотнения, обеспечивающим превосходную звуко- и теплоизоляцию

Современный дизайн с элегантными МДФ панелями, гармонично вписывающимися в любой интерьер

Универсальность установки — возможность выбора между левым и правым открыванием

Надежная безопасность с фурнитурой от ведущего производителя Гардиан

Особое внимание уделено теплозащите: двери наполнены базальтовой плитой, которая не только улучшает теплоизоляционные характеристики, но и усиливает защитные свойства конструкции.

Сфера применения новой серии LUKSE невероятно широка:

Жилые помещения

Офисные пространства

Коммерческие объекты

Административные здания

Сделайте выбор в пользу качества и стиля — выберите входные двери LUKSE для вашего помещения. Посетите наш шоурум или свяжитесь с менеджерами для получения подробной информации и оформления заказа. Приглашаем оценить новую серию дверей LUKSE уже сегодня!