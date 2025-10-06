Каталог
  Главная
  Новости
  Новинка в ассортименте: премиальные входные двери LUKSE

Новинка в ассортименте: премиальные входные двери LUKSE

06.10.2025

Стильное решение для современного интерьера

Мы рады представить новую серию металлических входных дверей LUKSE, которая уже доступна в нашем ассортименте - Серия Lukse. Эта коллекция создана для тех, кто ценит безупречное качество, современный дизайн и максимальную безопасность.

Ключевые преимущества новой серии:

  • Тройная защита благодаря трем контурам уплотнения, обеспечивающим превосходную звуко- и теплоизоляцию
  • Современный дизайн с элегантными МДФ панелями, гармонично вписывающимися в любой интерьер
  • Универсальность установки — возможность выбора между левым и правым открыванием
  • Надежная безопасность с фурнитурой от ведущего производителя Гардиан

Особое внимание уделено теплозащите: двери наполнены базальтовой плитой, которая не только улучшает теплоизоляционные характеристики, но и усиливает защитные свойства конструкции.

Сфера применения новой серии LUKSE невероятно широка:

  • Жилые помещения
  • Офисные пространства
  • Коммерческие объекты
  • Административные здания

Сделайте выбор в пользу качества и стиля — выберите входные двери LUKSE для вашего помещения. Посетите наш шоурум или свяжитесь с менеджерами для получения подробной информации и оформления заказа. Приглашаем оценить новую серию дверей LUKSE уже сегодня!

 

Дверь входная Vetro 6 Орех пекан медовый/Эмалит белый, 2 замка, с ночной задвижкой
Новинка
Дверь входная Vetro 6 Орех пекан медовый/Эмалит белый, 2 замка, с ночной задвижкой
42 000
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Lukse-503 Vellutto Verde/Капучино, 2 замка, с ночной задвижкой
Новинка
Дверь входная Lukse-503 Vellutto Verde/Капучино, 2 замка, с ночной задвижкой
46 200
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Good 1 Орех гварнери/Velluto Bianco, 2 замка, с ночной задвижкой
Новинка
Дверь входная Good 1 Орех гварнери/Velluto Bianco, 2 замка, с ночной задвижкой
42 000
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Good 2 Графит шагрень/Velluto Bianco, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Новинка
Дверь входная Good 2 Графит шагрень/Velluto Bianco, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
42 000
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Vetro 1 Графит/Эмалит белый, 2 замка, с ночной задвижкой
Новинка
Дверь входная Vetro 1 Графит/Эмалит белый, 2 замка, с ночной задвижкой
38 640
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Lukse-502 Графит/Софт белый, 2 замка, с ночной задвижкой
Новинка
Дверь входная Lukse-502 Графит/Софт белый, 2 замка, с ночной задвижкой
48 720
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Lukse-504 Черный карбон/Чесура светлая, 2 замка, с ночной задвижкой
Новинка
Дверь входная Lukse-504 Черный карбон/Чесура светлая, 2 замка, с ночной задвижкой
53 760
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Lukse-505 Шведская вишня/Софт белый снег, 2 замка, с ночной задвижкой
Новинка
Дверь входная Lukse-505 Шведская вишня/Софт белый снег, 2 замка, с ночной задвижкой
53 760
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Lukse-506 Vellutto Verde/Белый матовый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Новинка
Дверь входная Lukse-506 Vellutto Verde/Белый матовый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
56 280
Размер:
205x86Левое
Дверь входная Lukse-507 Орех американский/Дуб беловежский, 2 замка, с ночной задвижкой
Новинка
Дверь входная Lukse-507 Орех американский/Дуб беловежский, 2 замка, с ночной задвижкой
47 040
Размер:
205x86Левое