Новинка в ассортименте: премиальные входные двери LUKSE
Стильное решение для современного интерьера
Мы рады представить новую серию металлических входных дверей LUKSE, которая уже доступна в нашем ассортименте - Серия Lukse. Эта коллекция создана для тех, кто ценит безупречное качество, современный дизайн и максимальную безопасность.
Ключевые преимущества новой серии:
- Тройная защита благодаря трем контурам уплотнения, обеспечивающим превосходную звуко- и теплоизоляцию
- Современный дизайн с элегантными МДФ панелями, гармонично вписывающимися в любой интерьер
- Универсальность установки — возможность выбора между левым и правым открыванием
- Надежная безопасность с фурнитурой от ведущего производителя Гардиан
Особое внимание уделено теплозащите: двери наполнены базальтовой плитой, которая не только улучшает теплоизоляционные характеристики, но и усиливает защитные свойства конструкции.
Сфера применения новой серии LUKSE невероятно широка:
- Жилые помещения
- Офисные пространства
- Коммерческие объекты
- Административные здания
Сделайте выбор в пользу качества и стиля — выберите входные двери LUKSE для вашего помещения. Посетите наш шоурум или свяжитесь с менеджерами для получения подробной информации и оформления заказа. Приглашаем оценить новую серию дверей LUKSE уже сегодня!