Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Mirada, толщина 4 мм, 4401 Дуб сибирский

Описание

SPC ламинат Альта Степ (Alta Step) - Дуб Сибирский 4401 Mirada Английская елка Верхний защитный слой - 0,3мм. SPC Alta Step (Альта Степ) - это твердая полимерная основа соединена под высоким давлением с декоративной пленкой и защитным покрытием, образуя единое структурно неделимое покрытие. SPC AltaStep - Каменно-полимерный композит (Stone Polymer Composite) — это гетерогенные модульные напольные покрытия в состав в который входит карбонат кальция (известняк) в соединении с поливинилхлоридом в пропорции 75/25. Преобладание минерального наполнителя в едином композитном слое обеспечивает уникальность: водостойкость, стабильность, прочность, сочетаемость с теплыми полами, простота укладки. Это современный вариант ламината.