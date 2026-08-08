Подложка DomoFlex, толщина 3 мм

Описание

Подложка DomoFlex 3 мм

Верхний слой - полиэтилен высокого давления не пропускающий влагу. Он препятствует проникновению паров влаги к ламинату и паркетной доске. Так же гладкая поверхность верхнего слоя обеспечивает допустимо возможные перемещения напольных покрытий при температурно-влажностных колебаниях воздуха в помещении. Уровень защиты от влаги - 400;

Эластичные сферы – гранулы пенополиэстирола, которые не накапливают влагу, создают пространство между верхней и нижней пленкой подложки, образуя системы воздушных каналов за счет которых происходит вентиляция и отвод избыточных накопившихся водяных паров;

Нижний слой (определяется по нанесенному логотипу) - полиэтилен низкого давления, действует в роли мембраны. Этот слой подложки укладывается к бетонному основанию. Благодаря своей перфорированной структуре впускает водяные пары находившиеся в стяжке в пространство между гранулами, способствуя выведению влаги и скорому высыханию основания;

Коэффициент сжатия при нагрузке 600 кг/м