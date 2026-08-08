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  4. Подложка DomoFlex, толщина 3 мм
Подложка DomoFlex, толщина 3 мм
Подложка DomoFlex, толщина 3 мм
5,0
1 810

Подложка DomoFlex, толщина 3 мм

5,0
Этот товар смотрят 5 человек
Подложка DomoFlex, толщина 3 мм
Подложка DomoFlex, толщина 3 мм
Код товара: 629211
Этот товар смотрят 12 человек

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1 810
Этот товар купили 24 раза
Этот товар купили 24 раза
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Подложка DomoFlex, толщина 3 мм

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ШхВхГ), см:
    100
  • Уровень шумоизоляции:
    20 Дб
  • Толщина (мм) (фильтр):
    3
  • Тип напольного покрытия:
    Подложка
  • Вес, кг (фильтр):
    4

Характеристики

  • Артикул:
    Р0056917
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  • В наличии:
    1800 товаров

Описание

Подложка DomoFlex 3 мм
Верхний слой - полиэтилен высокого давления не пропускающий влагу. Он препятствует проникновению паров влаги к ламинату и паркетной доске. Так же гладкая поверхность верхнего слоя обеспечивает допустимо возможные перемещения напольных покрытий при температурно-влажностных колебаниях воздуха в помещении. Уровень защиты от влаги - 400;
Эластичные сферы – гранулы пенополиэстирола, которые не накапливают влагу, создают пространство между верхней и нижней пленкой подложки, образуя системы воздушных каналов за счет которых происходит вентиляция и отвод избыточных накопившихся водяных паров;
Нижний слой (определяется по нанесенному логотипу) - полиэтилен низкого давления, действует в роли мембраны. Этот слой подложки укладывается к бетонному основанию. Благодаря своей перфорированной структуре впускает водяные пары находившиеся в стяжке в пространство между гранулами, способствуя выведению влаги и скорому высыханию основания;
Коэффициент сжатия при нагрузке 600 кг/м

Характеристики

  • Артикул:
    Р0056917

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