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  6. Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Gusto, толщина 4 мм, 3306 Дуб чуррос
Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Gusto, толщина 4 мм, 3306 Дуб чуррос
Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Gusto, толщина 4 мм, 3306 Дуб чуррос
5,0
5 064

Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Gusto, толщина 4 мм, 3306 Дуб чуррос

5,0
Этот товар смотрят 34 человека
Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Gusto, толщина 4 мм, 3306 Дуб чуррос
Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Gusto, толщина 4 мм, 3306 Дуб чуррос
Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Gusto, толщина 4 мм, 3306 Дуб чуррос
Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Gusto, толщина 4 мм, 3306 Дуб чуррос
Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Gusto, толщина 4 мм, 3306 Дуб чуррос
Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Gusto, толщина 4 мм, 3306 Дуб чуррос
Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Gusto, толщина 4 мм, 3306 Дуб чуррос
Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Gusto, толщина 4 мм, 3306 Дуб чуррос
Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Gusto, толщина 4 мм, 3306 Дуб чуррос
Код товара: 747657
Этот товар смотрят 29 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
1 650
упак
м²
шт
Продается упаковками 1 упак = 3.069 м² = 14 шт
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
Р0057734 Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Gusto, толщина 4 мм, 3306 Дуб чуррос
Р0057734 ⋅ 5 064 ₽
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0
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 315
315
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 1 810
1 810
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Ламинат SPC 34 класс 4V Alta Step Gusto, толщина 4 мм, 3306 Дуб чуррос
Услуги:
Укладка ламината

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДxШxТ), см:
    121,8 x 18 x 0,4
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Alta Step
  • Коллекция:
    Gusto
  • Класс:
    34
  • Цвет:
    3306 Дуб чуррос

Характеристики

  • Артикул:
    Р0057734
  • Длина, мм:
    1218
  • Ширина, мм:
    180
  • Толщина, мм:
    4
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Alta Step
  • Коллекция:
    Gusto
  • Класс:
    34
  • Цвет:
    3306 Дуб чуррос
  • Общий цвет:
    Серый
  • Декор:
    Дерево
  • Фаска:
    4V
  • Площадь:
    3.069
  • Влагозащищенность:
    Да
  • Водостойкость:
    24 часа
  • Максимальная температура, °C:
    27
  • Совместим с системой теплый пол:
    Да
  • Поверхность:
    Матовая
  • Материал:
    SPC
  • Рисунок:
    Под дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    14
  • Тип соединения:
    Замок
  • Вес, кг:
    17
  • Тип замка:
    Click
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Описание

SPC ламинат Альта Степ (Alta Step) - Дуб Чуррос 3306 Gusto Верхний защитный слой - 0,3мм. SPC Alta Step (Альта Степ) - это твердая полимерная основа соединена под высоким давлением с декоративной пленкой и защитным покрытием, образуя единое структурно неделимое покрытие. SPC AltaStep - Каменно-полимерный композит (Stone Polymer Composite) — это гетерогенные модульные напольные покрытия в состав в который входит карбонат кальция (известняк) в соединении с поливинилхлоридом в пропорции 75/25. Преобладание минерального наполнителя в едином композитном слое обеспечивает уникальность: водостойкость, стабильность, прочность, сочетаемость с теплыми полами, простота укладки. Это современный вариант ламината.

Характеристики

  • Артикул:
    Р0057734
  • Длина, мм:
    1218
  • Ширина, мм:
    180
  • Толщина, мм:
    4
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Alta Step
  • Коллекция:
    Gusto
  • Класс:
    34
  • Цвет:
    3306 Дуб чуррос
  • Общий цвет:
    Серый
  • Декор:
    Дерево
  • Фаска:
    4V
  • Площадь:
    3.069
  • Влагозащищенность:
    Да
  • Водостойкость:
    24 часа
  • Максимальная температура, °C:
    27
  • Совместим с системой теплый пол:
    Да
  • Поверхность:
    Матовая
  • Материал:
    SPC
  • Рисунок:
    Под дерево
  • Количество шт. в упаковке:
    14
  • Тип соединения:
    Замок
  • Вес, кг:
    17
  • Тип замка:
    Click

Отзывы и вопросы о товаре

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