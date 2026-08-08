5 584 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
Дверь межкомнатная Скрытая дверь Gloss-701 кромка-Матовый хром Глянец Белый глянец, глухая, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
Особенность товара:
Замена выставочных образцов
Доставка вовремя
от 690 ₽
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Размер (ВхШ), см:
230 x 80
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Тип:
Межкомнатные двери
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Толщина, мм:
40
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Страна происхождения:
Россия
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Бренд:
Triadoors
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Коллекция:
Gloss
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Материал:
Глянец
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Дефекты на образце:
Замена выставочных образцов
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Артикул:
FD7010032образецБутово
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Тип:
Межкомнатные двери
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Высота, см:
230
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Ширина, см:
80
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Толщина, мм:
40
-
Страна происхождения:
Россия
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Бренд:
Triadoors
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Коллекция:
Gloss
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Стиль:
Современный
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Тип двери:
Глухая
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Система открывания:
Раздвижная
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Конструкция двери:
Каркасно-щитовая
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Цвет:
Белый глянец
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Общий цвет:
Белый
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Размер упаковки:
231* 81 *4,6
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Тип коробки:
с уплотнителем
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Тип погонажных изделий:
Телескопический
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Кромка:
Алюминиевая матовый хром
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Поверхность:
Глянцевая
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Возможность покраски:
Нет
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Для влажных помещений:
Да
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Наличие притвора:
Нет
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Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
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Степень влагостойкости:
Высокая
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Уровень шумоизоляции:
Высокий ( 32дБ)
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Фрезеровка под замок:
Да
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Фрезеровка под петли:
Да
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Износостойкость:
Умеренное использование
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Пропускает свет:
Нет
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Подходит под двухстворчатый проём:
Да
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Гарантия (лет):
1.6
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Материал:
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
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