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  5. Компл. INVISIBLE алюм. Грунт 2,5 шт + врез под 2 петли ARMADILLO, Матовый .хром 2150 Левое прямое открывание
Компл. INVISIBLE алюм. Грунт 2,5 шт + врез под 2 петли ARMADILLO, Матовый .хром 2150 Левое прямое открывание
0,0
1 000

Компл. INVISIBLE алюм. Грунт 2,5 шт + врез под 2 петли ARMADILLO, Матовый .хром 2150 Левое прямое открывание

Этот товар смотрят 29 человек
tumb 1 - Компл. INVISIBLE алюм. Грунт 2,5 шт + врез под 2 петли ARMADILLO, Матовый .хром 2150 Левое прямое открывание
Компл. INVISIBLE алюм. Грунт 2,5 шт + врез под 2 петли ARMADILLO, Матовый .хром 2150 Левое прямое открывание
Ликвидация
Арт. 395154
Этот товар смотрят 28 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
1 000
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Компл. INVISIBLE алюм. Грунт 2,5 шт + врез под 2 петли ARMADILLO, Матовый .хром 2150 Левое прямое открывание

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДxШ), см:
    215 x 8,2
  • Бренд:
    Triadoors

Характеристики

  • Артикул:
    FDT80001
  • Длина, мм:
    2150
  • Ширина, мм:
    82
  • Бренд:
    Triadoors
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Характеристики

  • Артикул:
    FDT80001
  • Длина, мм:
    2150
  • Ширина, мм:
    82
  • Бренд:
    Triadoors

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