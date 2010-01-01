Компл. INVISIBLE алюм. Грунт 2,5 шт + врез под 2 петли ARMADILLO, Матовый .хром 2150 Левое прямое открывание
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1 000 ₽
Компл. INVISIBLE алюм. Грунт 2,5 шт + врез под 2 петли ARMADILLO, Матовый .хром 2150 Левое прямое открывание
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Арт. 395154
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Компл. INVISIBLE алюм. Грунт 2,5 шт + врез под 2 петли ARMADILLO, Матовый .хром 2150 Левое прямое открывание
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
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Размер (ДxШ), см:215 x 8,2
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Бренд:Triadoors
Характеристики
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Артикул:FDT80001
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Длина, мм:2150
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Ширина, мм:82
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Бренд:Triadoors
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Характеристики
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Артикул:FDT80001
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Длина, мм:2150
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Ширина, мм:82
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Бренд:Triadoors
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