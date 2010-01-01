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Браво-22 Original Oak
0,0
4 452

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Original Oak остекление Magic Fog

Этот товар смотрят 12 человек
ДП ЭКО Браво-22 Original Oak Magic Fog 200*60
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 230170
Этот товар смотрят 27 человек

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Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 452
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 452 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 442
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
742 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1190 Коробка "Т" ЭКО Original Oak МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1190 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1191 Наличник "Т" ЭКО Original Oak МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1191 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Original Oak остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x60
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭКО Браво-22 Original Oak Magic Fog 200*60
ДП ЭКО Браво-22 Original Oak Black Star 200*60
Цвет: Original Oak
Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Snow Melinga Magic Fog 200*60 ДП ЭКО Браво-22 Grey Melinga Magic Fog 200*60 Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*60 Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Bianco Veralinga Magic Fog 200*60
+10

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размеры, см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Original Oak
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    20.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Original Oak
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    20.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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