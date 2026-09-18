38 883₽
Дверь входная Траст Масс ПП 9S-109/9S-164 Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой 205x86
Особенность товара:
Товар снят с производства, замена выставочного образца
Доставка вовремя
от 690 ₽
-
Размер (ВхШ), см:
205 x 86
-
Страна:
Россия
-
Бренд:
Мастино
-
Цвет снаружи:
Белый софт
-
Цвет внутри:
Белый софт
-
Отделка снаружи:
МДФ
-
Отделка внутри:
МДФ
-
Дефекты на образце:
Товар снят с производства, замена выставочного образца
-
Артикул:
Б02-5396образецКвадро
-
Длина, см:
205
-
Ширина, см:
86
-
Страна:
Россия
-
Бренд:
Мастино
-
Цвет снаружи:
Белый софт
-
Цвет внутри:
Белый софт
-
Модель:
Траст Масс ПП
-
Открывание (˚):
180
-
Исполнение:
Панель-панель
-
Марка стали:
Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
-
Отделка снаружи:
МДФ Белый софт, 6E-100
-
Отделка внутри:
МДФ Белый софт, 9S-164 mirror
-
Окраска:
Графит букле
-
Толщина полотна/коробки, мм:
90/104
-
Толщина стали короба, мм:
1.4
-
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1.4
-
Ширина наличника:
70
-
Эксцентрик:
есть
-
Тип коробки:
Открытый
-
Уплотнитель:
3 контура уплотнителей
-
Усиление:
Цельногнутая конструкция полотна и короба, гибы жесткости в коробе и полотне
-
Утепление:
Базальтовая плита высокой плотности 110 кг.м.куб.
-
Утепление коробки:
Мин вата
-
Крепление:
Анкерные болты
-
Петли:
3 петли
-
Верхний замок:
Сувальдный Гардиан 3001
-
Нижний замок:
Guardian 3211
-
Класс замка:
4 класс
-
Класс шумоизоляции:
2 класс ( 26-31 дБ)
-
Цилиндр:
цилиндровый механизм 40х(шток)
-
Накладка цилиндровая наружная:
декоративная накладка БОН
-
Накладка цилиндровая внутренняя:
декоративная накладка БОН
-
Накладка сувальдная наружная:
Декоративная накладка БОН
-
Накладка сувальдная внутренняя:
Декоративная накладка БОН
-
Ручка:
0593
-
Ночная задвижка:
есть
-
Поворотник для ночной задвижки:
металл
-
Глазок:
Да
-
Вертушка цилиндровая:
есть
-
Комплектующие:
Ручка, накладки, задвижка
-
Цвет:
Белый софт/Белый софт
-
Качество:
ГОСТ 31173-2016
-
Вес, кг:
84
Развернуть
Свернуть
Отзывы и вопросы о товаре (0)