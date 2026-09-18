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  5. Дверь входная Траст Масс ПП 9S-109/9S-164 Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Траст Масс ПП 9S-109/9S-164 Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Траст Масс ПП 9S-109/9S-164 Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
5,0
38 883

Дверь входная Траст Масс ПП 9S-109/9S-164 Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой 205x86

5,0
Этот товар смотрят 26 человек
Дверь входная Траст Масс ПП 9S-109/9S-164 Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Траст Масс ПП 9S-109/9S-164 Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Траст Масс ПП 9S-109/9S-164 Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Траст Масс ПП 9S-109/9S-164 Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Траст Масс ПП 9S-109/9S-164 Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Траст Масс ПП 9S-109/9S-164 Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Траст Масс ПП 9S-109/9S-164 Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Траст Масс ПП 9S-109/9S-164 Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Уценка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1017769
Этот товар смотрят 34 человека

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Фото из отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
38 883
Дверь входная Траст Масс ПП 9S-109/9S-164 Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой 205x86
Особенность товара: Товар снят с производства, замена выставочного образца
Местоположение:

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 86
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Белый софт
  • Цвет внутри:
    Белый софт
  • Отделка снаружи:
    МДФ
  • Отделка внутри:
    МДФ
  • Дефекты на образце:
    Товар снят с производства, замена выставочного образца

Характеристики

  • Артикул:
    Б02-5396образецКвадро
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    86
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Белый софт
  • Цвет внутри:
    Белый софт
  • Модель:
    Траст Масс ПП
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
  • Отделка снаружи:
    МДФ Белый софт, 6E-100
  • Отделка внутри:
    МДФ Белый софт, 9S-164 mirror
  • Окраска:
    Графит букле
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    90/104
  • Толщина стали короба, мм:
    1.4
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.4
  • Ширина наличника:
    70
  • Эксцентрик:
    есть
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    3 контура уплотнителей
  • Усиление:
    Цельногнутая конструкция полотна и короба, гибы жесткости в коробе и полотне
  • Утепление:
    Базальтовая плита высокой плотности 110 кг.м.куб.
  • Утепление коробки:
    Мин вата
  • Крепление:
    Анкерные болты
  • Петли:
    3 петли
  • Верхний замок:
    Сувальдный Гардиан 3001
  • Нижний замок:
    Guardian 3211
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    2 класс ( 26-31 дБ)
  • Цилиндр:
    цилиндровый механизм 40х(шток)
  • Накладка цилиндровая наружная:
    декоративная накладка БОН
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    декоративная накладка БОН
  • Накладка сувальдная наружная:
    Декоративная накладка БОН
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Декоративная накладка БОН
  • Ручка:
    0593
  • Ночная задвижка:
    есть
  • Поворотник для ночной задвижки:
    металл
  • Глазок:
    Да
  • Вертушка цилиндровая:
    есть
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки, задвижка
  • Цвет:
    Белый софт/Белый софт
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    84
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Описание

Особенности
Подходит для установки в квартире (внутри подъезда)

Характеристики

  • Артикул:
    Б02-5396образецКвадро
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    86
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Мастино
  • Цвет снаружи:
    Белый софт
  • Цвет внутри:
    Белый софт
  • Модель:
    Траст Масс ПП
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
  • Отделка снаружи:
    МДФ Белый софт, 6E-100
  • Отделка внутри:
    МДФ Белый софт, 9S-164 mirror
  • Окраска:
    Графит букле
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    90/104
  • Толщина стали короба, мм:
    1.4
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.4
  • Ширина наличника:
    70
  • Эксцентрик:
    есть
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    3 контура уплотнителей
  • Усиление:
    Цельногнутая конструкция полотна и короба, гибы жесткости в коробе и полотне
  • Утепление:
    Базальтовая плита высокой плотности 110 кг.м.куб.
  • Утепление коробки:
    Мин вата
  • Крепление:
    Анкерные болты
  • Петли:
    3 петли
  • Верхний замок:
    Сувальдный Гардиан 3001
  • Нижний замок:
    Guardian 3211
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    2 класс ( 26-31 дБ)
  • Цилиндр:
    цилиндровый механизм 40х(шток)
  • Накладка цилиндровая наружная:
    декоративная накладка БОН
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    декоративная накладка БОН
  • Накладка сувальдная наружная:
    Декоративная накладка БОН
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Декоративная накладка БОН
  • Ручка:
    0593
  • Ночная задвижка:
    есть
  • Поворотник для ночной задвижки:
    металл
  • Глазок:
    Да
  • Вертушка цилиндровая:
    есть
  • Комплектующие:
    Ручка, накладки, задвижка
  • Цвет:
    Белый софт/Белый софт
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Вес, кг:
    84
Паспорт. Стальные двери Мастино.pdf Дверь входная Фэмели Эко МП E-136 Задвижка Шоколад букле/Бьянко ларче, 2 замка, с ночной задвижкой (документация) 2 (pdf)

Отзывы и вопросы о товаре (0)

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