Присутствуют потертости, вмятины и незначительные механические повреждения
Характеристики
Артикул:
КДК00-00002036.4УЦЕНКА
Длина, см:
205
Ширина, см:
96
Страна:
Россия
Бренд:
Mastino
Цвет снаружи:
Чёрный матовый
Цвет внутри:
Белый матовый
Модель:
Сити Макс Ай Кью ПП
Открывание:
Правое
Открывание (˚):
180
Исполнение:
Панель-панель
Марка стали:
Холоднокатанная. Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
Отделка снаружи:
Чёрный матовый, 10SM-161
Отделка внутри:
Белый матовый, 10SM-161
Окраска:
Черный муар металлик
Толщина полотна/коробки, мм:
100/110
Толщина стали короба, мм:
1.4
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1.4
Ширина наличника:
70
Эксцентрик:
Есть
Тип коробки:
Открытый
Уплотнитель:
2 контура: резиновый и магнитный
Усиление:
8 гибов жесткости в коробе, 6 в полотне
Утепление:
Базальтовая плита, пенополистирол
Крепление:
Анкерные болты
Петли:
3 петли
Верхний замок:
Нет
Нижний замок:
Guardian 3201, Опционально: Автоматический электронный замок Z7(врезной замок исполнительный механизм Guardian 3221)
Класс замка:
4 класс
Класс шумоизоляции:
1 класс (более 32 дБ)
Цилиндр:
Цилиндровый механизм 55х(шток)
Накладка цилиндровая наружная:
Декоративная накладка (черная)
Накладка цилиндровая внутренняя:
Декоративная накладка (черная)
Накладка сувальдная наружная:
Нет
Накладка сувальдная внутренняя:
Нет
Ручка:
Нет.Привод от блока управления
Ночная задвижка:
Нет
Поворотник для ночной задвижки:
Нет
Глазок:
Да
Комплектующие:
Ручка, накладки, задвижка
Цвет:
Чёрный матовый/Белый матовый
Качество:
ГОСТ 31173-2016
Вес, кг:
110
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Дополнительно:
В наличии:
1 товар
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Описание
Особенности
Современная и надёжная входная дверь, разработанная для максимальной защиты и комфорта. Отличается прочной металлической конструкцией и стильным дизайном, который легко впишется в любой интерьер. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда)
Характеристики
Артикул:
КДК00-00002036.4УЦЕНКА
Длина, см:
205
Ширина, см:
96
Страна:
Россия
Бренд:
Mastino
Цвет снаружи:
Чёрный матовый
Цвет внутри:
Белый матовый
Модель:
Сити Макс Ай Кью ПП
Открывание:
Правое
Открывание (˚):
180
Исполнение:
Панель-панель
Марка стали:
Холоднокатанная. Новолипецкий металлургический завод, завод Северсталь; РФ
Отделка снаружи:
Чёрный матовый, 10SM-161
Отделка внутри:
Белый матовый, 10SM-161
Окраска:
Черный муар металлик
Толщина полотна/коробки, мм:
100/110
Толщина стали короба, мм:
1.4
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1.4
Ширина наличника:
70
Эксцентрик:
Есть
Тип коробки:
Открытый
Уплотнитель:
2 контура: резиновый и магнитный
Усиление:
8 гибов жесткости в коробе, 6 в полотне
Утепление:
Базальтовая плита, пенополистирол
Крепление:
Анкерные болты
Петли:
3 петли
Верхний замок:
Нет
Нижний замок:
Guardian 3201, Опционально: Автоматический электронный замок Z7(врезной замок исполнительный механизм Guardian 3221)
Класс замка:
4 класс
Класс шумоизоляции:
1 класс (более 32 дБ)
Цилиндр:
Цилиндровый механизм 55х(шток)
Накладка цилиндровая наружная:
Декоративная накладка (черная)
Накладка цилиндровая внутренняя:
Декоративная накладка (черная)
Накладка сувальдная наружная:
Нет
Накладка сувальдная внутренняя:
Нет
Ручка:
Нет.Привод от блока управления
Ночная задвижка:
Нет
Поворотник для ночной задвижки:
Нет
Глазок:
Да
Комплектующие:
Ручка, накладки, задвижка
Цвет:
Чёрный матовый/Белый матовый
Качество:
ГОСТ 31173-2016
Вес, кг:
110
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Отзывы и вопросы о товаре0